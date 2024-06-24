В Подмосковье 20 июня прошел сильный шторм, вызванный прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождавшийся ливнями, грозами и порывами ветра до 23 м/с.

Несмотря на суровые погодные условия, сельскохозяйственные предприятия региона не пострадали и продолжают работать в обычном режиме. Власти и Минсельхоз Подмосковья не получили обращений от аграриев о неблагоприятных последствиях шторма для земледелия.

В регионе в основном выращиваются зерновые, зернобобовые и масличные культуры, а также картофель и овощи, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Mikhail.Kineev (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)