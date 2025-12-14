Песок оказался не пустым: ИИ нашёл под мёртвой пустыней цивилизации пятитысячелетней давности

Искусственный интеллект начал находить следы древних цивилизаций там, где десятилетиями не могли работать археологи. Под слоями песка в самых суровых пустынях планеты обнаруживаются поселения, торговые маршруты и символы, созданные тысячи лет назад. Новые технологии показывают, что даже самые негостеприимные регионы Земли хранят подробную историю человеческого прошлого. Об этом сообщает журнал Geosciences.

Археология в пустыне вступает в цифровую эпоху

Пустыни долгое время считались "белыми пятнами" археологии. Экстремальные температуры, отсутствие воды и труднодоступность делали систематические раскопки практически невозможными. При этом именно такие условия способствуют сохранности древних структур, которые со временем оказываются погребёнными под слоями песка.

С развитием спутниковых технологий и методов машинного обучения ситуация начала меняться. Искусственный интеллект способен анализировать огромные массивы изображений и выявлять закономерности, которые невозможно заметить при визуальном осмотре. Это открыло археологам доступ к регионам, ранее считавшимся практически недоступными для научного изучения.

Руб-эль-Хали: города под песками Аравии

Пустая четверть Аравийского полуострова — одна из самых суровых пустынь мира. Она охватывает территории Саудовской Аравии, Омана, Объединённых Арабских Эмиратов и Йемена. Подвижные дюны, экстремальная жара и огромные расстояния десятилетиями мешали систематическим археологическим исследованиям.

Недавнее исследование предложило принципиально новый подход. Учёные объединили радиолокационную съёмку с синтезированной апертурой и алгоритмы машинного обучения, обученные распознавать признаки древних поселений. Радиолокация оказалась особенно эффективной, поскольку позволяет "видеть" сквозь сухой песок и выявлять структуры под поверхностью.

Как ИИ обнаруживает древние поселения

Алгоритмы анализировали спутниковые данные высокого разрешения, выявляя прямолинейные формы, скопления объектов и аномалии, нехарактерные для естественного рельефа. В качестве ключевого примера исследователи изучили район Сарук-эль-Хадид недалеко от Дубая — место, где ранее находили следы металлообработки и керамики бронзового века.

Результаты показали, что под песками скрываются гораздо более масштабные зоны поселений, чем предполагалось ранее. По оценкам исследователей, возраст некоторых из них достигает 5000 лет. Эти данные подтверждают гипотезу о существовании развитых сообществ в регионе, который сегодня кажется полностью непригодным для жизни.

Древние торговые маршруты под дюнами

Обнаруженные структуры не ограничиваются отдельными точками. Их пространственное распределение указывает на возможное существование древних торговых путей, проходивших через Аравийский полуостров. Исследователи связывают их с системой торговли благовониями, которая более четырёх тысяч лет назад соединяла южную Аравию с Восточным Средиземноморьем.

Подобные методы уже доказали свою эффективность в других регионах. Так, когда лидар раскрыл тайны археологии Киклад, учёные смогли обнаружить скрытые под рельефом структуры, ранее считавшиеся утраченными. Использование ИИ позволяет рассматривать пустыню не как пустоту, а как сложный культурный ландшафт.

Наска: новые геоглифы, найденные алгоритмами

Параллельно с работами в Аравии искусственный интеллект изменил подход к изучению пустыни Наска в Перу. Исследователи применили алгоритмы распознавания изображений к аэрофотоснимкам, полученным с дронов. Модель была обучена на изображениях уже известных линий Наски.

После анализа территории площадью сотни квадратных километров алгоритм выявил десятки тысяч потенциальных аномалий. Экспертная проверка позволила подтвердить 303 ранее неизвестных геоглифа, многие из которых оказались слишком малы или разрушены, чтобы их можно было обнаружить традиционными методами.

Значение находок для понимания древних культур

Среди новых изображений — фигуры животных, абстрактные символы и человекоподобные образы. Их размеры варьируются от нескольких метров до почти 90 метров в длину. Масштаб и разнообразие указывают на сложную систему символов, которая могла выполнять сразу несколько функций — ритуальных, социальных и практических.

Хотя искусственный интеллект не раскрывает смысл этих изображений, он значительно расширяет массив данных для интерпретации. Подобный подход уже помог выявить крупные центры древней цивилизации, когда археологи нашли потерянный город Пеньико, долгое время скрывавшийся под слоями почвы.

Ограничения цифровой археологии

Несмотря на высокую эффективность, технологии имеют ограничения. Радиолокационные данные могут искажаться из-за ветра, подвижных песков и особенностей рельефа. Природные образования иногда имитируют рукотворные структуры, создавая ложные сигналы.

Поэтому каждая находка требует полевой проверки. Искусственный интеллект ускоряет процесс поиска, но окончательное подтверждение и интерпретация по-прежнему остаются за археологами.

Сравнение: традиционная и цифровая археология

Традиционная археология основана на экспедициях и раскопках, что обеспечивает высокую точность, но требует значительных ресурсов. Цифровая археология позволяет быстро анализировать обширные территории и выявлять перспективные зоны для исследований.

Наиболее эффективным оказывается сочетание этих подходов, когда технологии помогают находить объекты, а специалисты подтверждают и объясняют их значение.

Плюсы и минусы применения ИИ

Использование искусственного интеллекта позволяет исследовать труднодоступные регионы, сокращать сроки разведки и находить объекты, скрытые под землёй тысячелетиями. Однако алгоритмы зависят от качества данных и не могут заменить человеческую экспертизу.

Советы шаг за шагом: как ИИ применяют в археологии

Сбор спутниковых и дроновых снимков высокого разрешения. Обучение моделей на подтверждённых археологических объектах. Автоматический поиск аномалий на больших территориях. Полевые проверки и уточнение результатов.

Популярные вопросы об ИИ и археологии

Может ли ИИ заменить археологов

Нет, он служит инструментом анализа и поиска, но не заменяет научную интерпретацию.

Почему пустыни так важны для таких открытий

Сухой климат способствует сохранности объектов, а песок надёжно их скрывает.

Насколько точны такие находки

Точность высокая, но подтверждение всегда требует работы на месте.

Будут ли эти технологии применяться дальше

Да, они уже используются по всему миру и станут стандартом для изучения труднодоступных регионов.