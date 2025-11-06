Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Врач и пациент в кабинете
Врач и пациент в кабинете
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 9:35

Я доверился искусственному интеллекту — и понял, как легко он может обмануть врача

Инфекционист Михаил Фаворов заявил о необходимости обучения врачей работе с искусственным интеллектом

Инфекционист и эпидемиолог, директор компании DiaPrep Systems в Атланте Михаил Фаворов заявил о необходимости обучать врачей правильному использованию искусственного интеллекта. По его словам, новые технологии уже становятся частью медицинской практики, однако без системной подготовки их применение может привести к ошибкам и искажённым выводам.

Почему врачам нужно учиться работать с ИИ

По мнению специалиста, искусственный интеллект способен стать мощным инструментом в диагностике и исследовательской работе, но результаты его применения напрямую зависят от компетенции пользователя.

"Сейчас очевидно, что глупые люди используют его по-глупому, а умные люди — по-умному. А чтобы помочь всем группам, нужно обязательно провести обучение людей", — подчеркнул врач-эпидемиолог Михаил Фаворов.

Фаворов отметил, что внедрение ИИ в медицину должно сопровождаться обязательными образовательными курсами. Это позволит врачам понимать, как правильно формулировать запросы, интерпретировать ответы и отличать достоверные данные от ошибочных.

Проблема некритичного использования технологий

Эксперт привёл пример, когда искусственный интеллект может создавать иллюзию научной достоверности. Если задать системе вопрос о вымышленных или недоказанных методах лечения, она может выдать ссылки и аргументы в их пользу — просто потому, что такие псевдодоказательства существуют в интернете.

Таким образом, без критического подхода врач может воспринимать ложную информацию как подтверждённую, что опасно при принятии клинических решений.

Потенциал искусственного интеллекта в медицине

Несмотря на риски, искусственный интеллект уже доказал свою эффективность в ряде направлений:

  • Диагностика. Алгоритмы помогают распознавать опухоли, анализировать изображения МРТ и КТ с точностью, сопоставимой с опытными радиологами.

  • Персонализированная медицина. Системы ИИ могут анализировать генетические данные и подбирать индивидуальные схемы лечения.

  • Эпидемиология. Алгоритмы прогнозируют распространение инфекций и оценивают эффективность профилактических мер.

  • Администрирование. Автоматизация рутинных процессов снижает нагрузку на медицинский персонал.

Однако, как отмечает Фаворов, ИИ не должен заменять врача, а лишь служить инструментом поддержки решений.

Советы шаг за шагом: как внедрять обучение по ИИ для медиков

  1. Создать специализированные курсы. В программу должны входить основы машинного обучения, интерпретация результатов и этические аспекты.

  2. Развивать критическое мышление. Медики должны понимать, что ИИ не является источником истины, а лишь помощником.

  3. Интегрировать обучение в систему повышения квалификации. Курсы по ИИ могут стать обязательными для врачей в клиниках и исследовательских учреждениях.

  4. Отслеживать результаты внедрения. Важно оценивать, как обучение влияет на качество решений и безопасность пациентов.

  5. Формировать культуру ответственного использования технологий. Врач должен уметь отделять реальные данные от искажённых и понимать границы возможностей ИИ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Использовать ИИ без понимания принципов его работы.
    Последствие: Риск ошибок в диагностике и лечении.
    Альтернатива: Проходить обучение и применять ИИ как вспомогательный инструмент.

  • Ошибка: Доверять всем ответам искусственного интеллекта.
    Последствие: Принятие ложных данных за научно подтверждённые.
    Альтернатива: Проверять источники и сопоставлять с реальными исследованиями.

  • Ошибка: Использовать ИИ для поиска "чудо-методов".
    Последствие: Распространение псевдонауки.
    Альтернатива: Работать только с доказательной медициной и рецензируемыми материалами.

Таблица: плюсы и минусы использования ИИ в медицине

Аспект Преимущества Риски
Диагностика Быстрая обработка больших массивов данных Ошибки при некорректных запросах
Обучение врачей Доступ к лучшим практикам Возможность некритичного восприятия
Работа с пациентами Индивидуальный подход, прогнозирование Потеря личного контакта
Исследования Анализ тенденций и мутаций заболеваний Завышенные ожидания от технологий

Мифы и правда

Миф Правда
ИИ может заменить врача Искусственный интеллект лишь помогает в принятии решений, но не способен нести ответственность
Все ответы ИИ точны Он использует открытые данные, среди которых могут быть ошибки
Для работы с ИИ не нужно учиться Без подготовки врач не сможет оценить достоверность полученной информации
ИИ сам определяет истину Он лишь анализирует данные, но не делает научных выводов

Часто задаваемые вопросы

Почему врачам нужно учиться работе с ИИ?
Чтобы понимать принципы его работы, фильтровать информацию и не допускать ошибок при принятии решений.

Может ли ИИ полностью заменить медицинских специалистов?
Нет. Он не способен учитывать эмоциональные, этические и межличностные аспекты лечения.

Как избежать ошибок при использовании ИИ?
Сопоставлять ответы системы с клиническими рекомендациями и проверенными источниками.

Что главное в обучении медиков работе с ИИ?
Развитие критического мышления и этического подхода к технологиям.

Исторический контекст

Первые попытки использовать искусственный интеллект в медицине появились ещё в 1970-х годах. Тогда системы могли лишь сопоставлять симптомы с известными диагнозами. Сегодня ИИ анализирует геномы, изображения и медицинские истории миллионов пациентов. Однако, как подчёркивает Михаил Фаворов, без грамотных специалистов даже самые совершенные технологии могут стать источником ошибок.

Врач Виктория Набока: инсульт у молодых чаще связан с образом жизни, а не с гипертонией сегодня в 5:08
Я думал, инсульт бывает только у стариков — пока не оказался в реанимации в 32 года

Почему инсульт всё чаще поражает молодых людей и какие шаги помогут предотвратить развитие заболевания.

Читать полностью » Врач Екатерина Демьяновская назвала ключевые признаки астении и хронической усталости сегодня в 4:10
Я спала по восемь часов, но всё равно чувствовала усталость — оказалось, это не просто переутомление

Когда даже сон не помогает восстановить силы — это может быть астения. Какие признаки указывают на истощение организма и как восстановить энергию.

Читать полностью » Эндокринолог Дарья Хайкина: квашеная капуста укрепляет иммунитет и улучшает пищеварение сегодня в 3:15
Как я перестала болеть осенью: три продукта, которые действительно работают

Осень — время поддержать иммунитет. Квашеная капуста, груша и айва укрепят микрофлору и помогут организму адаптироваться к холоду.

Читать полностью » Исследования подтверждают: печень очищает организм без помощи масел и трав сегодня в 2:10
Я думала, что печень нужно очищать, пока не узнала, как она работает на самом деле

Гастроэнтеролог объяснил, почему "чистка печени" — не способ оздоровления, а рискованный миф, и рассказал, когда действительно стоит обратиться к врачу.

Читать полностью » Врач Дэвид Сеспедес предупредил: клубника содержит наибольшее количество пестицидов среди фруктов сегодня в 1:32
Я всю жизнь мыла клубнику под водой — и только теперь узнала, что этого недостаточно

Врач рассказал, почему простое мытьё клубники не избавляет от химикатов и как безопасно очистить ягоды дома.

Читать полностью » Терапевт Елена Павлова: поцелуи питомцев могут привести к инфекциям у человека сегодня в 0:26
Я целовала свою кошку — пока не узнала, какие бактерии она приносит домой

Почему даже невинный поцелуй питомца может обернуться инфекцией — советы врача, чтобы любовь не стала опасной.

Читать полностью » Гликолевая кислота улучшает текстуру кожи и снижает пигментацию при регулярном уходе вчера в 23:41
Кислота, которая обновляет: гид по гликолевой кислоте для новичков

Гликолевая кислота делает кожу гладкой и сияющей, но при неправильном применении способна вызвать раздражение. Разбираемся, как использовать её без вреда.

Читать полностью » Средства с силиконами и маслами помогают бороться с пушением волос в дождливую погоду вчера в 23:25
Прическа держится даже под дождем: один трюк, о котором не говорят стилисты

Узнайте, как защитить волосы от высокой влажности в дождь! Откройте для себя простые прически и эффективные средства для идеальной укладки.

Читать полностью »

