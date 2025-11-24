Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сосульки на крыше дома
Сосульки на крыше дома
© commons.wikimedia.org by Natasha2006 is licensed under public domain
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 23:35

Над головами – лёд, за спиной – ИИ: нейросеть объявила охоту на сосульки в ряде российских городов

В Петербурге и Казани с сосульками на крышах будет бороться нейросеть

В крупных российских городах этой зимой борьба с наледью и сосульками на крышах переходит в режим цифрового контроля: функцию мониторинга доверили нейросетям. Об этом сообщили ГАТИ Санкт-Петербурга и эксперты из Центра городской трансформации Казани. В мегаполисах внедряют интеллектуальные комплексы, способные отслеживать образование опасной наледи, фиксировать нарушения и автоматически передавать данные коммунальным службам.

Петербург: "Городовой" начинает зимнюю работу

В Северной столице система "Городовой" уже приступила к сезонному мониторингу. Нейросеть прошла обучение прошлой зимой, научившись отличать снег и лед от элементов исторического декора. За этот период сформировали штрафы на сумму 2,1 миллиона рублей. В ГАТИ пояснили, что функция теперь работает в полном объёме, а проблемные точки контролируются особенно внимательно.

Особое внимание уделяется местам, где уже происходили падения сосулек. Согласно требованиям, очистка кровель должна выполняться "регулярно", без ожидания образования наледи, а устранение её последствий — в течение трёх часов. На вывоз снега отводятся сутки. Такой алгоритм позволяет ускорить реакции городских служб и избежать опасных ситуаций.

Казань: камеры на транспорте и единая система фиксации

В Казани нейросетевые задачи выполняет система "СитиСофт", работающая с 2022 года. Камеры установлены на автобусах, мусоровозах и служебных машинах, ежедневно фиксируя состояние городской среды. На этой базе начали отслеживать и сосульки. Обучение ИИ стартовало в декабре 2024 года, и теперь модуль готов выявлять угрозу в автоматическом режиме.

Начальник отдела бережливого производства Центра городской трансформации Игорь Сайфутдинов рассказал "РГ", что "система включает 11 модулей, которые распознают дорожные знаки, мусор, наклон опор освещения, проблемы с разметкой, неработающие лампы, заснеженность улиц и другие важные элементы городской среды". Все данные поступают на городской дашборд, что позволяет подрядчикам быстрее реагировать на инциденты.

Расширение функций городских нейросетей

Питерские "Городовые" уже фиксируют 15 видов нарушений: от незаконных торговых точек до парковки на газонах. С августа ИИ определяет нелегальные ларьки и киоски, и за первый месяц выявил 14 таких объектов. Нарушителям выписали штрафы на миллион рублей, а демонтаж объектов ляжет на их владельцев.

Алгоритмы также обучены распознавать борщевик Сосновского на всех этапах роста. Собственникам, на чьих участках находят растение, автоматически назначается штраф в 100 тысяч рублей. В августе выписали первые восемь. На городской платформе на ближайшие пять лет уже запланировано более восьми тысяч работ — рекорд для Петербурга.

Контроль уборки и масштабирование технологий

Одна из ключевых функций — контроль зимней уборки. Система интегрирована с платформой "Безопасный город", охватывающей тысячи камер. В прошлом сезоне её протестировали в четырёх районах, теперь распространяют на весь город.

"Как это работает: ГАТИ ставит срочные задачи районам… Государственное учреждение жилищного агентства выполняет работу, прикладывает фото "до” и "после”, а ГАТИ проверяет результат из более 20 тысяч снимков и указывает на недочеты", — поясняют специалисты.

Эффективность технологической схемы в этом году проверит сама погода: от количества осадков будет зависеть объём данных и скорость реакции служб.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Спикер Матвиенко: Форум 20.11.2025 в 16:11
Мода, которая стирает границы: модная площадка в Петербурге выросла в международный центр влияния

Форум «Содружество моды» собрал в Петербурге рекордное число участников и вышел за пределы СНГ, превратившись в площадку, где культура и экономика встречаются в одном пространстве.

Читать полностью » В Вологодской области создают роботов для кормления телят и наблюдения за ними 20.11.2025 в 9:36
Роботы выходят в стойло: вологодские машины учатся кормить телят и патрулировать поля

Вологодские инженеры создают роботов, которые заменят рутинную работу на фермах и помогут агрономам контролировать сотни гектаров без лишних усилий.

Читать полностью » В Санкт-Петербурге создают новую инфраструктуру для авиации и космоса 19.11.2025 в 21:39
Прорыв в бортовых технологиях: ГУАП разработает сеть передачи данных для движущихся объектов по всей РФ

ГУАП представил два стратегических проекта, которые могут изменить работу беспилотников и систем связи в России, сократив путь от разработки до серии.

Читать полностью » В Петербурге скорректировали период тишины для религиозных обрядов 19.11.2025 в 17:41
С 8 до 12 — время громких молитв: в Петербурге меняют правила тишины по праздникам и выходным

В Петербурге предлагают разрешить колокольный звон и другие религиозные действия утром по выходным и праздникам, устраняя правовую коллизию в действующем законе о тишине.

Читать полностью » Дед Мороз зажег первую елку в своей резиденции под Великим Устюгом 19.11.2025 в 2:28
Дед Мороз начал Новый год с волшебства: как теперь зажигают первую ёлку с помощью ИИ

В день своего официального рождения Дед Мороз зажег первую в России новогоднюю елку в Великом Устюге, а затем отправился в путешествие по стране, передавая волшебство праздника.

Читать полностью » В Калининграде изменятся ставки транспортного налога — что нужно знать автовладельцам 19.11.2025 в 1:36
Вождение по новым правилам: Калининград ждут новые налоги на дороге

В Калининградской области с 2026 года увеличится транспортный налог для некоторых категорий автомобилей. Владельцы машин мощностью до 150 л.с. заплатят на 625 рублей больше.

Читать полностью » В Калининградской области повысят ставки транспортного налога — министр Порембский 18.11.2025 в 20:30
Квитанции станут тяжелее: в Калининградской области изменится транспортный налог

Калининградская область меняет ставки транспортного налога: рост затронет большинство автовладельцев и связан с увеличением расходов на содержание дорог.

Читать полностью » В Петербурге установят 73 турникета для оплаты 17.11.2025 в 23:54
Скидка за взгляд: петербургское метро внедряет технологию, которая меняет привычный вход в подземку

Петербургское метро завершает внедрение биометрии: система заработает на всех станциях, но эксперты спорят, ускорит ли она проход и как повлияет на работу турникетов.

Читать полностью »

Новости
Наука
Череп из Ла-Ломы демонстрирует практику римлян выставлять головы врагов на стенах — антропологи
ЮФО
На Кубани локализовали два лесных пожара на 42 гектарах
Красота и здоровье
Рыба повысила результаты когнитивных тестов — по данным исследователей
Красота и здоровье
Индустрия красоты возвращает культ худобы — Кара Лисси
Еда
Чизкейк из красной рыбы стал популярной праздничной закуской — кулинары
Авто и мото
Соль и песок ускоряют коррозию кузова зимой — автоэксперт
ЦФО
На крупном хлебозаводе в Москве ликвидировали пожар
Культура и шоу-бизнес
Колин Гувер заявила о трудностях из-за судебного спора актёров фильма по её роману
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet