© Pexels by freestocks.org is licensed under public domain
Алексей Левшин Опубликована сегодня в 13:17

Слежка наоборот: YouTube сам предупредит, если ваше лицо появилось в чужом видео

YouTube запустил функцию отслеживания использования лиц авторов в чужих видео

Платформа YouTube внедряет новую функцию, которая поможет блогерам защищать собственное изображение и контролировать, где именно используется их внешность. Теперь система автоматически анализирует все загруженные видео и уведомляет автора, если в каком-либо ролике алгоритмы находят совпадение с его лицом.

Как работает функция

Механизм основан на технологиях распознавания лиц и машинного обучения. После загрузки видео система сравнивает кадры с уже известными изображениями авторов, чтобы определить, фигурирует ли их внешность в других роликах.

Если совпадение найдено, блогеру приходит уведомление с ссылкой на подозрительный материал. Он может посмотреть ролик и принять решение — оставить без изменений, подать запрос на удаление или ограничить его показ.

Важно, что инструмент отслеживает не только дипфейки, созданные с помощью ИИ, но и любые случаи, когда кто-то использует чужой образ без разрешения.

"Это шаг к защите прав личности и прозрачности контента", — отметил эксперт по кибербезопасности Алексей Кузнецов.

Почему это важно

С ростом популярности искусственного интеллекта границы между реальностью и подделкой становятся все менее очевидными. Даже простой пользователь сегодня может сгенерировать видео, где человек якобы говорит или делает то, чего на самом деле не было.

Подобные технологии уже не раз становились причиной скандалов: от фальшивых интервью до компрометирующих видео с участием знаменитостей. Новая функция YouTube — попытка вернуть авторам контроль над собственным образом.

Сравнение: как решают проблему другие платформы

Платформа Подход к защите изображения Степень автоматизации Возможность удаления контента
YouTube Сопоставление лиц и автоматическое уведомление Высокая Есть запрос на удаление
TikTok Ручная модерация и жалобы пользователей Средняя Да, но через службу поддержки
Instagram Жалобы на нарушение прав Низкая Да, но требует доказательств
X (Twitter) Автоматическая маркировка дипфейков Средняя Только при нарушении политики

Как использовать функцию: пошагово

  1. Зайти в творческую студию YouTube и открыть раздел безопасности.

  2. Активировать функцию "Отслеживание внешности".

  3. Дождаться уведомления от системы — оно приходит на электронную почту и в интерфейсе канала.

  4. Проверить указанный ролик.

  5. При необходимости отправить запрос на удаление или ограничение показа.

Этот процесс полностью автоматизирован, а решение о дальнейших действиях всегда остается за автором.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать уведомления от YouTube.
    Последствие: видео с вашим лицом могут распространяться без контроля.
    Альтернатива: оперативно реагировать на оповещения и использовать встроенные инструменты для защиты контента.

  • Ошибка: не подтвердить авторство изображения.
    Последствие: система не сможет идентифицировать вас корректно.
    Альтернатива: загрузить несколько четких фотографий профиля для обучения алгоритма.

А что если алгоритм ошибся?

Алгоритмы распознавания лиц не идеальны — иногда система может принять схожие черты другого человека за ваше лицо. В этом случае достаточно отметить, что совпадение ложное. Информация будет передана в службу поддержки, чтобы улучшить точность модели.

Плюсы и минусы новой функции

Плюсы Минусы
Защита личности и авторских прав Возможны ложные срабатывания
Контроль над использованием внешности Функция пока доступна не всем
Борьба с дипфейками и дезинформацией Не исключает человеческий фактор
Прозрачность контента Может потребовать дополнительного подтверждения личности

FAQ

Как включить функцию?
На первом этапе она доступна ограниченному числу блогеров. После успешного тестирования появится у всех пользователей.

Что делать, если найдено видео с моим лицом?
Вы можете потребовать его удаления или ограничения показа через форму обратной связи в уведомлении.

Будет ли система работать для старых видео?
Да, алгоритм анализирует весь контент, загруженный на платформу, независимо от даты публикации.

Мифы и правда

  • Миф: YouTube будет следить за всеми пользователями.
    Правда: система работает только по запросу автора, который активировал функцию отслеживания.

  • Миф: функция удаляет видео автоматически.
    Правда: решение принимает сам блогер.

  • Миф: инструмент создан исключительно для знаменитостей.
    Правда: функция предназначена для всех авторов, но сначала тестируется на популярных каналах.

Исторический контекст

Первый серьезный разговор о дипфейках начался в 2017 году, когда в сети появились видео, подделанные с помощью алгоритмов глубокого обучения. С тех пор крупнейшие платформы — YouTube, Meta, TikTok — постепенно внедряют инструменты для их выявления. Новый инструмент YouTube стал логичным продолжением этой тенденции: от ручной модерации к интеллектуальной самозащите.

3 интересных факта

  1. В 2024 году количество дипфейков в сети выросло на 400% по сравнению с 2021 годом.

  2. Более 60% пользователей считают, что платформы должны автоматически отслеживать поддельные видео.

  3. Алгоритмы YouTube обучались на базе лиц из открытых источников, чтобы распознавать сходство, а не конкретные фото.

