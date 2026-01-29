Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Психологическое напряжение
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 3:27

Виртуальный друг обещал поддержку — а принёс тревогу: у ежедневных ИИ-чатов нашлась тёмная сторона

Общение с искусственным интеллектом давно стало частью повседневной жизни — от рабочих задач до простых разговоров "для души". Однако всё больше данных указывает на то, что такая привычка может иметь не только плюсы. Новое исследование заставляет по-другому взглянуть на влияние ИИ-чатов на эмоциональное состояние человека. Об этом сообщает Knowridge.

Что показало новое исследование

Учёные изучили связь между регулярным использованием ИИ-чатов и психическим здоровьем. Работа была опубликована в журнале JAMA Network Open и выполнена под руководством психиатра и директора Центра количественного анализа здоровья Массачусетской больницы общего профиля Роя Перлиса. Исследовательская группа обнаружила устойчивую корреляцию между частым обращением к ИИ и симптомами депрессии, тревожности и раздражительности.

Особое внимание уделялось частоте взаимодействия с чат-ботами. Люди, которые использовали ИИ ежедневно или несколько раз в день, чаще сообщали о снижении настроения и эмоциональном дискомфорте. При этом речь шла не об отдельных эпизодах, а о регулярной практике общения с цифровыми собеседниками.

Возраст как фактор риска

Результаты показали, что влияние ИИ может различаться в зависимости от возраста. Наиболее выраженная связь между использованием чат-ботов и депрессивными симптомами была выявлена у людей от 45 до 64 лет. В этой группе риск появления симптомов депрессии оказался выше на 54 %. У участников в возрасте от 25 до 44 лет этот показатель составил 32 %.

Такая разница говорит о том, что разные возрастные группы по-разному реагируют на цифровое общение. Вероятно, жизненный контекст, уровень социальных связей и адаптация к технологиям играют здесь значимую роль.

Как проходило исследование

В исследовании приняли участие почти 21 тысяча взрослых жителей США. Сбор данных проходил с апреля по май 2025 года. Участников спрашивали, как часто они используют инструменты на основе искусственного интеллекта, а затем предлагали заполнить стандартизированные анкеты для оценки симптомов депрессии.

Около 10 % респондентов сообщили, что обращаются к ИИ ежедневно, а более 5 % — несколько раз в день. Это позволило исследователям сравнить состояние активных пользователей с теми, кто использует ИИ значительно реже.

Причина или следствие

Авторы подчёркивают, что исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь. Возможно, люди с уже существующими эмоциональными трудностями чаще обращаются к ИИ за поддержкой.

"Люди, которые чувствуют себя одинокими или тревожными, могут обращаться к ИИ за поддержкой или ощущением, что их слышат", — отметила психиатр Northwell Health Санни Танг.

По её словам, из-за удалённой работы и изменений образа жизни многие стали чувствовать себя более изолированными. Одиночество давно считается фактором риска для депрессии и тревожных расстройств, поэтому цифровое общение может восприниматься как доступная форма контакта.

Ответственность разработчиков

Санни Танг подчёркивает, что влияние ИИ и психического состояния пользователей — процесс двусторонний. Она считает, что компании, разрабатывающие ИИ-инструменты, должны уделять больше внимания вопросам безопасности и поддержке пользователей, особенно тех, кто испытывает эмоциональные трудности.

Всё больше людей используют искусственный интеллект не только как инструмент, но и как собеседника. Это исследование подчёркивает важность понимания того, как подобное взаимодействие отражается на психическом благополучии человека.

Автор Артём Кравцов
Артём Кравцов — эксперт по кинезиологии (ПГУФКСиТ), специалист по спортивной реабилитации и биомеханике. Стаж работы в диагностике и восстановлении — 13 лет.

