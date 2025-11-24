Над головами – лёд, за спиной – ИИ: нейросеть объявила охоту на сосульки в ряде российских городов

В крупных российских городах этой зимой борьба с наледью и сосульками на крышах переходит в режим цифрового контроля: функцию мониторинга доверили нейросетям. Об этом сообщили ГАТИ Санкт-Петербурга и эксперты из Центра городской трансформации Казани. В мегаполисах внедряют интеллектуальные комплексы, способные отслеживать образование опасной наледи, фиксировать нарушения и автоматически передавать данные коммунальным службам.

Петербург: "Городовой" начинает зимнюю работу

В Северной столице система "Городовой" уже приступила к сезонному мониторингу. Нейросеть прошла обучение прошлой зимой, научившись отличать снег и лед от элементов исторического декора. За этот период сформировали штрафы на сумму 2,1 миллиона рублей. В ГАТИ пояснили, что функция теперь работает в полном объёме, а проблемные точки контролируются особенно внимательно.

Особое внимание уделяется местам, где уже происходили падения сосулек. Согласно требованиям, очистка кровель должна выполняться "регулярно", без ожидания образования наледи, а устранение её последствий — в течение трёх часов. На вывоз снега отводятся сутки. Такой алгоритм позволяет ускорить реакции городских служб и избежать опасных ситуаций.

Казань: камеры на транспорте и единая система фиксации

В Казани нейросетевые задачи выполняет система "СитиСофт", работающая с 2022 года. Камеры установлены на автобусах, мусоровозах и служебных машинах, ежедневно фиксируя состояние городской среды. На этой базе начали отслеживать и сосульки. Обучение ИИ стартовало в декабре 2024 года, и теперь модуль готов выявлять угрозу в автоматическом режиме.

Начальник отдела бережливого производства Центра городской трансформации Игорь Сайфутдинов рассказал "РГ", что "система включает 11 модулей, которые распознают дорожные знаки, мусор, наклон опор освещения, проблемы с разметкой, неработающие лампы, заснеженность улиц и другие важные элементы городской среды". Все данные поступают на городской дашборд, что позволяет подрядчикам быстрее реагировать на инциденты.

Расширение функций городских нейросетей

Питерские "Городовые" уже фиксируют 15 видов нарушений: от незаконных торговых точек до парковки на газонах. С августа ИИ определяет нелегальные ларьки и киоски, и за первый месяц выявил 14 таких объектов. Нарушителям выписали штрафы на миллион рублей, а демонтаж объектов ляжет на их владельцев.

Алгоритмы также обучены распознавать борщевик Сосновского на всех этапах роста. Собственникам, на чьих участках находят растение, автоматически назначается штраф в 100 тысяч рублей. В августе выписали первые восемь. На городской платформе на ближайшие пять лет уже запланировано более восьми тысяч работ — рекорд для Петербурга.

Контроль уборки и масштабирование технологий

Одна из ключевых функций — контроль зимней уборки. Система интегрирована с платформой "Безопасный город", охватывающей тысячи камер. В прошлом сезоне её протестировали в четырёх районах, теперь распространяют на весь город.

"Как это работает: ГАТИ ставит срочные задачи районам… Государственное учреждение жилищного агентства выполняет работу, прикладывает фото "до” и "после”, а ГАТИ проверяет результат из более 20 тысяч снимков и указывает на недочеты", — поясняют специалисты.

Эффективность технологической схемы в этом году проверит сама погода: от количества осадков будет зависеть объём данных и скорость реакции служб.