Молоко
Молоко
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 12:08

Сельское хозяйство Татарстана взрывает шаблоны: рекордные результаты и поддержка от государства на подходе

Агропромышленный комплекс Татарстана в 2025 году впервые перешагнул отметку в 400 млрд рублей по объему сельхозпродукции, прибавив 7,3 процента. С переработкой и пищевой промышленностью показатель достиг 772 млрд. Замминистра сельского хозяйства Марсель Махмутов озвучил цифры на заседании комитета Госсовета по экологии и агропромполитике. Фермеры сократили выпуск, молочники недосчитались 1,5 млрд рублей за январь из-за обвала цен на сырье. Минсельхоз корректирует гранты для малых хозяйств и толкает на экспорт.

Рекордные итоги 2025 года

За пять лет в татарстанское сельское хозяйство влили 193 млрд рублей инвестиций. Деньги пошли на животноводческие комплексы, переработку и технику. Личные подсобные хозяйства прибавили 8,7 процента в растениеводстве, фермеры просели на 2,4. Их продукция вместе дала 160 млрд рублей, плюс 6 процентов к прошлому году.

Государственная программа выделила почти 1,5 млрд рублей поддержки, из них 612 млн ушли на подворья. Федералы прибавят с 688 до 792 млн, республика докинет 1,05 млрд. Малые формы получат львиную долю. Общий объем господдержки на 2026-й — 16,6 млрд, включая 4,3 млрд из Москвы.

Планы амбициозные: сельхозпроизводство плюс 1,5 процента, пищевка плюс 2,6. Посевная обойдется в 43 млрд рублей, пять из них дадут авансом. Озимые в норме на 98 процентов, осадков 277 мм — сверх нормы, снег 64 см в два раза гуще былого.

"Развитие агропрома напрямую влияет на устойчивость регионов. Инвестиции в комплексы и технику дают толчок экономике территорий, создают рабочие места и стабилизируют цены на продукты. Татарстан показывает пример, как модернизация переработки и экспорт решают локальные проблемы вроде сезонных колебаний цен. Главное — баланс между растениеводством и животноводством, чтобы избежать перекосов."

Управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова

Подготовка к посевной в 2026-м

Хозяйства запаслись семенами на 120 процентов, контракты еще идут. Удобрения сожрут 15 млрд из 43 на полевые работы — треть затрат. Минсельхозпрод жмет на жидкие комплексы: с 11 процентов в прошлом году до 30 в этом. Дизель от Татнефти по 64 рубля, от ТАИФ-НК по 63 — как год назад.

Технику правят вовсю: к марту готовы 9 тысяч тракторов, 3,8 тысячи сеялок, 5 тысяч почвообработчиков. Запчасти купили на 3 млрд. В 2025-м взяли 2,6 тысячи машин за 10 млрд, с января 2026-го — 300. Соглашения с нефтяниками дают 140 тысяч тонн солярки по льготе.

Урожай цель — 4,3 млн тонн зерна, 2 млн сахарной свеклы, 800 тысяч картофеля, 1 млн масличных. Погода помогает, метео благоприятное. Марсель Махмутов отметил: с октября 277 мм осадков, плюс 130 процентов нормы.

Обновление парка продолжается, хозяйства чувствуют подмогу. Дисконт на топливо разгружает бюджет. Семена и удобрения в фокусе, без них никуда.

Кризис у молочников и новые гранты

Молока в 2025-м намололи 2 млн 380 тысяч тонн, коровы дают по 8873 кг. Построили 18 комплексов на 11,3 тысячи голов, еще 20 в пути на 15,7 тысячи — плюс 125 тысяч тонн. Но цены рухнули: 36 рублей за кг без НДС, минус 9 рублей к году, еще минус 3 с начала 2026-го.

За январь продали на 10 тысяч тонн больше, выручка плюс 485 млн, убыток от цен — 1,5 млрд. Запасы на складах выросли на 40 процентов, до 9 тысяч тонн, сыр — свыше 5 тысяч. Спрос стагнирует, розница дорожает, доходы населения тормозят. Федералы отрезали субсидии фирмам с выручкой свыше 800 млн.

Гранты меняют: фермерам с год стажа — от 5 до 30 млн по доле вложений. Субсидии до 60 процентов затрат, до 10 млн на хоз-во. Агромотиватор для СВОшников — до 7 млн. Кооперативам — 200 млн на базу. ЛПХ и фермы в приоритете.

Александр Емшанов из MLK Group: "Мы в одной лодке с аграриями. Снижение цены происходит не из-за переработчиков… Падение будет месяц, два. Но мы живем весь год, так что второе полугодие покажет".

Экспорт растет: MLK на 1,7 млрд в 2026-м в СНГ, Египет, Бангладеш. Прошлый год — 1,2 млрд, 7-8 процентов от переработки. Субсидии на транспорт 25-100 процентов. Казанский комбинат, Вамин, Апастовский уже в Казахстане, Узбекистане, на Ближнем Востоке.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

