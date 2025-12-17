Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Егорова Опубликована сегодня в 6:33

Каждый вдох работает против организма: в теле запускается скрытая война иммунитета с хозяином

Мелкие частицы в воздухе усилили иммунную реакцию организма — Study Finds

Каждый вдох в городе кажется безобидным, но со временем он может менять работу организма. Учёные всё чаще находят связь между качеством воздуха и тем, как ведёт себя иммунная система. Новые данные показывают: загрязнение способно незаметно запустить процессы, которые годами остаются скрытыми. Об этом сообщает Study Finds.

Что обнаружили исследователи

Канадские учёные проанализировали состояние здоровья 3548 жителей провинции Онтарио и пришли к выводу, что длительное воздействие загрязнения воздуха связано с повышенной выработкой антиядерных антител. Эти иммунные белки опасны тем, что могут атаковать собственные ткани организма. У людей, проживающих в районах с самым высоким уровнем загрязнения мелкодисперсными частицами PM2.5, вероятность обнаружения высоких титров таких антител оказалась на 54% выше.

"Воздействие PM2.5 было связано с наличием антинуклеарных антител в высоких титрах", — написала исследовательская группа.

Особенно примечательно, что связь усиливалась по мере роста концентрации антител, что указывает на эффект "доза-реакция". Это означает: чем выше и длительнее загрязнение, тем активнее иммунный ответ.

Почему именно PM2.5

Частицы PM2.5 — это микроскопические загрязнители размером менее 2,5 микрометра, образующиеся из выхлопных газов, промышленных выбросов и при сжигании топлива. Благодаря своему размеру они проникают глубоко в лёгкие и способны попадать в кровоток. В организме такие частицы вызывают воспаление и активируют иммунные клетки, что перекликается с данными о том, как раздражение слизистых оболочек влияет на защитные реакции организма.

Учёные рассчитали уровень воздействия PM2.5 для каждого участника, используя данные о месте проживания и спутниковые модели качества воздуха за пятилетний период. Средний показатель загрязнения составил 9,3 микрограмма на кубический метр, что почти вдвое превышает рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Ранний сигнал аутоиммунных рисков

Антиядерные антитела часто появляются за много лет до клинических симптомов таких заболеваний, как волчанка или ревматоидный артрит. В исследовании наиболее выраженная связь наблюдалась при высоких титрах — 1:640 и 1:1280, которые считаются тревожным сигналом. При этом женщины сталкивались с очень высокими уровнями антител почти в два раза чаще мужчин, что соответствует общей статистике по аутоиммунным заболеваниям.

Важно подчеркнуть: наличие антител не означает, что болезнь обязательно разовьётся. Однако они рассматриваются как ранний маркёр возможных проблем, особенно на фоне факторов, при которых иммунная система становится чрезмерно активной.

Что это значит для общества

Авторы работы подчёркивают, что исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь, но усиливает опасения по поводу даже умеренного загрязнения воздуха. Результаты показывают: действующие нормативы качества воздуха могут быть недостаточно безопасными для иммунного здоровья. В будущем долгосрочные наблюдения помогут понять, приводит ли повышение антител к реальным диагнозам и можно ли снизить риски за счёт улучшения экологической обстановки.

