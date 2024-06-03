Бойцы группировки спецназа "Ахмат" были переброшены в Белгородскую область с целью установления буферной зоны вблизи государственной границы России.
Об этом информировал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командующий группировкой "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов, передает ТАСС.
Бойцы спецназа уже приступили к выполнению задач на окраинах Харьковского региона, как отметил товарищ главы Чеченской республики. По его информации, "Ахмат" был переброшен на различные участки вдоль всей линии боевого столкновения в Харьковском районе. Спецназ выполняет различные боевые задачи, включая штурмовые операции.
Россия начала наступление в Харьковском районе в начале мая. По словам президента Владимира Путина, это направлено на создание защитной зоны, которая защитит приграничные территории от возможных атак со стороны Украины.
Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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