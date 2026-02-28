Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Jaysin Trevino is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 17:33

Руки выдают секреты тела: японский интеллект находит скрытую болезнь по форме обычного кулака

В душной комнате университетской клиники, где воздух пропитан запахом дезинфицирующих средств и кофе из автомата, врач небрежно делает снимок тыльной стороны ладони пациента. Ни лица, ни имен — только рука, увеличенные суставы и странная форма кулака. Акромегалия, незаметно деформирующая тело из-за гормонального сбоя, часто маскируется под возрастные изменения, унося пациентов раньше срока. Японские ученые из Университета Кобе превратили эту рутину в мощный скрининг, где искусственный интеллект разбирает фото рук с точностью, превосходящей эндокринологов.

Проблема в том, что акромегалия крадется годами: избыток гормона роста растягивает кости, утолщает ткани, как тесто под давлением гидравлического пресса. Без вмешательства — диабет, сердце, рак. Диагностика запаздывает на 10 лет, потому что симптомы списывают на "просто старость". Новый ИИ меняет правила: 11 тысяч снимков от 725 пациентов, разные камеры, освещение — и модель учится на реальной хаотичности клиник.

"Это не магия нейросетей, а методичный разбор биомаркеров: ИИ видит то, что глаз пропускает — асимметрию суставов, утолщение сухожилий, как детектив реконструирует преступление по следам. Перспектива в глобальном скрининге, где конфиденциальность не жертвуется ради точности".

эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Что такое акромегалия и почему она крадет годы

Представьте гормон роста как неуемный архитектор: в норме он лепит скелет в юности, но при аденоме гипофиза — бесконтрольный строитель. Кости кистей и стоп гипертрофируются, лицо грубеет, органы набухают. Биохимия проста: IGF-1 взлетает, запуская каскад, где клетки делятся хаотично, как в переполненном метро. Антропологически это эхо гигантизма древних — вспомните мегалитов, но в миниатюре: средний возраст дебюта 40 лет, диагноз через 10.

Без терапии — минус 10 лет жизни. Сердце в гипертрофии не качает, давление рвет сосуды, диабет добивает. Физика здесь в масштабе: ткань под гормоном течет, как пластилин под прессом, деформируя контуры рук заметнее лица.

Как ИИ диагностирует по ладони и кулаку

11 000 фото из 15 клиник — вариации света, углов, как квантовая суперпозиция реальности. Нейросеть учится на пикселях: ширина пальцев, изгиб вен, объем кулака. Это не распознавание, а паттерны деформации, где алгоритм фильтрует шум, как детектив отсекает алиби.

Конфиденциальность — ключ: ладони без линий, руки без идентификаторов. Поддержка выросла, данные реальны. Аналогия с психиатрическим ИИ датчан, но здесь визуалы вместо текстов.

"ИИ здесь — как футурологический мост: от фото к геному. Расширение на артрит, анемию сделает руки сканером тела, сокращая неравенство в регионах, где эндокринологи — редкость".

эксперт в области науки, аналитик научных и образовательных трендов Ирина Соколова

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Можно ли доверять ИИ в диагнозе? Это поддержка, не замена: точность выше врачей на фото, но labs обязательны.
  • Защищены ли данные? Да, без лиц/линий — анонимно, как в норвежских солнечных системах.
  • Распространится ли на другие болезни? Планы на артрит, анемию — руки как универсальный датчик.
  • Сколько стоит внедрение? Дешево: смартфон + модель, для регионов идеал.
Проверено экспертом: эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

Автор Дмитрий Грачёв
Дмитрий Грачёв — физик-исследователь, к.ф.-м.н. (ИЯФ СО РАН). Эксперт в ядерных и лазерных технологиях. 15+ лет в науке и прикладных проектах.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

