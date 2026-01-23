Генеративный искусственный интеллект всё активнее проникает в школьные классы, но его влияние на детей вызывает всё больше тревоги. Международное исследование показывает, что технологии уже меняют способы мышления, общения и обучения подростков, причём не всегда в лучшую сторону. Эксперты подчёркивают: без чётких рамок и правил последствия могут оказаться системными. Об этом сообщает NPR со ссылкой на доклад Центра всеобщего образования Брукингского института.

Почему ИИ в школах вызывает опасения

Исследование Брукингского института опиралось на фокус-группы и интервью с учениками начальной и средней школы, родителями, педагогами и техническими специалистами в 50 странах. Дополнительно авторы проанализировали сотни научных работ о влиянии ИИ на обучение. Итог оказался тревожным: потенциальный вред от генеративных моделей сейчас перевешивает их пользу, особенно в контексте развития детей и подростков. В докладе подчёркивается, что технологии могут подрывать базовые механизмы мышления и социализации, хотя этот процесс пока остаётся обратимым.

Отдельно исследователи указывают на искажённое восприятие возможностей алгоритмов. Язык, которым мы описываем ИИ, формирует завышенные ожидания и иллюзию "понимания", что подробно разбирается в материале о том, как язык меняет восприятие ИИ. В образовательной среде это усиливает риск того, что технологии начинают восприниматься как полноценный заменитель учителя.

"Когда дети используют генеративный ИИ, который сразу подсказывает ответ, они перестают думать самостоятельно. Они не учатся отличать правду от вымысла и не понимают, что делает аргумент убедительным", — предупреждает старший научный сотрудник Ребекка Уинтроп из Брукингского института.

Польза ИИ и её границы

Авторы доклада не отрицают, что ИИ может быть полезным инструментом, если он используется как дополнение к работе педагога. Учителя отмечают, что технологии помогают при обучении чтению и письму, особенно для детей, изучающих второй язык. Алгоритмы способны адаптировать сложность текстов, поддерживать работу над черновиками и снижать тревожность у учеников, которым трудно участвовать в обсуждениях в классе.

Однако ключевым условием остаётся участие живого учителя. Без него ИИ быстро превращается из вспомогательного средства в "костыль", на который школьники перекладывают основную мыслительную работу. Исследователи подчёркивают, что в таких условиях обучение становится транзакционным, а знания — поверхностными.

Когнитивные и социальные риски

Одним из центральных рисков в докладе названа так называемая когнитивная разгрузка, когда учащиеся всё чаще отказываются от самостоятельного анализа. Хотя подобные процессы наблюдались и раньше — с появлением калькуляторов и компьютеров, — ИИ, по словам авторов, резко усилил этот эффект. Алгоритмы не просто помогают, а формируют уверенность в ответах, даже если они ошибочны, что перекликается с выводами о том, как алгоритмы усиливают уверенность в ошибках.

Не меньше опасений вызывает влияние ИИ на эмоциональное развитие. Чат-боты, склонные соглашаться с пользователем, формируют среду без опыта несогласия и восстановления после конфликтов. Опросы показывают, что всё больше подростков используют ИИ не только для учёбы, но и для общения и эмоциональной поддержки, что может ослаблять навыки реальных социальных взаимодействий.

Что предлагают исследователи

В докладе представлен широкий перечень рекомендаций для родителей, школ, разработчиков и государственных структур. Среди них — смещение фокуса образования с выполнения заданий ради оценок на развитие любознательности, внедрение комплексной ИИ-грамотности и создание детских ИИ-систем, которые не подстраиваются под пользователя, а побуждают к размышлению. Отдельно подчёркивается необходимость государственного регулирования, чтобы технологии не усиливали образовательное и социальное неравенство.

Авторы называют своё исследование "предсмертным диагнозом", подчёркивая срочность действий. При этом они отмечают, что у общества ещё есть шанс выстроить такие правила использования ИИ в школах, которые позволят сохранить его пользу, не жертвуя когнитивным и эмоциональным развитием детей.