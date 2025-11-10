Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com is licensed under public domain
Андрей Власов Опубликована сегодня в 0:36

ИИ для всех: насколько жители Поволжья "подсели" на нейросети

В Нижегородской области пользователи ИИ старше 55 лет стали использовать технологии в три раза чаще

В Нижегородской области за три квартала 2025 года число жителей старше 55 лет, использующих технологии искусственного интеллекта, увеличилось более чем в три раза. Это впечатляющий рост, который подтверждает широкое проникновение ИИ в повседневную жизнь и работу людей разных возрастных групп.

Общее увеличение интереса к ИИ

Согласно исследованию "МегаФона", основанному на анализе обезличенных данных интернет-трафика, за указанный период жители Нижегородской области в целом стали на 64% активнее использовать искусственный интеллект. Это касается как повседневных задач, так и профессиональной деятельности.

Самые активные пользователи ИИ

Самый значительный прирост интереса к нейросервисам показали молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет — их аудитория увеличилась в 1,7 раза. Также активность среди пользователей в возрасте 45-54 лет выросла на 83%. В то же время, несмотря на рост среди разных возрастных групп, основной костяк аудитории всё же составляют нижегородцы 35-44 лет, которые представляют 39% всех пользователей ИИ.

Влияние на сегмент ИИ-услуг

Общая активность в регионе в сфере ИИ-услуг увеличилась в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о растущем интересе и доверии к технологиям среди всех категорий пользователей.

Новости
ЮФО
В Ростовской области упростят поступление в колледжи для выпускников 9-х классов с 2026 года
Авто и мото
Stellantis запатентовала новую электронную трансмиссию для гибридов Jeep
УрФО
Министр финансов Старков заявил о сложном периоде для бюджета Свердловской области
Садоводство
Почему мне больше не страшны болезни на перце: секреты ухода за растениями, о которых не все знают
Культура и шоу-бизнес
Меган Маркл выпустит рождественский спешл With Love, Meghan на Netflix 3 декабря
Садоводство
Беру секатор и немного терпения — старые кусты исчезают сами, без лопаты и нервов
Еда
Не знал, как сделать курицу такой нежной — имбирь и терияки раскрыли секрет: челюсть отвиснет сразу
УрФО
В Екатеринбурге обсудят поправки к аукционам на аренду земельных участков для киосков
