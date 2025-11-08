Пенсионеры подались в ИИ: что интересует возрастных сибиряков в нейросетях

Жители Ханты-Мансийского автономного округа старше 55 лет стали активно использовать искусственный интеллект. По данным аналитиков "Мегафона", за последний год число таких пользователей выросло почти в восемь раз.

Резкий рост интереса к ИИ среди старшего поколения

Как сообщают в пресс-службе компании, интерес к искусственному интеллекту среди жителей ХМАО старше 55 лет значительно возрос. В целом, за год количество югорчан, которые используют ИИ как в повседневной жизни, так и на работе, увеличилось на 126%.

"Интерес к искусственному интеллекту резко вырос среди жителей Ханты-Мансийского автономного округа старше 55 лет", — сообщается в пресс-релизе компании.

Трафик на нейросервисы и популярные инструменты

Одним из самых ярких показателей стало увеличение расхода трафика на нейросервисы — он вырос в 21 раз, что значительно выше среднего по России. Среди популярных инструментов искусственного интеллекта выделяются ChatGPT, GigaChat и Qwen. Также наблюдается рост интереса к нейросетям для создания видео: трафик на таких сервисах увеличился почти в восемь раз.