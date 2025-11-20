Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
SHAMAN
SHAMAN
© spravedlivo.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 4:57

Песни без эмоций: Shaman объяснил, что нейросети не умеют делать

Певец Shaman заявил, что ИИ не может заменить эмоции в музыке — kp.ru

Музыкальный мир активно обсуждает роль технологий в создании песен, и одним из ярких участников этого диалога стал певец Shaman (Ярослав Дронов). В интервью порталу kp.ru артист поделился своим мнением о том, может ли искусственный интеллект заменить живых исполнителей и стоит ли опасаться роботизации музыки.

Shaman уверен: даже самые современные нейросети не способны передать человеческие эмоции так, как это делает настоящий артист. По его словам, слушатели всегда отличат трек, созданный машиной, от песни, исполненной человеком.

"Да, ИИ может делать достаточно симпатичные мелодии, аранжировку, видео. Но не может сделать самого главного — вложить душу. Все-таки это машина. Нейросети никогда не заменят творческих людей", — заявил певец Shaman.

ИИ как инструмент, а не заменитель

Артист отметил, что искусственный интеллект не должен восприниматься как враг музыкантов. Напротив, технологии способны стать удобным инструментом для работы над проектами. Shaman поделился своим недавним опытом: он вместе с командой создал ролик, где с помощью ИИ показали его фотографии от детства до настоящего времени.

"Недавно мы с моей командой сделали ролик с помощью ИИ: в нем меняются мои фотографии с самого детства до сегодняшнего времени. Получилось очень симпатично", — поделился исполнитель.

Технологии открывают новые возможности: от создания визуальных материалов до генерации аранжировок. Однако эмоциональная составляющая, которая делает песню живой и запоминающейся, пока остаётся прерогативой человека.

Человек vs ИИ в музыке

Критерий Человек Искусственный интеллект
Вложение эмоций Высокое Ограниченное
Индивидуальный стиль Уникальный Алгоритмический
Импровизация Возможна Зависит от программных алгоритмов
Взаимодействие с аудиторией Живое, эмоциональное Техническое, дистанционное
Использование в проектах Может быть самостоятельным Чаще как инструмент

Советы шаг за шагом: как использовать ИИ в творчестве

  1. Определите цель: генерация музыки, аранжировка или визуальный контент.

  2. Выберите подходящий сервис: нейросети для создания мелодий, видео-редакторы, генераторы текстов.

  3. Сочетайте работу ИИ с личным опытом и эмоциями.

  4. Тестируйте результат на аудитории и корректируйте вручную.

  5. Используйте ИИ как поддержку, а не замену своего творчества.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полностью полагаться на ИИ в создании песен.
    Последствие: потеря индивидуальности и эмоциональной глубины трека.
    Альтернатива: использовать ИИ для черновой работы, а финальные штрихи делать вручную.

  • Ошибка: игнорировать возможности ИИ.
    Последствие: пропуск современных трендов и инструментов.
    Альтернатива: комбинировать технологии с личным стилем, создавая уникальные продукты.

А что если… ИИ научится имитировать эмоции?

Даже если нейросеть научится имитировать человеческие чувства, настоящая эмоция всегда будет восприниматься иначе. Музыка — это не только ноты и ритм, но и энергия исполнителя, его личная история и взгляд на мир.

Плюсы и минусы использования ИИ в музыке

Плюсы Минусы
Быстрая генерация мелодий и аранжировок Отсутствие живой эмоциональной составляющей
Создание визуальных материалов и роликов Риск стандартизации звучания
Экономия времени при подготовке проектов Ограниченные возможности импровизации
Инструмент для экспериментов Не заменяет уникальный стиль исполнителя

FAQ

Как выбрать ИИ-сервис для музыки?
Ищите платформы с возможностью гибкой настройки, которые позволяют корректировать мелодии, ритм и инструменты.

Сколько стоит использование ИИ в творчестве?
Цены варьируются от бесплатных базовых сервисов до профессиональных пакетов с подпиской от нескольких десятков до сотен долларов в месяц.

Что лучше: полностью доверять ИИ или сочетать с человеком?
Оптимальный вариант — использовать ИИ как вспомогательный инструмент, сохраняя ключевую роль человека в творческом процессе.

Мифы и правда

  1. Миф: ИИ скоро заменит всех музыкантов.
    Правда: нейросети не могут передать настоящие эмоции и уникальный стиль.

  2. Миф: человек не нужен для визуальных проектов.
    Правда: ИИ облегчает работу, но без художественного взгляда результат будет стандартным.

