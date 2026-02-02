Человек больше не эталон: ИИ прошёл тест на креативность и показал неудобный результат

ИИ всё чаще рассматривается не только как инструмент для анализа или автоматизации, но и как участник творческого процесса. Генеративные модели демонстрируют результаты, которые ещё недавно считались исключительно человеческими. Чтобы понять, способен ли искусственный интеллект конкурировать с людьми в креативности, учёные провели масштабное исследование. Об этом сообщает Scientific Reports.

Масштабное сравнение людей и языковых моделей

Исследование возглавил профессор факультета психологии Монреальского университета Карим Джерби, к работе также присоединился Йошуа Бенжио — один из ведущих специалистов в области ИИ. Учёные сопоставили творческие показатели крупных языковых моделей, включая ChatGPT, Claude и Gemini, с результатами более чем 100 тысяч человек.

Вывод оказался неоднозначным. По ряду показателей современные ИИ-системы уже достигают уровня среднестатистического человека, а иногда и превосходят его. Эти результаты хорошо вписываются в более широкий научный контекст, где всё чаще обсуждается сходство принципов обработки языка у машин и людей, как это показано в материале о том, как мозг обрабатывает язык по сопоставимым с ИИ этапам.

Где ИИ действительно опережает

Основное внимание исследователи уделили дивергентной лингвистической креативности — способности генерировать разнообразные и оригинальные идеи в рамках чётко заданной задачи. Некоторые модели, включая GPT-4, набрали больше баллов, чем средний участник-человек.

"Наше исследование показывает, что некоторые системы искусственного интеллекта теперь могут превосходить среднестатистического человека в решении чётко сформулированных задач", — объясняет профессор Карим Джерби.

При этом авторы подчёркивают: подобные результаты не означают, что ИИ "мыслит" как человек. Сам язык, которым мы описываем возможности алгоритмов, часто искажает восприятие, о чём ранее говорилось в исследовании о том, как антропоморфный язык ИИ формирует завышенные ожидания.

Пределы машинной креативности

Дополнительный анализ показал устойчивую закономерность. Хотя ИИ обгоняет средний уровень, наиболее креативная половина людей стабильно демонстрирует лучшие результаты, чем любые протестированные модели. Разрыв особенно заметен среди 10 % самых креативных участников, чьи ответы отличались большей неожиданностью и смысловой глубиной.

Это говорит о том, что ИИ успешно справляется с типовыми и формализованными задачами, но пока не воспроизводит редкие формы нестандартного мышления, возникающие у человека на стыке опыта, интуиции и культурного контекста.

Как измеряли и расширяли тесты

Для сравнения использовался тест на дивергентное мышление (DAT), разработанный Джеем Олсоном из Университета Торонто. Участникам — людям и ИИ — предлагалось составить список из десяти максимально непохожих по смыслу слов. Такой подход оценивает не словарный запас, а способность находить неожиданные ассоциации.

Затем исследователи проверили, переносится ли этот эффект на более сложные формы творчества — написание хайку, пересказы фильмов и короткие рассказы. Результат повторился: ИИ иногда опережал среднего автора, но опытные люди сохраняли явное преимущество.

Можно ли управлять креативностью ИИ

Учёные отмечают, что уровень креативности ИИ зависит от настроек, в частности от параметра "температуры", влияющего на предсказуемость ответов. Более высокие значения делают идеи менее шаблонными. Важную роль играет и формулировка подсказок, что подчёркивает значимость участия человека в процессе.

В итоге исследование предлагает отказаться от идеи соперничества. Генеративный ИИ рассматривается как мощный инструмент, способный расширять творческие возможности, но не заменять человеческое воображение.