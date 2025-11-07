Netflix готов шокировать: Сара Полсон перевернёт историю, о которой забыли на 20 лет

Сара Полсон готовится к новой роли в популярной антологии "Монстр" Райана Мерфи на Netflix, где она, по сообщениям Variety, может воплотить образ одной из самых известных серийных убийц в истории США — Эйлин Уорнос. Этот сезон станет четвертым в серии и продолжит традицию шоу исследовать реальные преступления, их влияние на общество и поп-культуру.

Сюжет и концепция нового сезона

Согласно инсайдерской информации, текущий сезон будет посвящен Лиззи Борден и трагическим событиям с топором, произошедшим в ее семье. Появление персонажа Уорнос намекает на то, что шоу будет проводить параллели между различными женщинами-преступницами, изучая, как общество воспринимает их поступки. Ранее подобный подход уже использовался в третьем сезоне, где рассказывалось о влиянии преступлений Эда Гейна на массовую культуру.

Съемки нового сезона уже начались в Лос-Анджелесе. В отличие от предыдущих сезонов, где история концентрировалась на одном центральном преступлении, теперь планируется более широкий охват, включая исторические аспекты и социальные последствия преступлений, совершенных женщинами.

Эйлин Уорнос, известная как серийная убийца из Флориды, была казнена в 2002 году за убийство семи мужчин. Ее история уже становилась объектом киноинтерпретаций: наиболее известной остается фильм "Монстр" 2003 года, где Шарлиз Терон получила "Оскар" за главную роль.

Сравнение прошлых и новых сезонов

Параметр Ранние сезоны "Монстр" Новый сезон с Уорнос Фокус Одно преступление Истории нескольких женщин-преступниц Локация Разные штаты США Лос-Анджелес, Флорида и исторический контекст Подход к истории Биография конкретного убийцы Параллели между делами и общественным восприятием Эмоциональный тон Ужас и драма Напряжение, историческая глубина, психологическая драма

Такой подход позволяет зрителям глубже понять мотивы героинь и увидеть, как история влияет на современные представления о преступлениях женщин.

FAQ

Как выбрать, с чего начать просмотр "Монстра"?

Начните с первого сезона, чтобы понять структуру антологии и стиль повествования.

Сколько серий будет в новом сезоне с Уорнос?

Точная информация пока не раскрыта, но, как и предыдущие сезоны, возможно, будет около 8 эпизодов.

Подходит ли сезон для семейного просмотра?

Нет, из-за высокого уровня насилия и психологического напряжения сериал рассчитан на взрослую аудиторию.

Мифы и правда

Миф: все женщины-преступницы в сериале изображены одинаково.

Правда: каждая героиня имеет уникальные мотивы и психологический профиль.

Миф: сериал только про насилие.

Правда: основной фокус — на социальной и исторической перспективе преступлений.

Миф: "Монстр" не имеет образовательной ценности.

Правда: шоу помогает изучить влияние преступлений на культуру и общество.

Интересные факты

Ранее образ Эйлин Уорнос был ключевым в фильме "Монстр" 2003 года. Съемки нового сезона проходят в Лос-Анджелесе, хотя исторические события связаны с Флоридой. Четвертый сезон объединяет два известных дела: Лиззи Борден и Эйлин Уорнос, исследуя параллели между ними.

