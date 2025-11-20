Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Корова с телёнком
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 9:36

Роботы выходят в стойло: вологодские машины учатся кормить телят и патрулировать поля

В некоторых хозяйствах Вологодчины агрономы всё ещё обходят поля пешком, но ситуация стремительно меняется: фермеры из Шекснинского округа заказали у инженеров собственных роботов, и теперь над проектами работают специалисты молочнохозяйственной академии имени Верещагина и Центра молодежного инновационного творчества.

Роботы, которые заменят рутинный труд

Инженеры разворачивают работу сразу по нескольким направлениям, создавая машины, способные взять на себя однообразные и требующие точности операции. Наземный робот станет доставлять корма и участвовать в уборке урожая, а управляемый системами машинного зрения робот-манипулятор "Молочное такси" сможет перевозить до 300 литров молока и автоматически раздавать его телятам.

Работник фермы будет контролировать весь процесс дистанционно, что особенно важно для крупных хозяйств с высокой нагрузкой. В сельхозкомпании подчёркивают, что такая техника позволит уменьшить влияние человеческого фактора и даст возможность расширять объёмы производства. Телята будут получать корм строго по графику, а персонал — работать с меньшими рисками.

Искусственное зрение и навигация без спутников

Разработчики делают ставку на автономность: машины не нуждаются в спутниковой навигации, что отличает их от большинства существующих аналогов. Роботы ориентируются в пространстве с помощью визуального распознавания и двигаются по заранее заданным маршрутам. Система способна идентифицировать оператора по цвету его спецодежды, после чего техника автоматически приступает к выполнению задач.

Для хозяйств, где площади полей достигают сотен гектаров, особенно актуален второй тип устройств — квадрокоптер, работающий на базе методов машинного обучения. Он создаёт цифровые карты угодий, помогает оценивать состояние растений и может быть использован для доставки удобрений.

Отечественные технологии и государственная поддержка

Вся линейка устройств создаётся на базе отечественного программного обеспечения и собирается с применением 3D-печати. Такой подход делает роботов доступнее импортных аналогов, сохраняя при этом функциональность. Производители отмечают, что система может быть установлена практически на любую платформу, что открывает возможности для расширения проектных решений.

Государство компенсирует хозяйствам часть затрат на исследования в рамках федерального проекта "Кадры в АПК". Эта мера включена в национальный проект "Обеспечение технологического лидерства в сфере производства продуктов питания" и позволяет ускорить внедрение роботизации в сельское хозяйство.

Первые награды и перспективы

Разработки вологодских специалистов уже получили федеральное признание. На выставке "Золотая осень-2025" золотую медаль получил робот-манипулятор, серебро — система управления автономной техникой, а нейросетевой комплекс для квадрокоптера был отмечен благодарностью жюри. Это подтверждает, что созданные решения не только востребованы, но и способны конкурировать с зарубежными образцами.

