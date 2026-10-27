Каску забыли, а камера уже заметила: на стройках США искусственный интеллект следит за рабочими

На стройке одна неловкая яма может обойтись дороже простой задержки — особенно если речь о траншее, куда техника заезжает вплотную, а рабочие идут почти вслепую. В Орландо на конференции показали систему, которая сама замечает опасные места, мусорные завалы и нарушения техники безопасности, пишет Engineering News-Record. Решение собрала компания EarthCam: умные камеры теперь связали с программой Procore, и фото со стройплощадки автоматически уходят в единую цифровую базу. Инженерам больше не нужно вручную копаться в папках — достаточно задать запрос, а система сама найдёт нужный кадр.

"Когда камера и программа работают вместе, у подрядчика исчезает лишняя ручная рутина, а контроль становится быстрее. Система должна не просто хранить фото, а помогать искать на них технику, материалы и нарушения. Если она распознаёт 85 видов объектов, это уже не архив, а рабочий инструмент. Для стройки такой подход особенно полезен там, где важны ежедневные отчёты и дисциплина на площадке. Но любую автоматизацию всё равно нужно проверять людьми, потому что безопасность на объекте не терпит слепой веры в алгоритм". строитель, эксперт по строительным и отделочным работам Артём Кожин

Как работает связка EarthCam и Procore

EarthCam настроила свои камеры так, чтобы они напрямую работали с строительной программой Procore. Все снимки со стройплощадки теперь автоматически складываются в одну цифровую базу, без ручной сортировки и вечного поиска "того самого" кадра. Система понимает запросы пользователей и сама находит нужные фото по содержимому.

Алгоритмы распознают на изображениях более 85 видов техники и стройматериалов. Это помогает быстро отыскать не только экскаватор или самосвал, но и конкретные элементы, которые нужны для отчёта или проверки. Инженерам больше не приходится листать сотни файлов подряд, чтобы найти один рабочий момент.

В эту же схему встроили ежедневные процессы контроля. Фотоотчёты автоматически прикрепляются к рабочему графику, чек-листам и актам дефектов, так что информация не болтается где-то отдельно. Для стройки это удобно ровно до той минуты, пока кто-то не попытается схалтурить и оставить нарушение "на потом".

Что именно отслеживает система

Программа не просто хранит снимки, а анализирует обстановку на объекте. Она замечает завалы строительного мусора, а также предупреждает об опасности обрушения земли в траншеях. На стройке такие вещи обычно всплывают поздно, когда уже поздно, а здесь система пытается поймать проблему заранее.

Искусственный интеллект следит и за дисциплиной рабочих. Он видит, если кто-то работает без каски или защитного жилета, а ещё проверяет доставку материалов и оценивает загрузку самосвалов. В этом случае камере не нужно понимать весь процесс строительства, ей достаточно зацепить риск и передать сигнал дальше.

В стройке без лишних ошибок подобные проверки особенно ценны там, где люди работают в плотном графике и на короткой дистанции друг от друга. Один пропущенный шлем или незамеченная траншея потом превращаются в отдельную проблему, а не в строчку в отчёте. Здесь же программа сразу привязывает снимок к нужному этапу работ.

Авторы решения сделали ставку на скорость реакции. Чем быстрее фото попадает в общий поток данных, тем проще сравнить его с задачами на день и заметить несоответствие. Поэтому система работает не как склад картинок, а как часть производственного контроля.

Отчёты, журналы и дроны

Новая технология уже работает в 23 разделах строительной программы. Помимо этого, она сама заполняет ежедневные журналы отчётов, что снимает с сотрудников часть рутинной бумажной работы. Для площадки, где каждый день появляется новый объём данных, это заметная разгрузка.

Ещё один шаг — объединение камер с сервисом аэрофотосъёмки DroneDeploy. Теперь обычные кадры с земли можно связать с детальными трёхмерными картами, которые делают беспилотники. В итоге у подрядчика появляется не разрозненный набор снимков, а более цельная картина того, что происходит на объекте.

Такой подход помогает сверять, что происходит на площадке здесь и сейчас, с тем, что уже зафиксировано с воздуха. Если внизу видно нарушение или задержку поставки, это быстрее попадает в систему и не теряется между файлами. Для стройки, где сроки любят кусаться, это выглядит куда практичнее, чем бесконечная ручная сверка.

"Главная польза такой системы в том, что она сокращает паузы между событием и реакцией. Если мусор, траншея или отсутствие средств защиты попадают в отчёт сразу, у бригады меньше шансов закрыть на это глаза. Автоматизация не отменяет контроль, но убирает часть хаоса, который обычно съедает время на площадке. Для руководителя это особенно удобно, когда объектов несколько и каждый требует отдельной проверки. В итоге техника и люди становятся видны в одном потоке данных". строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

Что ещё показали в США

Тем временем в американском Портленде открылась необычная выставка архитектурных проектов, которые так и не были реализованы. Больше 40 известных компаний показали публике свои самые смелые чертежи, эскизы и макеты зданий. На выставке есть и старинные концепции вековой давности, и современные наброски жилых кварталов и музеев.

Это собрание показывает не только то, что было построено, но и то, что осталось на бумаге. Для посетителей такой формат работает как редкий взгляд в чертёжный ящик, где лежат идеи, не дошедшие до фундамента. И в этом есть своя логика: не каждый проект доживает до бетона, но почти каждый оставляет след в профессии.

Параллельно с этим рынок строительных технологий в США всё активнее уходит в автоматизацию. Камеры, дроны и связанная с ними отчётность постепенно вытесняют старый способ, когда всё держалось на памяти прораба и кипе разрозненных снимков. Теперь контроль на площадке всё чаще строится вокруг данных, а не вокруг удачи.

FAQ

Как система находит нужные фото?

Она автоматически распознаёт объекты на снимках и ищет их по запросу в общей базе. Пользователю не нужно вручную перебирать папки и файлы.

Что она умеет замечать на стройке?

Система видит строительный мусор, опасные траншеи, отсутствие касок и защитных жилетов. Также она проверяет доставку материалов и загрузку самосвалов.

Сколько видов техники и материалов распознаёт программа?

Более 85 видов. Именно на этом строится автоматический поиск по фото.

С чем ещё связали камеры?

Их объединили с сервисом DroneDeploy, чтобы сопоставлять обычные снимки с детальными трёхмерными картами с беспилотников.

Проверено экспертом: строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Михаил Волков

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