Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Лох серебристый
Лох серебристый
© commons.wikimedia.org by Dinnye is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 8:34

Сажаю айлант высочайший — и через год вся инфраструктура сада разрушена: теперь знаю, какие деревья не стоит сажать

Айлант высочайший разрушает инфраструктуру и подавляет другие растения — Николай Сидоров

Некоторые декоративные деревья могут показаться привлекательными на первый взгляд, но их агрессивное поведение делает их неподходящими для посадки в саду. Эти растения способны быстро завоевывать территорию, вытеснять местные виды и разрушать не только структуру почвы, но и инфраструктуру вашего участка. Для того чтобы сохранить баланс и здоровье сада, важно избегать некоторых видов деревьев, которые могут стать настоящими врагами для вашего зелёного уголка.

"Посадка таких агрессивных деревьев может привести к нарушению экосистемы сада. Вместо того чтобы обеспечивать разнообразие, они доминируют, подавляя другие растения и уничтожая почву." — сказал садовод Николай Сидоров.

1. Груша Каллери

Груша Каллери — это декоративное дерево с белыми цветами, которое часто можно встретить в общественных садах. Однако на частных участках она становится настоящей угрозой для других растений. Это дерево размножается с невероятной скоростью благодаря птицам, которые переносят её семена. В результате груша захватывает территорию, вытесняя местные культуры и забирая у них важные ресурсы.

Основные проблемы с грушей Каллери:

  • Быстрое распространение: семена распространяются через птиц и ветром.

  • Истощение почвы: дерево потребляет слишком много питательных веществ, оставляя другие растения без необходимых ресурсов.

  • Заселение территорий: грушу Каллери легко посадить, но она становится монополистом в саду, вытесняя все другие виды.

2. Айлант высочайший

Айлант высочайший — это дерево, которое быстро растёт и может достичь высоты 60 метров. Его корни проникают в глубь почвы, разрушая инфраструктуру (например, тротуары и фундаменты), а огромное количество семян, которое оно производит, способствует неконтролируемому распространению.

Проблемы с айлантом высочайшим:

  • Негативное влияние на инфраструктуру: корни повреждают дороги и здания.

  • Токсичность для почвы: айлант выделяет химические вещества, подавляющие рост других растений.

  • Широкое распространение: дерево быстро заполняет доступное пространство и вытесняет другие растения.

3. Лох зонтичный

Лох зонтичный привлекает садоводов яркими плодами и декоративным видом. Однако он является агрессивным растением, которое быстро захватывает участок. Из-за того, что его семена распространяются птицами, лох становится доминирующим деревом, вытесняющим другие виды. Кроме того, оно истощает почву, так как забирает все питательные вещества.

Проблемы с лохом зонтичным:

  • Монокультура: быстро захватывает участок, вытесняя другие растения.

  • Истощение почвы: дерево забирает почти все полезные вещества, оставляя почву бесплодной.

  • Неуправляемое распространение: птицы распространяют семена по всему саду.

Сравнение: агрессивные деревья против обычных сортов

Параметр Груша Каллери Айлант высочайший Лох зонтичный
Рост и распространение Очень быстрое Быстрое Быстрое
Воздействие на почву Истощение ресурсов Токсичность Истощение почвы
Устойчивость к заболеваниям Средняя Высокая Средняя
Использование в саду Декоративное дерево Декоративное дерево Декоративное дерево
Проблемы для сада Выталкивает местные растения Разрушает инфраструктуру Выталкивает растения, монокультура

Советы по уходу за садом: как избежать проблем с агрессивными растениями

  1. Проверяйте информацию о растении. Перед посадкой всегда выясняйте, может ли растение быть инвазивным или агрессивным в вашем регионе.

  2. Выбирайте местные виды. Для поддержания экосистемы сада предпочтительнее высаживать растения, которые хорошо уживаются с местными культурами.

  3. Регулярно удаляйте ненужные растения. Если вы заметили, что дерево или кусты начинают агрессивно распространяться, их нужно своевременно удалять.

  4. Используйте ограждения и защиту. Для деревьев с агрессивной корневой системой можно установить барьеры, чтобы ограничить их рост.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: посадка инвазивных видов без учёта их распространения.
    Последствие: растение может разрушить экосистему и угрожать другим растениям.
    Альтернатива: выбирайте местные или менее агрессивные виды деревьев.

  2. Ошибка: игнорирование роста корней.
    Последствие: повреждение инфраструктуры, затруднение доступа к воде.
    Альтернатива: избегайте деревьев с агрессивными корнями.

  3. Ошибка: отсутствие контроля за разрастанием деревьев.
    Последствие: проблемы с соседними растениями, потеря разнообразия.
    Альтернатива: следите за ростом растений и удаляйте те, которые начинают захватывать территорию.

А что если…

Что если всё-таки хочется посадить одно из этих деревьев?

Обратите внимание на виды, которые можно контролировать, например, используя в саду систему ограждений или посадки в контейнерах.

Что если эти растения уже засели в вашем саду?

Необходимо принять меры по удалению: обрезка корней, использование гербицидов (если это не запрещено) и замена растения.

Что если хочу восстановить экологический баланс?

Возвращайте в сад растения, которые способствуют восстановлению почвы, такие как клевер, люпин или другие сидераты.

Плюсы и минусы агрессивных деревьев

Аспект Плюсы Минусы
Рост и развитие Быстрый рост и покрытие территории Выход за пределы выделенной зоны
Красота Декоративные растения Угроза для других культур и экосистемы
Устойчивость Устойчивы к погодным условиям Вред для почвы, строений и других растений

FAQ

Почему некоторые деревья становятся агрессивными?