  3. Миф: музыка, созданная ИИ, всегда низкого качества.
    Правда: качество зависит от правильной настройки и комбинирования с человеческой экспертизой.

Интересные факты

  1. ИИ уже умеет генерировать песни на основе заданного настроения и жанра.

  2. Некоторые артисты используют нейросети для создания ремиксов и новых аранжировок.

  3. Платформы с ИИ позволяют визуализировать истории артиста через фото и видео.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дочь Эминема Алайна Скотт выполняет жим, тягу и йогу во время беременности вчера в 17:11
Дочь Эминема шокирует подписчиков: как будущая мама тренируется с животом и не сходит с ума

Дочь Эминема Алайна Скотт раскрыла, как ей удаётся сохранять активность во время беременности, продолжая тренироваться, хорошо питаться и чувствовать себя энергично.

Читать полностью » Остин Батлер опроверг слухи о романе с Эмили Ратаковски — Vanity Fair вчера в 16:12
Роман по умолчанию: почему ужин Батлера и Ратаковски сделали событием, которого могло и не быть

Остин Батлер впервые прокомментировал слухи о романе с Эмили Ратаковски, объяснив, что действительно скрывается за их нашумевшим ужином в Нью-Йорке.

Читать полностью » Письмо пассажира вчера в 15:59
Последние строки пассажира "Титаника" нарушили вековое молчание: коллекционеры уже готовят кошельки

Уникальное письмо пассажира "Титаника", вдохновившее создателей фильма, впервые появится на аукционе. Документ скрывает личную драму, о которой мир до сих пор не знал.

Читать полностью » Сергей Жуков поздравил дочь Нику с 17-летием, опубликовав трогательное послание вчера в 14:55
17 лет счастья и звёздной любви: как Сергей Жуков сделал день дочери незабываемым

Старшая дочь Сергея Жукова отметила 17-летие, а отец поделился трогательным поздравлением и фото, демонстрируя крепкую семейную любовь.

Читать полностью » Дэниел Рэдклифф поддержал нового Гарри Поттера Доминика Маклафлина письмом вчера в 13:59
Дэниел Рэдклифф передаёт эстафету: тайное письмо новому Гарри Поттеру

Дэниел Рэдклифф поддержал нового Гарри Поттера письмом и поделился теплыми воспоминаниями, открывая путь для Доминика Маклафлина и новой эпохи франшизы.

Читать полностью » Дуэйн Джонсон признан лучшим зарубежным актером десятилетия — Cinema вчера в 11:06
Топ-5 актёров десятилетия удивил всех: блокбастеры сошлись с артхаусом

Рейтинг зарубежных актеров десятилетия показал неожиданные совпадения мнений аналитиков и зрителей. Разбираем, как формировался список и что он говорит о современном кино.

Читать полностью » Анна Семенович сообщила, что в детстве питалась по строгой спортивной диете из яиц, огурцов и сыра вчера в 10:59
Сон вместо еды: тайна, которая десятилетиями держала Анну Семенович в плену строгих диет

История Анны Семенович о детской травме и долгом пути к здоровому отношению с телом показывает, как рано сказанные слова могут определить судьбу и влиять на выборы во взрослом возрасте.

Читать полностью » Звезда вчера в 9:01
Звезда "Анатомии страсти" ушла из жизни: почему она запомнилась миллионам

Элизабет Франц, звезда "Анатомии страсти", ушла из жизни на 84-м году. Вспоминаем её театральный путь и яркие роли на экране.

Читать полностью »

Новости
Дом
Не стоит стирать нижнее белье и носки вместе в одной стирке
Садоводство
Правильная подготовка моркови к хранению помогает сохранить её свежесть до весны — Николай Сидоров
Спорт и фитнес
Новая фитнес-программа Bot Camp ускоряет тонус ягодиц — тренер Дэвид Бартон
Авто и мото
Электронный ограничитель скорости введут для злостных нарушителей в Нью-Йорке — городские власти
Садоводство
Осенняя обрезка османта вызывает пробуждение слабых побегов — ботаники
Спорт и фитнес
Упражнение планка с поворотом укрепляет пресс и спину — тренеры фитнес-клубов
Культура и шоу-бизнес
Кейт Уинслет отметила, что поддержка подруг повышает самооценку женщин старше 40 лет — подкаст How to Fail with Elizabeth Day
ЮФО
Генпрокуратура требует обратить в доход государства имущество Муртузалиева — Ведомости
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet