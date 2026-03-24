В Самаре представили два новых программных решения на основе искусственного интеллекта, предназначенных для мониторинга и диагностики нарушений сна. Разработки призваны упростить работу врачей-сомнологов и специалистов функциональной диагностики, автоматизируя процесс анализа состояния пациентов. О внедрении технологий сообщили в министерстве образования и науки Самарской области. Система уже прошла первичные тесты на реальных клинических данных, подтвердив свою точность и готовность к дальнейшим этапам клинических испытаний.

Как работают цифровые помощники

Самарские исследователи сосредоточились на создании инструментов, которые переводят диагностику из режима ручного анализа в автоматизированный процесс. Программы анализируют электроэнцефалограмму и параллельно отслеживают параметры дыхания человека в ночное время. Такой комплексный подход позволяет врачам не только фиксировать имеющиеся проблемы, но и получать структурированную картину качества отдыха пациента.

Первый прототип ориентирован на распознавание дыхательных нарушений через обработку аудиозаписей. Алгоритм конвертирует звук в визуальные образы, которые затем считываются нейросетью для выявления специфических отклонений. Это снимает часть рутинной нагрузки с медицинского персонала, сокращая время на первичную оценку состояния здоровья человека.

Второе решение специализируется на расшифровке данных полисомнографии, классифицируя стадии сна с применением моделей глубокого обучения. Система способна обрабатывать большие массивы информации, минимизируя вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором. По словам разработчиков, масштабируемость системы позволит эффективно применять ее как в профильных центрах, так и в рамках более широкой клинической практики.

Алгоритмы против патологий

"Внедрение систем искусственного интеллекта в работу региональных медицинских центров является необходимым шагом для развития современной инфраструктуры здравоохранения. Использование высокотехнологичных программ позволяет значительно оптимизировать процесс постановки диагноза и повысить доступность качественных услуг для населения. Подобные инициативы показывают, насколько важно поддерживать связь между научными сообществами и практическими задачами муниципального управления. В конечном счете это приводит не только к экономии времени специалистов, но и к более эффективному лечению жителей территорий". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Точность работы нейросети была подтверждена в ходе тестирования на записях, сделанных в реальных клинических условиях. Исследователи убедились, что искусственный интеллект верно идентифицирует паттерны, характерные для различных нарушений. Это дает основание рассматривать разработку как надежный инструмент для медицинской экспертизы.

Автоматизация обработки ЭЭГ становится критическим фактором в современной сомнологии, где количество данных на одного пациента может быть огромным. Применение глубокого обучения позволяет системе видеть нюансы, которые не всегда заметны при обычном визуальном осмотре графиков. В результате врач получает готовое заключение, основанное на объективных математических расчетах.

Перспективы внедрения в медицину

В настоящий момент проект готовится к этапу клинических испытаний, после чего системы должны будут получить необходимые разрешения для использования в лечебных учреждениях. Планируется, что нейросети станут частью медицинских информационных систем региона. Это обеспечит бесшовную интеграцию данных в электронные карты пациентов и позволит проводить диагностику на местах.

Разработчики отмечают, что конечная цель заключается в повышении доступности медицинской помощи для жителей Самарской области. Возможность быстрого и точного анализа позволит выявлять заболевания на ранних стадиях, не дожидаясь обострения хронических состояний. Интеграция с существующей цифровой средой сделает процесс диагностики более быстрым и прозрачным.

Дальнейшее развитие проекта будет зависеть от успешности испытаний и масштабирования технических решений. Эксперты подчеркивают важность последовательного подхода, при котором каждая новая итерация алгоритмов проходит тщательную проверку медиками. Такой вектор развития укрепляет доверие к высоким технологиям в клинической практике.