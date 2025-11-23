Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Рукопожатие ии с человеком
Рукопожатие ии с человеком
© freepik by rawpixel.com is licensed under public domain
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 17:20

Умный прорыв Петербурга: школьник выиграл крупнейшую олимпиаду по ИИ в стране

Школьник из Петербурга Елисей Кирпиченко выиграл Всероссийскую олимпиаду по ИИ

Увлечение школьника из Петербурга цифровыми технологиями привело его к результату, который выделил его среди тысяч участников со всего мира. Об этом сообщили в Смольном. Одиннадцатиклассник школы № 667 Елисей Кирпиченко стал абсолютным победителем Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту, участие в которой было открыто и для школьников из других стран.

Путь к олимпиадному успеху

Интерес к информатике и современным технологиям появился у Елисея несколько лет назад — он всерьёз занялся изучением программирования и искусственного интеллекта после девятого класса. Такой выбор стал отправной точкой для роста, и уже в прошлом году Кирпиченко дошёл до финала той же олимпиады, закрепив за собой статус перспективного участника.

Формат соревнований ориентирован на школьников с восьмого по одиннадцатый класс. Задачи требуют глубокого понимания алгоритмов, умения применять модели искусственного интеллекта и демонстрируют уровень подготовки, который сопоставим с начальной вузовской школой. Для финалистов участие становится возможностью проверить свои знания в условиях серьёзной конкуренции.

Масштаб соревнований и международный охват

В этом году в олимпиаде участвовали 52 тысячи ребят из 26 стран. Такой географический разброс превращает проект в международную площадку, где российские школьники конкурируют с ровесниками, увлечёнными развитием цифровых технологий. Финальный этап включил 62 участника — именно среди них определяли абсолютного победителя, которым стал петербуржец.

Организатором олимпиады выступает Министерство просвещения России. Для ведомства проект является одним из инструментов популяризации технического образования и раннего вовлечения школьников в сферу высоких технологий. Победа ученика из Петербурга подчёркивает потенциал региональной образовательной среды и её способность готовить сильных участников на федеральный уровень.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дед Мороз зажег первую елку в своей резиденции под Великим Устюгом 19.11.2025 в 2:28
Дед Мороз начал Новый год с волшебства: как теперь зажигают первую ёлку с помощью ИИ

В день своего официального рождения Дед Мороз зажег первую в России новогоднюю елку в Великом Устюге, а затем отправился в путешествие по стране, передавая волшебство праздника.

Читать полностью » В Калининграде изменятся ставки транспортного налога — что нужно знать автовладельцам 19.11.2025 в 1:36
Вождение по новым правилам: Калининград ждут новые налоги на дороге

В Калининградской области с 2026 года увеличится транспортный налог для некоторых категорий автомобилей. Владельцы машин мощностью до 150 л.с. заплатят на 625 рублей больше.

Читать полностью » В Калининградской области повысят ставки транспортного налога — министр Порембский 18.11.2025 в 20:30
Квитанции станут тяжелее: в Калининградской области изменится транспортный налог

Калининградская область меняет ставки транспортного налога: рост затронет большинство автовладельцев и связан с увеличением расходов на содержание дорог.

Читать полностью » В Петербурге установят 73 турникета для оплаты 17.11.2025 в 23:54
Скидка за взгляд: петербургское метро внедряет технологию, которая меняет привычный вход в подземку

Петербургское метро завершает внедрение биометрии: система заработает на всех станциях, но эксперты спорят, ускорит ли она проход и как повлияет на работу турникетов.

Читать полностью » RT: В Петербурге девушка спасла ребенка, упавшего в Матисов канал 17.11.2025 в 20:11
Падение в воду могло стать трагедией: случайная прохожая спасла девочку в Матисовом канале

В Петербурге девушка прыгнула в Матисов канал, чтобы спасти ребёнка, упавшего в воду. Очевидцы сняли момент спасения и помогли обеим выбраться на берег.

Читать полностью » Снегопад начал накрывать Петербург и Ленобласть 15.11.2025 в 0:15
Снежная волна накрывает Северную столицу: метель бушует в Ленобласти и движется к Москве

Снегопад сместился с Крайнего Севера к Петербургу и уже идёт на Москву — службы двух столиц готовятся к ночному обострению погодных условий.

Читать полностью » Снегопад перекрыл федеральные трассы в Мурманской области 15.11.2025 в 0:05
Снег идёт без передышки: российский регион погружается в хаос, трассы закрываются одна за другой

Мурманск и область накрыла мощная метель: трассы перекрыты, рейсы задержаны, а энергетики борются с обрывами ЛЭП на фоне продолжающегося снегопада.

Читать полностью » Эксперты зафиксировали дефицит площадок для выгула собак в Петербурге 14.11.2025 в 13:48
Город требует намордники, но не предлагает пространства: Петербургу не хватает сотни площадок для выгула

Петербург усиливает правила выгула собак, но городская среда не успевает за новыми требованиями, обнажая нехватку мест для безопасных прогулок.

Читать полностью »

Новости
Наука
Подводная пещера Sistema Ox Bel Ha у Тулума стала длиннее на 30 километров — In Depth
Красота и здоровье
Ранний контроль холестерина улучшает прогноз сердца, отмечают исследователи
Садоводство
Овощные культуры лучше развиваются при прямом посеве семян
Туризм
Соло-маршрут по Осаке, Нара и Киото укладывается в 1082 $, рассказала туристка
Питомцы
Лишний вес сокращает продолжительность жизни собаки
Садоводство
Почва для бегоний должна быть хорошо дренированной, чтобы избежать гниения — садоводы
Спорт и фитнес
Йога снижает уровень стресса у офисных работников — инструктор Ким Фаулер
Авто и мото
Магнитные поля в электромобилях остаются ниже международных норм — BfS и ADAC
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet