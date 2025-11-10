ИИ для всех: насколько жители Поволжья "подсели" на нейросети

В Нижегородской области за три квартала 2025 года число жителей старше 55 лет, использующих технологии искусственного интеллекта, увеличилось более чем в три раза. Это впечатляющий рост, который подтверждает широкое проникновение ИИ в повседневную жизнь и работу людей разных возрастных групп.

Общее увеличение интереса к ИИ

Согласно исследованию "МегаФона", основанному на анализе обезличенных данных интернет-трафика, за указанный период жители Нижегородской области в целом стали на 64% активнее использовать искусственный интеллект. Это касается как повседневных задач, так и профессиональной деятельности.

Самые активные пользователи ИИ

Самый значительный прирост интереса к нейросервисам показали молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет — их аудитория увеличилась в 1,7 раза. Также активность среди пользователей в возрасте 45-54 лет выросла на 83%. В то же время, несмотря на рост среди разных возрастных групп, основной костяк аудитории всё же составляют нижегородцы 35-44 лет, которые представляют 39% всех пользователей ИИ.

Влияние на сегмент ИИ-услуг

Общая активность в регионе в сфере ИИ-услуг увеличилась в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о растущем интересе и доверии к технологиям среди всех категорий пользователей.