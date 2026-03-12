Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 11:32

Технологическая лихорадка на Ставрополье: вакансии будущего растут с невероятной скоростью

В Ставропольском крае за 2025 год число вакансий с упоминанием искусственного интеллекта подскочило в 12,7 раза по сравнению с 2024-м. Эксперты hh.ru насчитали 2,2 тысячи таких предложений. Темп роста на 1169 процентов оказался самым высоким в Южном федеральном округе. Для сравнения, в Ростовской области прибавка составила 602 процента, а в Краснодарском крае — 426 процентов. Ранее сообщалось, что отклики на подобные вакансии в крае выросли на 111 процентов.

Рекордный скачок в ЮФО

Ставропольский край лидирует по динамике вакансий с искусственным интеллектом среди всех регионов Южного федерального округа. Здесь прирост достиг 1169 процентов, что в разы обогнало соседей. В Ростовской области вакансий стало больше на 602 процента, а в Краснодарском крае — на 426 процентов. Такой рывок показывает, как регион подстраивается под новые технологии.

Общий объем предложений в крае составил 2200 штук за год. Это почти в 13 раз больше, чем в 2024-м. Эксперты hh.ru подчеркивают, что данные охватывают все платформы. Рост отражает спрос на навыки, связанные с нейросетями и алгоритмами.

В других частях Юга ситуация похожая, но не такая взрывная. Темпы ниже, хотя и заметные. Ставрополье выделяется на фоне остальных. Это создает возможности для местных специалистов.

"Рост вакансий по ИИ в Ставропольском крае отражает переход регионов к цифровой экономике. Мы видим, как муниципалитеты инвестируют в технологии для повышения эффективности. Это не только ИТ, но и смежные отрасли, где нейросети упрощают анализ данных. Дальше ожидается стабилизация, но с сохранением высокого спроса. Локальные власти должны готовить кадры заранее".

Управленец муниципального уровня Елена Гаврилова

Где нужны специалисты по ИИ

Большинство вакансий с ИИ в Ставропольском крае приходится на информационные технологии. Доля достигает 81-90 процентов от общего числа. Здесь требуются разработчики алгоритмов и систем на базе машинного обучения. Финансовый сектор занимает 7-9 процентов предложений.

В банках и финтехе ценят умение работать с большими данными и нейросетями. Такие навыки помогают прогнозировать риски и оптимизировать процессы. Это типично для Юга в целом. Региональные компании активно внедряют ИИ для конкуренции.

Остальные вакансии разбросаны по отраслям вроде логистики и производства. Навыки ИИ делают резюме заметнее. Спрос растет равномерно по уровням — от junior до senior. Соискатели с опытом имеют преимущество.

Львиная доля сосредоточена в крупных городах края. Платформы вроде hh. ru фиксируют пик в конце года. Это связывают с бюджетами на цифровизацию.

Как меняются отклики соискателей

Ранее в Ставрополье число откликов на вакансии с ИИ выросло на 111 процентов. Это выше, чем в Дагестане с его 94 процентами. По СКФО средний прирост составил 104 процента. Соискатели активно осваивают новые навыки.

Такая динамика повторяется по округу. Люди видят перспективы в ИИ и подают больше заявок. Платформы отмечают рост конкуренции за места. Это стимулирует обучение.

В 2025-м тренд усилился. Отклики растут быстрее вакансий в некоторых регионах. Ставрополье впереди по обоим показателям. Рынок труда адаптируется к технологиям.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

