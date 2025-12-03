Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Рукопожатие ии с человеком
Рукопожатие ии с человеком
© freepik by rawpixel.com is licensed under public domain
Главная / Северо-Кавказский федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 14:30

Когда нейросети спасают жизни: уникальная система из Дагестана сама находит тех, кому нужна помощь

В Дагестане ИИ начал работать в благотворительном приложении Tooba

В Дагестане технологии искусственного интеллекта стали частью благотворительного сектора. Приложение Tooba, созданное местными программистами, за несколько лет превратилось в один из крупнейших независимых благотворительных проектов в России и сотрудничает более чем со ста фондами, включая "Жизнь как чудо", "Дом с маяком" и "Дети-бабочки".

Как ИИ помогает благотворительности

Разработчики внедрили алгоритмы, которые формируют для доноров индивидуальные подборки сборов, учитывая, кому и на что раньше направлялись средства. Встроенный виртуальный ассистент отвечает на вопросы пользователей и помогает ориентироваться в интерфейсе. Технологии также проверяют документы и отчётность, снижая риск ошибок и ускоряя поиск тех, кому требуется помощь.

Основатель Tooba Рамазан Меджидов подчёркивает, что конкуренция за специалистов с крупными ИТ-компаниями высока, и значительная часть расходов проекта уходит именно на оплату труда разработчиков.

"Современным некоммерческим организациям приходится конкурировать с ИТ-гигантами за кадры, поэтому важно удержать талантливых специалистов, чтобы создать действительно сильный продукт", — отметил он.

Будущие разработки и расширение возможностей

Сейчас ИИ-ассистенты закрывают около 80 процентов запросов, освобождая время сотрудников на более сложные задачи. В течение года команда планирует создать единого помощника, который сократит путь от подачи заявки до её реализации. Параллельно Tooba разрабатывает платформу для прозрачного отображения всех финансовых операций и систему для больниц, которая будет помогать в диагностике и маршрутизации пациентов.

Меджидов подчеркивает, что цель проекта — сделать благотворительность максимально прозрачной и эффективной.

"Такой результат можно достигнуть, только если пользователи будут знать наверняка, принесут ли их деньги реальную пользу", — сказал он.

Благотворительные инициативы проекта

Tooba также проводит аукционы, направленные на поддержку спортивных и социальных программ. В этом году команда разыграла футболку с автографами известных футболистов Ривалдо, Тотти, Трезиге, Гомеса и Аль-Хадари. Изначальная ставка в десять тысяч рублей выросла до 1,9 миллиона, а победитель — предприниматель из Дагестана — направил средства на поддержку детского футбола и помощь детям с аутизмом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Кабардино-Балкарии хирурги удалили гигантскую опухоль желудка у пациентки 27.11.2025 в 22:38
Опухоль размером с кулак: врачи КБР провели сложную операцию и спасли пациентку

Онкохирурги Кабардино-Балкарии удалили у пациентки редкую опухоль желудка более 12 см, проведя сложную операцию и добившись быстрого восстановления.

Читать полностью » В Дагестане продолжают заочно судить организаторов беспорядков в аэропорту Махачкалы 27.11.2025 в 12:45
Свидетели описывают ночь штурма: суд в Дагестане разбирает детали самых громких беспорядков 2023 года

В Верховном суде Дагестана продолжается заочное дело о беспорядках в махачкалинском аэропорту, где свидетели описывают скоординированные действия толпы и масштаб причинённого ущерба.

Читать полностью » Силовики Чечни усилили проверки тонировки авто, сами нарушая эти правила 26.11.2025 в 21:33
Рейд против тонировки обернулся скандалом: пользователи увидели на дорогах Чечни неожиданный парадокс

В Чечне рейд силовиков против тонировки вызвал бурную реакцию пользователей, усмотревших несоответствие между требованиями к водителям и действиями самих участников операции.

Читать полностью » Поисковики обнаружили на Рыбачьем полуострове немецкие вещи и доставили их в музей Приэльбрусья 26.11.2025 в 13:34
Ремень, очки и следы боя: как новые находки раскрывают тайны горных дивизий Гитлера на Кавказе

Высокогорный музей у Эльбруса получил новые артефакты, найденные в Заполярье. Как поисковики связали два фронта и что сегодня можно увидеть на высоте 3500 метров?

Читать полностью » В Мурманской области с января 2026 года проиндексируют зарплаты бюджетников на 4% 25.11.2025 в 16:46
Индексация на фоне тревожных цифр: справится ли Мурманская область с повышением зарплат

Мурманская область индексирует выплаты бюджетникам и соцподдержку, но делает это на фоне дефицитного бюджета и рекордной долговой нагрузки, обсуждаемой в думе.

Читать полностью » Житель Ингушетии ранил себя, пытаясь отпугнуть лошадей 24.11.2025 в 18:59
Стрельба в воздух закончилась ранением: в Ингушетии мужчина пострадал, отгоняя табун

Житель Назрани получил ранение, отгоняя табун лошадей травматическим пистолетом. Полиция изъяла оружие и выясняет, как произошёл выстрел и было ли разрешение.

Читать полностью » Росавиация утвердила 12 льготных маршрутов из Читы до Кавказа и Сибири 24.11.2025 в 13:08
От Сахалина до Кавказа: льготные билеты из Забайкалья открывают путь в горы

Забайкалье расширяет сеть льготных авиарейсов: жители Читы смогут летать по субсидированным тарифам от Сахалина до Кавказа, включая новые маршруты на 2025 год.

Читать полностью » В Дагестане выявили 16 нелегальных грузчиков из африканских стран - МВД 23.11.2025 в 23:02
Грузчики из Африки попали под рейд: в Дагестане вскрыли схему нелегального труда

В торговом центре Махачкалы выявили 16 граждан африканских стран, работавших без оформления — проверка установила признаки незаконного привлечения иностранцев.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Повторное использование пилочек повышает риск передачи грибка — дерматолог Егорова
Садоводство
Лёд равномерно увлажняет почву и предотвращает перелив — специалисты по уходу за растениями
ЮФО
На турпортале Крыма появилась опция "Гостевые дома"
ЮФО
Стоимость электрокаров с пробегом опустилась до 3 млн рублей — аналитики Авито Авто
УрФО
В Курганской области с 1 марта 2026 года алкоголь будут строго продавать с 10 до 20 часов
Авто и мото
За несвоевременную регистрацию авто установлены штрафы до 2000 рублей — юристы
ЮФО
В Крыму увеличили число лесных патрулей перед праздниками — министр Шевцова
СЗФО
В Карелии пенсионерка из Петрозаводска отправила мошеннику 250 тысяч с сайта знакомств
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet