Умный прорыв Петербурга: школьник выиграл крупнейшую олимпиаду по ИИ в стране

Увлечение школьника из Петербурга цифровыми технологиями привело его к результату, который выделил его среди тысяч участников со всего мира. Об этом сообщили в Смольном. Одиннадцатиклассник школы № 667 Елисей Кирпиченко стал абсолютным победителем Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту, участие в которой было открыто и для школьников из других стран.

Путь к олимпиадному успеху

Интерес к информатике и современным технологиям появился у Елисея несколько лет назад — он всерьёз занялся изучением программирования и искусственного интеллекта после девятого класса. Такой выбор стал отправной точкой для роста, и уже в прошлом году Кирпиченко дошёл до финала той же олимпиады, закрепив за собой статус перспективного участника.

Формат соревнований ориентирован на школьников с восьмого по одиннадцатый класс. Задачи требуют глубокого понимания алгоритмов, умения применять модели искусственного интеллекта и демонстрируют уровень подготовки, который сопоставим с начальной вузовской школой. Для финалистов участие становится возможностью проверить свои знания в условиях серьёзной конкуренции.

Масштаб соревнований и международный охват

В этом году в олимпиаде участвовали 52 тысячи ребят из 26 стран. Такой географический разброс превращает проект в международную площадку, где российские школьники конкурируют с ровесниками, увлечёнными развитием цифровых технологий. Финальный этап включил 62 участника — именно среди них определяли абсолютного победителя, которым стал петербуржец.

Организатором олимпиады выступает Министерство просвещения России. Для ведомства проект является одним из инструментов популяризации технического образования и раннего вовлечения школьников в сферу высоких технологий. Победа ученика из Петербурга подчёркивает потенциал региональной образовательной среды и её способность готовить сильных участников на федеральный уровень.