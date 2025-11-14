Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дисней
Дисней
© commons.wikimedia.org by Antonio Manfredonio is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 11:53

Граница между зрителем и автором исчезает: Disney+ запускает функцию, о которой давно мечтали все фанаты

Disney+ позволит пользователям создавать ИИ-контент — Боб Айгер

Disney готовит масштабное обновление своего стримингового сервиса, и это уже называют одним из самых амбициозных шагов компании за последние годы. Руководство корпорации решило выйти за рамки привычного видеокаталога и сделать платформу интерактивной, позволив пользователям не просто смотреть фильмы и сериалы, но и создавать собственные короткие ролики с помощью встроенной ИИ-технологии. Идея может кардинально изменить то, как зрители взаимодействуют с контентом — от семейных развлечений до творчества на уровне фанатов крупных франшиз.

Новость стала известна после конференц-звонка, где обсуждались финансовые результаты Disney. Руководитель корпорации Боб Айгер подтвердил, что компания ведёт переговоры с несколькими ИИ-разработчиками. Он подчеркнул, что сотрудничество будет построено с учётом защиты интеллектуальной собственности, ведь база Disney включает легендарных персонажей, бренды, образы и вселенные.

"Вещь, которая нас действительно вдохновляет и которую нам позволит сделать ИИ, — это дать пользователям Disney+ гораздо более вовлеченный опыт, включая возможность создавать пользовательский контент и смотреть пользовательский контент других, в основном короткий", — сказал глава корпорации Боб Айгер.

Помимо инструментов генерации роликов, в сервис добавят геймифицированные функции, созданные совместно с Epic Games. Такая стратегия вписывается в тренд на расширение стриминговых услуг: пользователи всё чаще ищут не только пассивный просмотр, но и участие, персонализацию, интерактивные механики. ИИ уже активно участвует в производстве контента: отдельные YouTube-каналы полностью построены на генеративных технологиях, а недавно впервые ИИ-песня возглавила музыкальный чарт Billboard.

Почему Disney делает ставку на ИИ

Disney сталкивается с большими ожиданиями со стороны аудитории: подписчики хотят удобства, свежих идей и уникального опыта, которого нет у конкурентов. Возможность создавать собственные мини-видео внутри платформы станет своего рода "песочницей", где зрители смогут экспериментировать с визуальными стилями, сюжетами и любимыми франшизами.

Такие функции могут стать особенно востребованы у семей с детьми, блогеров, фанатов и фанатских креативных сообществ. При этом Disney стремится сохранить контроль над использованием своих брендов, поэтому партнёрство с ИИ-компаниями требует тонкой юридической настройки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: использовать неофициальные генераторы контента по брендам Disney.
• Последствие: риск блокировки аккаунта и нарушение авторских прав.
• Альтернатива: пользоваться встроенными инструментами Disney+, которые разработаны с учётом лицензий.

• Ошибка: публиковать материалы, не подходящие под правила платформы.
• Последствие: удаление ролика.
• Альтернатива: ориентироваться на безопасные и семейные темы, которые приветствуют Disney+.

• Ошибка: пытаться монетизировать ИИ-ролики вне платформы.
• Последствие: юридические ограничения.
• Альтернатива: делиться работами только внутри Disney+ или использовать собственный оригинальный контент.

А что если…

Что если пользователи начнут создавать ролики, сопоставимые по качеству с короткими анимационными фильмами? Такой сценарий вполне реалистичен. Тогда Disney сможет отслеживать самые популярные идеи и даже находить новые таланты внутри сообщества.

Плюсы и минусы новой системы

Плюсы Минусы
Лёгкость генерации роликов без профнавыков Возможные ограничения по использованию франшиз
Высокая вовлечённость пользователей Нагрузка на модерацию контента
Новые семейные форматы досуга Зависимость от стабильности ИИ-модели
Интеграция с играми Epic Games Вероятные платные функции

FAQ

Как выбрать подходящий стиль ролика?
Ориентируйтесь на тему ролика: под юмор хорошо подходит мультяшный стиль, под истории — реалистичный.

Сколько будет стоить использование ИИ-функций?
Disney пока не раскрывает детали, но возможно сохранение базового функционала в подписке и введение премиум-форматов.

Что лучше — генерировать ролики с шаблонов или с нуля?
Новичкам проще начать с шаблонов, а опытным пользователям подойдёт свободный режим.

