Когда нейросети спасают жизни: уникальная система из Дагестана сама находит тех, кому нужна помощь

В Дагестане технологии искусственного интеллекта стали частью благотворительного сектора. Приложение Tooba, созданное местными программистами, за несколько лет превратилось в один из крупнейших независимых благотворительных проектов в России и сотрудничает более чем со ста фондами, включая "Жизнь как чудо", "Дом с маяком" и "Дети-бабочки".

Как ИИ помогает благотворительности

Разработчики внедрили алгоритмы, которые формируют для доноров индивидуальные подборки сборов, учитывая, кому и на что раньше направлялись средства. Встроенный виртуальный ассистент отвечает на вопросы пользователей и помогает ориентироваться в интерфейсе. Технологии также проверяют документы и отчётность, снижая риск ошибок и ускоряя поиск тех, кому требуется помощь.

Основатель Tooba Рамазан Меджидов подчёркивает, что конкуренция за специалистов с крупными ИТ-компаниями высока, и значительная часть расходов проекта уходит именно на оплату труда разработчиков.

"Современным некоммерческим организациям приходится конкурировать с ИТ-гигантами за кадры, поэтому важно удержать талантливых специалистов, чтобы создать действительно сильный продукт", — отметил он.

Будущие разработки и расширение возможностей

Сейчас ИИ-ассистенты закрывают около 80 процентов запросов, освобождая время сотрудников на более сложные задачи. В течение года команда планирует создать единого помощника, который сократит путь от подачи заявки до её реализации. Параллельно Tooba разрабатывает платформу для прозрачного отображения всех финансовых операций и систему для больниц, которая будет помогать в диагностике и маршрутизации пациентов.

Меджидов подчеркивает, что цель проекта — сделать благотворительность максимально прозрачной и эффективной.

"Такой результат можно достигнуть, только если пользователи будут знать наверняка, принесут ли их деньги реальную пользу", — сказал он.

Благотворительные инициативы проекта

Tooba также проводит аукционы, направленные на поддержку спортивных и социальных программ. В этом году команда разыграла футболку с автографами известных футболистов Ривалдо, Тотти, Трезиге, Гомеса и Аль-Хадари. Изначальная ставка в десять тысяч рублей выросла до 1,9 миллиона, а победитель — предприниматель из Дагестана — направил средства на поддержку детского футбола и помощь детям с аутизмом.