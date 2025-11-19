Башкирия с искусственным интеллектом: как 1 ИИ заменит 60% работы чиновников

В Башкирии продолжится работа по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в систему государственного и муниципального управления. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров в своём телеграм-канале.

Дорожная карта для ИИ в правительстве

Андрей Назаров поручил Минцифре начать разработку дорожной карты для внедрения ИИ в работу правительства республики и ключевые отрасли экономики.

"Нам необходимо расширить присутствие ИИ в системе государственного и муниципального управления: он позволяет высвобождать до 60% рабочего времени служащих и ускорять решение задач в несколько раз", — отметил Назаров.

Преимущества ИИ для оптимизации процессов

Премьер-министр подчеркнул, что использование ИИ помогает экономить ресурсы и оптимизировать процессы в различных сферах — от работы общественного транспорта до организации школьного питания.

Где в Башкирии уже используется ИИ?

ИИ активно применяется в Башкирии в таких сферах, как видеонаблюдение, здравоохранение и безопасность:

Цифровой помощник записывает жителей к врачам,

Камеры с ИИ-аналитикой помогают контролировать противопожарную безопасность в лесах,

ИИ фиксирует дорожные нарушения.

Важная задача для региона