распыление освежителя воздуха в гостиной
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Марина Егорова Опубликована сегодня в 17:20

Ощущение уюта оборачивается спазмом: что скрывают любимые освежители

Освежители воздуха вызывают раздражение слизистых оболочек — иммунолог Логина

Воздух, наполненный ароматом "чистоты" или "свежести", не всегда безопасен. Даже самые популярные освежители могут стать источником проблем для дыхательных путей и вызывать неожиданные реакции организма. Об этом сообщает издание EcoSever со ссылкой на кандидата медицинских наук, иммунолога-аллерголога Надежду Логину.

Химия под маской аромата

Освежители воздуха относятся к категории бытовой химии, и именно в этом кроется их риск. По словам специалиста, такие средства способны раздражать слизистые оболочки и вызывать отёк, особенно при регулярном использовании. В состав аэрозолей часто входят вещества, которые могут спровоцировать спазмы или кратковременные аллергические реакции.

"Чаще всего такие средства становятся причиной раздражения слизистых, отёка или кратковременных реакций, особенно если в составе присутствуют аллергены", — пояснила Надежда Логина. Она подчеркнула, что ароматические добавки растительного происхождения не всегда безопасны: даже натуральные компоненты способны вызывать ответную реакцию организма.

Когда аромат становится угрозой

Иммунолог советует внимательно относиться к собственным ощущениям при использовании освежителей. Если после распыления появляется кашель, першение или затруднённое дыхание, от средства стоит отказаться. По словам Логиной, такие симптомы не требуют лечения, но могут указывать на индивидуальную непереносимость или повышенную чувствительность дыхательных путей.

"Если использовали аэрозоль и он вызвал кашель — просто выбросьте", — добавила специалист. Она отметила, что альтернативой могут стать натуральные растительные ароматы: засушенные травы, цедра цитрусовых, эфирные масла без синтетических добавок. Эти средства реже провоцируют негативные реакции и помогают поддерживать ощущение свежести без вреда для здоровья.

Безопасная свежесть

Эксперты всё чаще призывают пересматривать привычку использовать ароматизаторы помещений как элемент ежедневного комфорта. Современные исследования показывают, что вдыхание частиц синтетических композиций может влиять не только на дыхательную систему, но и на общее самочувствие. Логина напоминает: здоровая среда дома — это прежде всего чистый воздух, а не запах, который его имитирует.

