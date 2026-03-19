дети с телефоном в школе
дети с телефоном в школе
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Андрей Власов Опубликована сегодня в 10:39

Больше никаких гор тетрадей: новая школьная программа меняет привычный ритм обучения в Подмосковье

С сентября 2026 года в образовательных учреждениях Московской области вводятся специализированные уроки по основам использования искусственного интеллекта. Инициатива, озвученная губернатором региона Андреем Воробьевым, направлена на внедрение цифровых технологий в школьную среду и снижение административной нагрузки на учителей. Помимо обновления программы для школьников, в области уже активно применяются цифровые инструменты для автоматизации проверки тетрадей и методической подготовки педагогов. Масштабирование успешных технических решений охватит сотни школ региона, включая новые направления подготовки в колледжах.

Роль технологий в школьном управлении

Основной задачей внедрения искусственного интеллекта в школах Подмосковья остается освобождение педагогов от рутинных обязанностей. Проект "Цифровой помощник учителя" позволяет оперативно распознавать рукописный текст в тетрадях учеников, автоматически проверяя наличие ошибок и предлагая варианты оценки. По статистике, использование этого инструмента сокращает затраченное на проверку домашних заданий время в шесть раз.

Для активации системы специалистам достаточно загрузить фотографию страницы в приложение. Технология уже прошла апробацию в ряде муниципальных округов и готовится к широкому распространению во всех подмосковных школах. Подобные решения позволяют педагогам сфокусироваться непосредственно на подаче материала, а не на технической работе с документацией.

"Интеграция цифровых систем в работу образовательных организаций Московской области становится естественным ответом на запросы современного управления. Разгрузка педагогического состава через автоматизацию стандартных процессов напрямую влияет на качество образовательного процесса. Использование искусственного интеллекта для проверки работ и подготовки к урокам — это необходимый шаг для рационализации муниципальных ресурсов. Такие проекты задают новый стандарт эффективности в региональной социальной политике".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Внедрение киберуроков для начальной школы

С началом учебного года в сентябре стартует образовательная программа под названием "Киберурок". Обучение цифровой грамотности затронет школьников начиная с первого класса. В рамках пилотного запуска проект будет реализован в 200 образовательных учреждениях области.

Программа включает изучение основ безопасности в сети Интернет и принципов взаимодействия с современными алгоритмами. Детей будут планомерно готовить к деятельности в цифровом пространстве, объясняя важность кибергигиены с раннего возраста. Этот подход позволит сформировать у учащихся базовое понимание возможностей и ограничений искусственного интеллекта.

Специализированная подготовка и профессиональное обучение

Помимо общих программ, продолжается работа по развитию углубленных IT-классов, где обучается более 7000 детей. Ученики изучают языки программирования и алгоритмы машинного обучения, что способствует подготовке будущих специалистов для технологического сектора. Важнейшая работа ведется и в системе среднего профессионального образования.

Студенты колледжей осваивают применение нейросетей в прикладных дисциплинах. Например, в Ногинском колледже учащиеся разрабатывают программные приложения для автоматизации складского учета, а будущие сварщики применяют интеллектуальные системы для анализа качества сварочных швов. Всего на данный момент более 4000 педагогов используют цифровые инструменты для поддержки методической базы и улучшения качества преподавания.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

