В Подмосковье 20 июня прошел сильный шторм, вызванный прохождением холодного атмосферного фронта, сопровождавшийся ливнями, грозами и порывами ветра до 23 м/с.
Несмотря на суровые погодные условия, сельскохозяйственные предприятия региона не пострадали и продолжают работать в обычном режиме. Власти и Минсельхоз Подмосковья не получили обращений от аграриев о неблагоприятных последствиях шторма для земледелия.
В регионе в основном выращиваются зерновые, зернобобовые и масличные культуры, а также картофель и овощи, сообщает ТАСС.
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