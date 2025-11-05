TikTok сделал своё дело: как ИИ-музыкант пробился в чарты и вызвал шквал критики

Впервые в истории радиочарты Billboard попала песня, исполненная искусственным интеллектом. Композиция How Was I Supposed to Know? виртуальной певицы Xania Monet заняла 30‑е место в рейтинге Adult R&B Airplay. За проектом стоит поэтесса Телиша Джонс, создавшая ИИ-образ артистки.

Трек сначала стал вирусным в TikTok, затем поднялся на первое место в чарте R&B Digital Song Sales и достиг 20‑й позиции в Hot R&B Songs. Сейчас песня звучит на радиостанциях по всей Америке.

Однако реакция слушателей и музыкантов оказалась неоднозначной. Певица Kehlani резко критиковала новость о подписании Xania Monet контракта на три миллиона долларов.

"Я не уважаю это", — заявила Kehlani.

В соцсетях пользователи выражали удивление и недоумение.

"Это пощёчина настоящим артистам, которые подписывают контракты без бюджета и поддержки", — написал один из пользователей Reddit

Некоторые фанаты были поражены тем, что певица виртуальная.

"Подождите, она ИИ? Я всё это время слушал её - и она не настоящая?" — @Straightcokee.

Менеджер проекта Ромел Мёрфи призвал слушателей оценивать музыку по качеству звучания.

"Просто слушайте песни. Слушайте тексты. И делайте выводы сами".

Сравнение: ИИ-исполнители и традиционные артисты

Параметр ИИ-певица Xania Monet Живой артист Источник голоса Синтез искусственного интеллекта Естественный голос Контроль творчества Полностью цифровой Артист и продюсеры Вирусность в соцсетях Быстрая благодаря TikTok Часто медленнее, зависит от промо Финансовые затраты Разовые на создание образа Продюсирование, туры, студия Радиоэфир Доступно сразу Требуется промо и PR

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: запуск песни без теста аудитории → Последствие: низкая вовлеченность → Альтернатива: публикация демо в TikTok для анализа реакций.

Ошибка: игнорирование радиостанций → Последствие: ограниченное радиоэфирное продвижение → Альтернатива: сотрудничество с плейлистами и локальными радиостанциями.

Ошибка: недостаточная проработка образа → Последствие: аудитория не идентифицирует ИИ → Альтернатива: создание визуальной и тематической идентичности.

А что если…

А что если ИИ-артисты станут нормой в индустрии? Это может открыть новые возможности для независимых продюсеров и уменьшить расходы на живых музыкантов. С другой стороны, это вызовет дебаты о праве на музыкальное творчество и этику.

Плюсы и минусы ИИ-музыки

Плюсы Минусы Возможность создавать музыку без голоса человека Отсутствие "живой" эмоциональности Быстрое тестирование идей Критика со стороны индустрии и фанатов Потенциал вирусного распространения Этика и авторские права Контроль над каждой деталью трека Меньше уникальности и персонализации Возможность работы 24/7 Риск восприятия как коммерческий продукт

FAQ

Сколько стоит создание виртуального исполнителя?

Зависит от сложности проекта, синтеза голоса, визуального образа и маркетинга. Средняя стоимость начинается от нескольких тысяч долларов.

Что лучше — ИИ или живой артист?

Зависит от целей: ИИ подходит для быстрых и экспериментальных проектов, живой артист — для уникального звучания и взаимодействия с аудиторией.

Мифы и правда

Миф: ИИ полностью заменит живых музыкантов.

Правда: ИИ дополняет индустрию, но эмоциональная составляющая живых исполнителей остаётся незаменимой.

Миф: ИИ‑певец не может зарабатывать.

Правда: вирусные хиты и лицензирование приносят доход, как у Xania Monet.

3 интересных факта

Xania Monet стала первой ИИ-певицей в радиочартах Billboard. Трек How Was I Supposed to Know? сначала стал вирусным в TikTok, а затем попал в радиоэфир. Контракт на три миллиона долларов с виртуальной певицей вызвал бурные обсуждения в соцсетях.

