Граница между зрителем и автором исчезает: Disney+ запускает функцию, о которой давно мечтали все фанаты

Disney готовит масштабное обновление своего стримингового сервиса, и это уже называют одним из самых амбициозных шагов компании за последние годы. Руководство корпорации решило выйти за рамки привычного видеокаталога и сделать платформу интерактивной, позволив пользователям не просто смотреть фильмы и сериалы, но и создавать собственные короткие ролики с помощью встроенной ИИ-технологии. Идея может кардинально изменить то, как зрители взаимодействуют с контентом — от семейных развлечений до творчества на уровне фанатов крупных франшиз.

Новость стала известна после конференц-звонка, где обсуждались финансовые результаты Disney. Руководитель корпорации Боб Айгер подтвердил, что компания ведёт переговоры с несколькими ИИ-разработчиками. Он подчеркнул, что сотрудничество будет построено с учётом защиты интеллектуальной собственности, ведь база Disney включает легендарных персонажей, бренды, образы и вселенные.

"Вещь, которая нас действительно вдохновляет и которую нам позволит сделать ИИ, — это дать пользователям Disney+ гораздо более вовлеченный опыт, включая возможность создавать пользовательский контент и смотреть пользовательский контент других, в основном короткий", — сказал глава корпорации Боб Айгер.

Помимо инструментов генерации роликов, в сервис добавят геймифицированные функции, созданные совместно с Epic Games. Такая стратегия вписывается в тренд на расширение стриминговых услуг: пользователи всё чаще ищут не только пассивный просмотр, но и участие, персонализацию, интерактивные механики. ИИ уже активно участвует в производстве контента: отдельные YouTube-каналы полностью построены на генеративных технологиях, а недавно впервые ИИ-песня возглавила музыкальный чарт Billboard.

Почему Disney делает ставку на ИИ

Disney сталкивается с большими ожиданиями со стороны аудитории: подписчики хотят удобства, свежих идей и уникального опыта, которого нет у конкурентов. Возможность создавать собственные мини-видео внутри платформы станет своего рода "песочницей", где зрители смогут экспериментировать с визуальными стилями, сюжетами и любимыми франшизами.

Такие функции могут стать особенно востребованы у семей с детьми, блогеров, фанатов и фанатских креативных сообществ. При этом Disney стремится сохранить контроль над использованием своих брендов, поэтому партнёрство с ИИ-компаниями требует тонкой юридической настройки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: использовать неофициальные генераторы контента по брендам Disney.

• Последствие: риск блокировки аккаунта и нарушение авторских прав.

• Альтернатива: пользоваться встроенными инструментами Disney+, которые разработаны с учётом лицензий.

• Ошибка: публиковать материалы, не подходящие под правила платформы.

• Последствие: удаление ролика.

• Альтернатива: ориентироваться на безопасные и семейные темы, которые приветствуют Disney+.

• Ошибка: пытаться монетизировать ИИ-ролики вне платформы.

• Последствие: юридические ограничения.

• Альтернатива: делиться работами только внутри Disney+ или использовать собственный оригинальный контент.

А что если…

Что если пользователи начнут создавать ролики, сопоставимые по качеству с короткими анимационными фильмами? Такой сценарий вполне реалистичен. Тогда Disney сможет отслеживать самые популярные идеи и даже находить новые таланты внутри сообщества.

Плюсы и минусы новой системы

Плюсы Минусы Лёгкость генерации роликов без профнавыков Возможные ограничения по использованию франшиз Высокая вовлечённость пользователей Нагрузка на модерацию контента Новые семейные форматы досуга Зависимость от стабильности ИИ-модели Интеграция с играми Epic Games Вероятные платные функции

FAQ

Как выбрать подходящий стиль ролика?

Ориентируйтесь на тему ролика: под юмор хорошо подходит мультяшный стиль, под истории — реалистичный.

Сколько будет стоить использование ИИ-функций?

Disney пока не раскрывает детали, но возможно сохранение базового функционала в подписке и введение премиум-форматов.

Что лучше — генерировать ролики с шаблонов или с нуля?

Новичкам проще начать с шаблонов, а опытным пользователям подойдёт свободный режим.

Мифы и правда

• Миф: ИИ полностью заменит профессиональную анимацию.

• Правда: генеративные инструменты ориентированы на короткие форматы, а не на полнометражные проекты.

• Миф: созданные ролики можно без ограничений использовать в коммерции.

• Правда: все материалы внутри Disney+ остаются под действием лицензий.

• Миф: ИИ работает без ошибок.

• Правда: алгоритм может требовать корректировок и повторной генерации.

Исторический контекст

• 2019 — запуск Disney+.

• 2021-2023 — развитие коротких интерактивных проектов на базе Marvel и Star Wars.

• 2024 — рост генеративного ИИ и появление ИИ-хитов в чартах.

• 2025 — объявление о внедрении инструментов генерации внутри Disney+.