Махачкала, южная часть города
Махачкала, южная часть города
© commons.wikimedia.org by Suleymannabiev is licensed under CC BY-SA 4.0
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 6:13

Не ожидал такого контраста: где в России воздух оказался самым тяжёлым, а где — удивительно чистым

Чистота воздуха — фактор, о котором вспоминают не сразу, но именно он во многом определяет качество жизни в городе. Загрязнённая атмосфера влияет на самочувствие, уровень энергии и даже впечатления от поездок. Свежие данные за 2024-2025 годы показывают, что разница между городами России по этому показателю может быть колоссальной. Об этом рассказала Елена Башкова для Яндекс Путешествий.

Где воздух самый грязный

По официальным данным, 38 населённых пунктов включены в Приоритетный список городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха. В ряде случаев концентрация вредных веществ превышает допустимые нормы в разы, особенно в холодное время года.

Чита остаётся одним из самых проблемных городов. Здесь на ситуацию влияют угольное отопление, климат и частые периоды безветрия. Зимой над городом формируется плотная дымка, а уровень мелкодисперсных частиц резко возрастает. Забайкальский край по итогам осени 2025 года занял 82-е место из 83 в рейтинге "Зелёного патруля", что подчёркивает масштаб проблемы.

Улан-Удэ также регулярно сталкивается с серьёзным загрязнением воздуха. Причина — сочетание котлового рельефа, холодных зим и широкого использования угля и дров в частном секторе. В 2024 году здесь фиксировали случаи превышения допустимых концентраций отдельных веществ более чем в десять раз. Летом ситуация улучшается, но сезонные контрасты остаются слишком резкими.

Махачкала входит в Приоритетный список по другой причине. Основной вклад в загрязнение здесь даёт автотранспорт. Высокая плотность движения, изношенные двигатели и слабый контроль за выхлопами приводят к росту концентраций вредных веществ, особенно в часы пик и в центральных районах.

Красноярск давно ассоциируется с понятием "чёрное небо". Крупные промышленные предприятия, угольные ТЭЦ и климат с продолжительными морозами создают условия, при которых загрязнения надолго задерживаются в воздухе. Красноярский край по итогам осени 2025 года оказался на 78-м месте в экологическом рейтинге, хотя власти региона начали постепенный отказ от угольного отопления.

Ростов-на-Дону тоже попал в Приоритетный список, в первую очередь из-за транспортной нагрузки. Большое количество автомобилей и плотная застройка приводят к накоплению выхлопных газов. При этом устойчивых критических превышений ПДК здесь не фиксируют, но фон загрязнения остаётся повышенным.

Города с самым чистым воздухом

На другом полюсе рейтингов находятся города, где уровень загрязнения стабильно оценивается как низкий. В их случае решающую роль играют природные условия и отсутствие тяжёлой промышленности.

Горно-Алтайск считается одним из самых экологически благополучных городов Сибири. Гористый рельеф и хорошая циркуляция воздуха способствуют естественному очищению атмосферы. Республика Алтай по итогам осени 2025 года заняла первое место в рейтинге "Зелёного патруля", набрав 87 баллов из 100.

Санкт-Петербург — редкий пример мегаполиса с относительно чистым воздухом. Ветры с Финского залива быстро рассеивают выбросы, а развитая система мониторинга и экологические программы помогают удерживать загрязнение на низком уровне. В общенациональном рейтинге город занял 16-е место.

Калининград выигрывает за счёт морского климата. Балтийские ветры снижают концентрацию загрязняющих веществ, а программы энергосбережения уменьшают нагрузку на атмосферу. По данным Росгидромета, уровень загрязнения воздуха здесь низкий, хотя в целом по области ситуация менее однородна.

Вологда отличается спокойным ритмом жизни и отсутствием тяжёлой промышленности. Воздушные массы свободно перемещаются, а зелёные зоны и леса вокруг города работают как природные фильтры. Уровень загрязнения здесь стабильно оценивается как низкий.

Петрозаводск во многом обязан своему воздуху Онежскому озеру. Бризы и движение воздушных масс препятствуют накоплению загрязнений. Даже зимой специалисты не фиксируют устойчивых превышений допустимых значений.

Как учитывать качество воздуха при поездках

Экологическая обстановка может меняться не только от города к городу, но и в пределах одного населённого пункта. Зимой загрязнения держатся дольше, а в часы пик концентрация частиц возрастает.

Путешественникам советуют выбирать жильё рядом с парками и водоёмами, планировать прогулки днём и учитывать розу ветров. В городах с неблагоприятной экологией стоит избегать уличных тренировок и использовать очистители воздуха в помещениях.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