Мифы и правда

• Миф: ИИ полностью заменит профессиональную анимацию.
• Правда: генеративные инструменты ориентированы на короткие форматы, а не на полнометражные проекты.

• Миф: созданные ролики можно без ограничений использовать в коммерции.
• Правда: все материалы внутри Disney+ остаются под действием лицензий.

• Миф: ИИ работает без ошибок.
• Правда: алгоритм может требовать корректировок и повторной генерации.

Исторический контекст

• 2019 — запуск Disney+.
• 2021-2023 — развитие коротких интерактивных проектов на базе Marvel и Star Wars.
• 2024 — рост генеративного ИИ и появление ИИ-хитов в чартах.
• 2025 — объявление о внедрении инструментов генерации внутри Disney+.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сара Джессика Паркер прочла 153 книги в рамках работы судьёй литературной премии — The New York Tiimes сегодня в 10:28
Как Кэрри Брэдшоу стала книжным гуру: 153 книги и один метод чтения, который работает на все 100%

Сара Джессика Паркер полностью погрузилась в мир литературы, став судьёй престижной премии и изменив отношение к чтению, открывая новые горизонты эмоций и анализа.

Читать полностью » Съёмки третьей части фильма сегодня в 9:22
Гигантские черви и личные драмы: что скрывает третий фильм культовой саги

Дени Вильнев завершил съёмки третьей "Дюны", подготовив зрителей к новой захватывающей главе истории дома Атрейдесов на Арракисе.

Читать полностью » Чедвик Боузман получит звезду на Голливудской Аллее Славы 20 ноября — People сегодня в 8:46
Когда герой становится легендой: как Голливуд почтит звезду "Пантеры"

Звезда Голливудской Аллеи Славы навсегда увековечит память Чедвика Боузмана, символа киноиндустрии и любимца фанатов Marvel.

Читать полностью » Ариана Гранде расплакалась во время примерки винтажного платья для премьеры сегодня в 7:36
Когда костюм говорит сам за себя: старинное платье изменило Ариану Гранде

Ариана Гранде рассказала о трогательных моментах примерки исторического платья для премьеры "Злая: Навсегда", раскрывая новые грани своей героини.

Читать полностью » Гвинет Пэлтроу сообщила о тревожности и симптомах СДВГ — Goop сегодня в 6:29
Когда мысли скачут, а внимание рассыпается: секреты внутренней борьбы Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу рассказала о тревожности и симптомах СДВГ, объяснив, как публичная жизнь повлияла на её психическое здоровье.

Читать полностью » сегодня в 5:24
Вес под контролем, стресс исчез: актриса показала, что важнее красоты

Эми Шумер объяснила, почему удалила старые фотографии и как забота о здоровье стала для неё главным приоритетом, а не похудение.

Читать полностью » Принц Уильям ограничил интернет для детей, чтобы защитить их — интервью Лусиано Хаку сегодня в 4:16
Как принц Уильям и Кэтрин оберегают Джорджа от сети — секреты, которые удивят родителей

Принц Уильям и Кейт Миддлтон ограничивают доступ к интернету для Джорджа, чтобы защитить сына от вредных влияний социальных сетей и цифровых угроз.

Читать полностью » Флоренс Пью заявила о критике и травле после расставания с Заком Браффом — The Louis Theroux Podcast сегодня в 3:49
Флоренс Пью закрыла личную жизнь: о чём она больше никогда не расскажет

Флоренс Пью рассказала, почему больше не обсуждает отношения в соцсетях, и поделилась, как справилась с травлей и хейтом.

Читать полностью »

Новости
Дом
Как избежать ошибок при найме ремонтников: главные правила выбора бригады для ремонта квартиры
Туризм
Кубинская кухня представляет собой уникальное сочетание испанских, африканских и карибских традиций
Садоводство
Использование биопрепаратов для клубники восстанавливает почву и улучшает здоровье растений
Красота и здоровье
Онколог Сергей Иванов: шишка на шее не всегда означает рак
УрФО
В Тюменской области на рынке остаются 1,23 млн кв. метров жилья — аналитики
Авто и мото
Покупка зимних шин: как не ошибиться и выбрать самые безопасные для вашего региона
Питомцы
Тибетский мастиф охранял монастыри и караваны на высотах — кинологи
Садоводство
Спатифиллум формирует цветоносы только во влажном воздухе — ботаники
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet