Врач исследует снимок
Андрей Власов Опубликована сегодня в 16:25

Рентген под прицелом алгоритма: в Красноярском крае внедрили ИИ для поиска патологий

Красноярский край первым в Российской Федерации перешел к широкомасштабному внедрению искусственного интеллекта для проведения первичной диагностики туберкулеза. В рамках регионального проекта все цифровые флюорографы были объединены в единую сеть, передающую снимки в автоматизированную систему для анализа. Нейросеть мгновенно обрабатывает полученные изображения и сигнализирует врачам Красноярского краевого противотуберкулезного диспансера №1 в случае выявления подозрительных патологий. Такой подход позволил значительно ускорить процесс обработки данных и постановки предварительного диагноза.

Роль технологий в медицинской диагностике

Внедрение цифровых инструментов в работу фтизиатрической службы стало результатом длительной подготовительной работы. Специалисты региональной системы здравоохранения провели отбор критериев для машинного обучения, обеспечив интеграцию нового программного обеспечения в текущую медицинскую инфраструктуру края. Проект реализован при участии краевого министерства здравоохранения, КМИАЦ, специализированного диспансера и платформы "МосМедИИ".

Министр здравоохранения Красноярского края Алексей Коноваленко подчеркнул, что интеграция искусственного интеллекта кратно повышает скорость работы с потоковыми данными. Высокая точность алгоритмов дает возможность медикам принимать решения в условиях критической нехватки времени, когда каждый день влияет на прогноз выздоровления пациента.

"Применение подобных цифровых решений на муниципальном уровне позволяет нам выйти на принципиально иной уровень контроля за состоянием здоровья жителей. Масштабирование этой практики способно изменить подходы к профилактическим осмотрам во всех субъектах страны. Важно, чтобы технологическая база подкреплялась качественным администрированием процессов, как это продемонстрировали в Красноярском крае. Это значимый шаг для развития инфраструктуры регионального здравоохранения".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Технология направлена не на замену квалифицированных рентгенологов, а на предоставление им инструмента для быстрой сортировки результатов обследования. Нейросеть берет на себя рутинный анализ большого количества снимков, выделяя только те, которые требуют немедленного врачебного внимания.

Алгоритм взаимодействия с пациентами

Система настроена таким образом, что путь от выявления подозрения до консультации врача-фтизиатра минимизирован. Если искусственный интеллект обнаруживает патологию, информация немедленно поступает специалистам диспансера, которые формируют экспертное заключение в течение ближайшего дня.

Пациентам не приходится самостоятельно искать данные о своем состоянии или дожидаться бумажных уведомлений. О необходимости пройти повторную диагностику или получить консультацию житель края узнает через личный кабинет на портале "Госуслуги". Одновременно с этим система направляет сведения участковому терапевту, который связывается с пациентом для уточнения деталей и записи на прием.

Вся логистическая цепочка от момента флюорографического обследования до направления к узкопрофильному специалисту занимает не более двух суток. Такая оперативность позволяет радикально сократить время ожидания и исключить риск потери данных о пациенте на промежуточных этапах осмотра.

Первые итоги внедрения системы

Статистика работы системы с начала 2026 года подтверждает эффективность выбранного подхода. За короткий период ИИ выявил 23 случая с подозрениями на заболевания дыхательных путей, что послужило основанием для дальнейших клинических обследований граждан.

В одном из выявленных случаев подозрения полностью подтвердились — у пациента диагностирован туберкулез. Благодаря оперативной работе цифровой платформы терапевтическое лечение было начато немедленно. Это доказывает высокую результативность раннего обнаружения патологий через автоматизированные алгоритмы.

Помимо подтвержденного туберкулеза, у семи граждан были обнаружены иные патологии органов грудной клетки. Им рекомендовано прохождение лечения в профильных клиниках для уточнения диагноза и оказания квалифицированной медицинской помощи. Дальнейшее развитие проекта позволит охватить все районы края и сделать процесс скрининга максимально доступным.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

