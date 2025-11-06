Я доверился искусственному интеллекту — и понял, как легко он может обмануть врача
Инфекционист и эпидемиолог, директор компании DiaPrep Systems в Атланте Михаил Фаворов заявил о необходимости обучать врачей правильному использованию искусственного интеллекта. По его словам, новые технологии уже становятся частью медицинской практики, однако без системной подготовки их применение может привести к ошибкам и искажённым выводам.
Почему врачам нужно учиться работать с ИИ
По мнению специалиста, искусственный интеллект способен стать мощным инструментом в диагностике и исследовательской работе, но результаты его применения напрямую зависят от компетенции пользователя.
"Сейчас очевидно, что глупые люди используют его по-глупому, а умные люди — по-умному. А чтобы помочь всем группам, нужно обязательно провести обучение людей", — подчеркнул врач-эпидемиолог Михаил Фаворов.
Фаворов отметил, что внедрение ИИ в медицину должно сопровождаться обязательными образовательными курсами. Это позволит врачам понимать, как правильно формулировать запросы, интерпретировать ответы и отличать достоверные данные от ошибочных.
Проблема некритичного использования технологий
Эксперт привёл пример, когда искусственный интеллект может создавать иллюзию научной достоверности. Если задать системе вопрос о вымышленных или недоказанных методах лечения, она может выдать ссылки и аргументы в их пользу — просто потому, что такие псевдодоказательства существуют в интернете.
Таким образом, без критического подхода врач может воспринимать ложную информацию как подтверждённую, что опасно при принятии клинических решений.
Потенциал искусственного интеллекта в медицине
Несмотря на риски, искусственный интеллект уже доказал свою эффективность в ряде направлений:
-
Диагностика. Алгоритмы помогают распознавать опухоли, анализировать изображения МРТ и КТ с точностью, сопоставимой с опытными радиологами.
-
Персонализированная медицина. Системы ИИ могут анализировать генетические данные и подбирать индивидуальные схемы лечения.
-
Эпидемиология. Алгоритмы прогнозируют распространение инфекций и оценивают эффективность профилактических мер.
-
Администрирование. Автоматизация рутинных процессов снижает нагрузку на медицинский персонал.
Однако, как отмечает Фаворов, ИИ не должен заменять врача, а лишь служить инструментом поддержки решений.
Советы шаг за шагом: как внедрять обучение по ИИ для медиков
-
Создать специализированные курсы. В программу должны входить основы машинного обучения, интерпретация результатов и этические аспекты.
-
Развивать критическое мышление. Медики должны понимать, что ИИ не является источником истины, а лишь помощником.
-
Интегрировать обучение в систему повышения квалификации. Курсы по ИИ могут стать обязательными для врачей в клиниках и исследовательских учреждениях.
-
Отслеживать результаты внедрения. Важно оценивать, как обучение влияет на качество решений и безопасность пациентов.
-
Формировать культуру ответственного использования технологий. Врач должен уметь отделять реальные данные от искажённых и понимать границы возможностей ИИ.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Использовать ИИ без понимания принципов его работы.
Последствие: Риск ошибок в диагностике и лечении.
Альтернатива: Проходить обучение и применять ИИ как вспомогательный инструмент.
-
Ошибка: Доверять всем ответам искусственного интеллекта.
Последствие: Принятие ложных данных за научно подтверждённые.
Альтернатива: Проверять источники и сопоставлять с реальными исследованиями.
-
Ошибка: Использовать ИИ для поиска "чудо-методов".
Последствие: Распространение псевдонауки.
Альтернатива: Работать только с доказательной медициной и рецензируемыми материалами.
Таблица: плюсы и минусы использования ИИ в медицине
|Аспект
|Преимущества
|Риски
|Диагностика
|Быстрая обработка больших массивов данных
|Ошибки при некорректных запросах
|Обучение врачей
|Доступ к лучшим практикам
|Возможность некритичного восприятия
|Работа с пациентами
|Индивидуальный подход, прогнозирование
|Потеря личного контакта
|Исследования
|Анализ тенденций и мутаций заболеваний
|Завышенные ожидания от технологий
Мифы и правда
|Миф
|Правда
|ИИ может заменить врача
|Искусственный интеллект лишь помогает в принятии решений, но не способен нести ответственность
|Все ответы ИИ точны
|Он использует открытые данные, среди которых могут быть ошибки
|Для работы с ИИ не нужно учиться
|Без подготовки врач не сможет оценить достоверность полученной информации
|ИИ сам определяет истину
|Он лишь анализирует данные, но не делает научных выводов
Часто задаваемые вопросы
Почему врачам нужно учиться работе с ИИ?
Чтобы понимать принципы его работы, фильтровать информацию и не допускать ошибок при принятии решений.
Может ли ИИ полностью заменить медицинских специалистов?
Нет. Он не способен учитывать эмоциональные, этические и межличностные аспекты лечения.
Как избежать ошибок при использовании ИИ?
Сопоставлять ответы системы с клиническими рекомендациями и проверенными источниками.
Что главное в обучении медиков работе с ИИ?
Развитие критического мышления и этического подхода к технологиям.
Исторический контекст
Первые попытки использовать искусственный интеллект в медицине появились ещё в 1970-х годах. Тогда системы могли лишь сопоставлять симптомы с известными диагнозами. Сегодня ИИ анализирует геномы, изображения и медицинские истории миллионов пациентов. Однако, как подчёркивает Михаил Фаворов, без грамотных специалистов даже самые совершенные технологии могут стать источником ошибок.
