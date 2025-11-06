Я доверился искусственному интеллекту — и понял, как легко он может обмануть врача

Инфекционист и эпидемиолог, директор компании DiaPrep Systems в Атланте Михаил Фаворов заявил о необходимости обучать врачей правильному использованию искусственного интеллекта. По его словам, новые технологии уже становятся частью медицинской практики, однако без системной подготовки их применение может привести к ошибкам и искажённым выводам.

Почему врачам нужно учиться работать с ИИ

По мнению специалиста, искусственный интеллект способен стать мощным инструментом в диагностике и исследовательской работе, но результаты его применения напрямую зависят от компетенции пользователя.

"Сейчас очевидно, что глупые люди используют его по-глупому, а умные люди — по-умному. А чтобы помочь всем группам, нужно обязательно провести обучение людей", — подчеркнул врач-эпидемиолог Михаил Фаворов.

Фаворов отметил, что внедрение ИИ в медицину должно сопровождаться обязательными образовательными курсами. Это позволит врачам понимать, как правильно формулировать запросы, интерпретировать ответы и отличать достоверные данные от ошибочных.

Проблема некритичного использования технологий

Эксперт привёл пример, когда искусственный интеллект может создавать иллюзию научной достоверности. Если задать системе вопрос о вымышленных или недоказанных методах лечения, она может выдать ссылки и аргументы в их пользу — просто потому, что такие псевдодоказательства существуют в интернете.

Таким образом, без критического подхода врач может воспринимать ложную информацию как подтверждённую, что опасно при принятии клинических решений.

Потенциал искусственного интеллекта в медицине

Несмотря на риски, искусственный интеллект уже доказал свою эффективность в ряде направлений:

Диагностика. Алгоритмы помогают распознавать опухоли, анализировать изображения МРТ и КТ с точностью, сопоставимой с опытными радиологами.

Персонализированная медицина. Системы ИИ могут анализировать генетические данные и подбирать индивидуальные схемы лечения.

Эпидемиология. Алгоритмы прогнозируют распространение инфекций и оценивают эффективность профилактических мер.

Администрирование. Автоматизация рутинных процессов снижает нагрузку на медицинский персонал.

Однако, как отмечает Фаворов, ИИ не должен заменять врача, а лишь служить инструментом поддержки решений.

Советы шаг за шагом: как внедрять обучение по ИИ для медиков

Создать специализированные курсы. В программу должны входить основы машинного обучения, интерпретация результатов и этические аспекты. Развивать критическое мышление. Медики должны понимать, что ИИ не является источником истины, а лишь помощником. Интегрировать обучение в систему повышения квалификации. Курсы по ИИ могут стать обязательными для врачей в клиниках и исследовательских учреждениях. Отслеживать результаты внедрения. Важно оценивать, как обучение влияет на качество решений и безопасность пациентов. Формировать культуру ответственного использования технологий. Врач должен уметь отделять реальные данные от искажённых и понимать границы возможностей ИИ.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Использовать ИИ без понимания принципов его работы.

Последствие: Риск ошибок в диагностике и лечении.

Альтернатива: Проходить обучение и применять ИИ как вспомогательный инструмент.

Ошибка: Доверять всем ответам искусственного интеллекта.

Последствие: Принятие ложных данных за научно подтверждённые.

Альтернатива: Проверять источники и сопоставлять с реальными исследованиями.

Ошибка: Использовать ИИ для поиска "чудо-методов".

Последствие: Распространение псевдонауки.

Альтернатива: Работать только с доказательной медициной и рецензируемыми материалами.

Таблица: плюсы и минусы использования ИИ в медицине

Аспект Преимущества Риски Диагностика Быстрая обработка больших массивов данных Ошибки при некорректных запросах Обучение врачей Доступ к лучшим практикам Возможность некритичного восприятия Работа с пациентами Индивидуальный подход, прогнозирование Потеря личного контакта Исследования Анализ тенденций и мутаций заболеваний Завышенные ожидания от технологий

Мифы и правда

Миф Правда ИИ может заменить врача Искусственный интеллект лишь помогает в принятии решений, но не способен нести ответственность Все ответы ИИ точны Он использует открытые данные, среди которых могут быть ошибки Для работы с ИИ не нужно учиться Без подготовки врач не сможет оценить достоверность полученной информации ИИ сам определяет истину Он лишь анализирует данные, но не делает научных выводов

Часто задаваемые вопросы

Почему врачам нужно учиться работе с ИИ?

Чтобы понимать принципы его работы, фильтровать информацию и не допускать ошибок при принятии решений.

Может ли ИИ полностью заменить медицинских специалистов?

Нет. Он не способен учитывать эмоциональные, этические и межличностные аспекты лечения.

Как избежать ошибок при использовании ИИ?

Сопоставлять ответы системы с клиническими рекомендациями и проверенными источниками.

Что главное в обучении медиков работе с ИИ?

Развитие критического мышления и этического подхода к технологиям.

Исторический контекст

Первые попытки использовать искусственный интеллект в медицине появились ещё в 1970-х годах. Тогда системы могли лишь сопоставлять симптомы с известными диагнозами. Сегодня ИИ анализирует геномы, изображения и медицинские истории миллионов пациентов. Однако, как подчёркивает Михаил Фаворов, без грамотных специалистов даже самые совершенные технологии могут стать источником ошибок.