Секрет АКБ, которую не убить даже глубоким разрядом — жалею, что не знал раньше

AGM-аккумуляторы — это по сути "улучшенная версия" привычных свинцово-кислотных батарей: химия та же (свинец и кислота), но иначе устроен электролит и пакет пластин. Благодаря этому AGM лучше держат высокие токи, спокойнее относятся к глубоким разрядам, быстрее принимают заряд и безопаснее ведут себя при повреждениях. Об этом сообщает издание "За рулём".

Что такое AGM простыми словами

Главная конструктивная особенность AGM — абсорбированный электролит. Он не "плещется" как жидкость, а пропитывает микропоры сепаратора (обычно это стекловолокно). В этих же порах остаётся свободный объём, который используют для замкнутой рекомбинации газов: вода почти не испаряется, потому что водород и кислород, выходящие с пластин, снова соединяются внутри батареи.

Именно поэтому AGM часто воспринимают как "доведённую до ума" жидкую батарею: принцип прежний, но компоновка значительно рациональнее.

Главные отличия AGM от обычной SLI (классической) АКБ

Электролит связан, а не свободный

У обычной батареи электролит жидкий и свободный. У AGM он удерживается в сепараторах, поэтому батарея более "герметична" по поведению и менее чувствительна к тряске и наклонам.

Ниже внутреннее сопротивление — выше отдаваемые токи

В тексте отмечено, что внутреннее сопротивление AGM ниже, потому что проводимость сепаратора из стекловолокна лучше, чем у традиционных полиэтиленовых "конвертов". Следствие — AGM способна отдавать более высокие токи, что полезно для тяжёлых зимних запусков и энергонагруженных машин.

Пластины сжаты плотнее — выше стойкость к циклам

Плотно сжатый пакет пластин мешает активной массе осыпаться. Поэтому AGM лучше переносит глубокие циклические разряды — то, что обычные SLI обычно не любят.

Безопасность и эксплуатационные плюсы AGM

В материале подчёркивается, что AGM при необходимости может работать даже в перевёрнутом положении. И ещё важнее: если корпус повредить, "лужи" электролита обычно не будет, потому что он связан в сепараторах.

Также среди достоинств перечисляются:

сравнительно быстрый приём заряда; некритичность к глубоким разрядам; высокая энергоёмкость.

Срок службы: что обещают по сравнению с обычными АКБ

Примерный срок службы AGM — 5-6 лет, тогда как у обычных аккумуляторов — 4-5 лет. Разница не огромная, но в реальной эксплуатации может быть заметной, особенно при большом количестве коротких поездок и высокой нагрузке на электрику.

Cравнение: AGM и обычная батарея — что выбрать под разные условия

Обычная SLI подойдёт тем, у кого простая машина без "жирной" электрики, стабильные поездки и нет постоянных глубоких разрядов. Это базовое, распространённое решение.

AGM логичнее выбирать, если:

много потребителей (обогревы, мощная мультимедиа, сигнализации);

частые короткие поездки и город (батарея не успевает восстанавливаться);

важны высокие пусковые токи зимой;

автомобиль регулярно переживает глубокий разряд.

Советы шаг за шагом: как выбрать AGM и не ошибиться

Сначала оцените сценарий: если машина часто недозаряжается и зимой страдает запуск — AGM может быть оправдана. Проверьте требования автомобиля: если у вас система старт-стоп или много электроники, AGM часто предпочтительнее. При покупке сравнивайте не только ёмкость (А·ч), но и пусковой ток — это ключ к зимним пускам. Даже AGM не спасёт при проблемах с генератором и утечках: если батареи регулярно "умирают", стоит искать причину в электросистеме.

Популярные вопросы о батареях AGM

AGM — это "другая химия" или та же свинцово-кислотная батарея?

По описанию "За рулём", химия та же: свинец и кислота. Отличия — в компоновке и в том, что электролит абсорбирован в сепаратор.

Правда ли, что AGM безопаснее при повреждении?

В тексте говорится, что даже при разрушении корпуса "ядовитой лужи" быть не должно, потому что электролит связан и остаётся в сепараторах.

AGM реально живут дольше обычных?

В материале приводится ориентир: AGM 5-6 лет против 4-5 лет у обычных АКБ. На срок сильно влияет режим эксплуатации и исправность генератора.