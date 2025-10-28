Сделано в Тюмени, одобрено в Роскосмосе: новая плата готова к полётам и ИИ

Госкорпорация Роскосмос начала использовать материнскую плату, созданную тюменской компанией "Арсенал +". Об этом сообщил глава предприятия Алексей Тюменцев во время технологической выставки "ИНФОТЕХ".

Полностью отечественная разработка

"Электронный компонент включен в реестр Минпромторга России. Сертификация подтверждает, что все детали изготовлены на территории страны и по качеству не уступают зарубежным аналогам", — отметил Алексей Тюменцев в интервью изданию "Тюменская линия".

Разработка компании "Арсенал +" прошла все необходимые испытания и получила статус отечественного продукта. Это означает, что теперь материнская плата может использоваться не только в проектах Роскосмоса, но и в других высокотехнологичных отраслях, где требуется импортонезависимое оборудование.

Для ИИ и высокопроизводительных вычислений

Новая плата рассчитана на создание систем для искусственного интеллекта и обработки больших данных. Она поддерживает современные стандарты вычислительной техники и может применяться для построения производительных серверных комплексов.