Это связано с их способностью быстро размножаться и захватывать территорию, вытесняя местные растения.

Можно ли контролировать агрессивные деревья в саду?

Да, можно использовать ограничения, такие как ограждения или регулярную обрезку.

Какие деревья безопасны для сада?

Лучше выбирать местные виды растений, которые не нарушают экосистему и хорошо взаимодействуют с другими растениями.

Мифы и правда

  1. Миф: агрессивные растения всегда красивые.
    Правда: часто их красота скрывает серьёзные проблемы для экосистемы.

  2. Миф: все декоративные деревья подходят для любого сада.
    Правда: для разных условий важно выбирать растения, подходящие для конкретного региона.

  3. Миф: такие деревья не требуют ухода.
    Правда: на самом деле агрессивные растения нуждаются в постоянном контроле, чтобы избежать ущерба.

Исторический контекст

С момента появления садовых растений в городах, человечество сталкивалось с проблемой инвазивных видов, которые быстро захватывали территорию и угрожали местной флоре. Многие растения, популярные в декоративных садах, оказались слишком агрессивными для местных экосистем. Эта проблема была осознана учёными ещё в начале XX века, когда началась работа по изучению агрессивных видов.

Три интересных факта

  1. Айлант высочайший, несмотря на свою агрессивность, является ценным источником древесины в некоторых странах.

  2. Лох зонтичный может распространяться на десятки километров благодаря птицам.

  3. Груша Каллери стала популярной в США благодаря своей устойчивости к болезням, но в Европе она часто вызывает проблемы в садах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Прохладное место помогает ёлке сохранять хвою дольше, заявил садовник Джек Стокс сегодня в 5:06
Поставила ёлку "в красивый угол" — иголки посыпались моментально: место оказалось решающим

Как продлить жизнь рождественской ёлки? Изучите советы опытного садовода и узнайте, когда, где и какую ёлку выбрать для праздничного настроения.

Читать полностью » Грибные комарики размножаются во влажной питательной почве сегодня в 4:59
Мошки роятся над горшками: одна кухонная мелочь избавила растения от личинок за пару дней

Устали от грибных мошек в домашних растениях? Откройте 6 простых и эффективных решений, которые помогут быстро избавиться от этих вредителей с вашей кухни.

Читать полностью » Пчёлы повышают урожайность растений и помогают в опылении — агроном Мария Смирнова сегодня в 4:15
Сажаю сад, и не подозреваю, что божьи коровки и пчёлы станут моими главными помощниками: как привлечь этих незаменимых союзников

Полезные насекомые, такие как пчёлы, божьи коровки и богомолы, не только защищают растения, но и способствуют урожайности. Узнайте, как привлечь их в ваш сад.

Читать полностью » Сквозняки замедляют рост комнатных растений зимой, отмечают специалисты сегодня в 3:53
Зима, короткий день, сухой воздух — а цветы всё равно распускаются: секрет спрятан в одном условии

Зима – не помеха для цветущих растений! Узнайте, как создать уютные условия для зимнего цветения и порадовать себя яркими бутончиками на подоконнике.

Читать полностью » Домашний огород на подоконнике позволяет выращивать помидоры и клубнику круглый год — Ирина Головина сегодня в 3:15
Сажаю морковь и редьку на подоконнике — уже через месяц получаю вкусный урожай, даже зимой

Выращивание овощей и ягод на подоконнике — это не только удобно, но и экологично. Узнайте, как сделать свою квартиру настоящим мини-огородом с вкусными результатами.

Читать полностью » Грунт с больных растений запрещают использовать повторно сегодня в 2:47
Выбрасывать грунт после контейнеров было ошибкоц: восстанавливаю его так, что новые растения растут как бешеные

Старая почва из контейнеров не обязана отправляться в мусор — есть простые способы сохранить её, восстановить и использовать снова, экономя деньги и силы.

Читать полностью » Смешанные посадки помогут снизить использование химии — агроном сегодня в 2:15
Сажаю баклажаны и картофель рядом — и все растения больны: вот как избежать катастрофы на огороде

Правильное соседство растений может улучшить урожай и защитить их от болезней. Разбираемся, какие растения лучше сажать вместе, а какие — держать подальше.

Читать полностью » Осенняя пересадка повышает риск гнили у комнатных растений — агрономы сегодня в 1:39
Комнатные растения осенью ведут себя странно: пересадка может обернуться тем, чего вы точно не ждёте

Узнайте, почему осенью пересадка комнатных растений может стать серьезной ошибкой. Готовьтесь к зиме, понимая необходимость операций с растениями.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Раннее выявление катаракты помогает избежать осложнений — Вячеслав Куренков
Красота и здоровье
Снижение эффективности витамина D без магния подтвердили специалисты
Наука
Новый материал для 3D-печати может революционизировать трансплантацию органов — биолог Лихэн Цай
Культура и шоу-бизнес
Тревор Энгельсон узнал о романе Меган Маркл и принца Гарри от подруги Бетенни Франкель — "The Toast"
Авто и мото
Детей до 7 лет можно перевозить только в автокресле или автолюльке — ГИБДД
Спорт и фитнес
Тренировки с хулахупом укрепляют мышцы рук и спины — спортивные врачи
Еда
Бефстроганов тушится с томатной пастой и мукой для густоты подливы — повар
Авто и мото
Потеря мощности двигателя у подержанных авто связана с износом деталей — автоспециалисты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet