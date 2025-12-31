Попросил ИИ спланировать путешествие — и он уверенно повёл меня туда, куда без парома не попасть

Когда планирование поездок всё чаще начинается не с путеводителей и форумов, а с запроса в поисковой строке, интерес к ИИ-ассистентам закономерен. Большие языковые модели обещают быстро составить маршрут, учесть предпочтения и сэкономить время. Но что произойдёт, если доверить им реальные города и реальные ограничения? Редакция CNN Travel решила проверить это на практике. Об этом сообщает CNN.

Как CNN тестировала ИИ-путеводители

Журналисты из разных городов мира предложили ChatGPT составить персональные маршруты — с чёткими вводными и вполне жизненными условиями. Команда намеренно использовала бесплатную версию сервиса без авторизации, чтобы избежать влияния прошлых диалогов. Эксперимент охватил Атланту, Гонконг, Нью-Йорк, Лондон и Бангкок, а задания варьировались от гастрономических прогулок без машины до путешествий с маленьким ребёнком или без паромов.

Эксперты по туризму сразу предупреждают: ИИ может ошибаться.

"Мы называем это галлюцинациями" — говорит доцент Университета Южной Флориды Седен Доган, изучающая применение ИИ в туристической индустрии.

По её словам, ключ к полезному результату — подробные запросы и обязательная перепроверка деталей, от транспорта до статуса заведений.

Атланта, Гонконг и первые промахи

В Атланте ChatGPT уверенно предложил районы с насыщенной гастрономической сценой и уличным искусством, но "размыл" границы кварталов, смешав несколько районов в один. Лучшим советом стала трасса Buford Highway — признанный центр мировой кухни. Однако ИИ не сразу учёл, что это шоссе плохо приспособлено для пеших прогулок, и лишь после уточняющих вопросов предложил более реалистичный маршрут.

В Гонконге задача была сложнее: посетить несколько островов без лодок. Здесь ChatGPT допустил грубые ошибки, предложив добраться автобусом туда, куда физически можно попасть только паромом. После правок маршрут стал логичнее, а рекомендации — полезнее, включая посещение Большого Будды на Лантау и обед в монастырской столовой По Лин.

Нью-Йорк с коляской и реальностью города

Самым показательным стал опыт Нью-Йорка. ИИ сначала предложил маршрут, который выглядел компактно на карте, но на деле означал бесконечные переезды, лестницы метро и усталость — особенно с двухлетним ребёнком. После корректировок ChatGPT стал осторожнее и даже предложил неожиданно удачную паузу в библиотеке Stavros Niarchos Foundation — тихом, удобном месте с детским отделом и редким для Манхэттена ощущением пространства.

Тем не менее приложение регулярно игнорировало климат, перегруженность районов и реальную динамику города, напоминая, что ИИ не может "переписать" сам Нью-Йорк под нужды путешественника.

Лондон и Бангкок: сильные идеи и устаревшие данные

В Лондоне ChatGPT лучше справился с тематическим маршрутом, посвящённым мигрантским сообществам. Он предложил логичное движение по районам и удачные гастрономические точки, но регулярно советовал закрытые или переехавшие заведения, а также сетевые рестораны, несмотря на просьбу избегать их.

В Бангкоке ИИ оказался полезным после серии уточнений: он помог выбрать менее туристические районы, подсказал, как заказывать неострые блюда, и предложил прогулку по каналам Тхонбури. Однако и здесь маршруты иногда выглядели странно с точки зрения логистики и жары, а отдельные рестораны не совсем соответствовали заявленным ограничениям.

Итог: инструмент, а не замена опыту

Общий вывод редакции оказался единым: ChatGPT может быть хорошей отправной точкой, особенно для идей и структуры маршрута, но не заменяет проверку, локальные знания и человеческие рекомендации. Более того, работа ИИ требует значительных энергозатрат — по оценкам исследователей, один запрос может потреблять в разы больше энергии, чем обычный поиск.

Примечательно, что сам ChatGPT с этим согласен. На вопрос о своей надёжности как тревел-планировщика он ответил, что полезен лишь как стартовый инструмент и не должен подменять полноценное исследование.

В путешествиях по-прежнему решает живое общение — разговор с местными жителями, советы друзей и личный опыт. ИИ может ускорить подготовку, но магию дороги по-прежнему создают люди.