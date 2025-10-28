Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Стареющая кожа рук крупным планом
Стареющая кожа рук крупным планом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 1:34

Не ждите, пока будет поздно: как замедлить старение и жить долго и здорово

Профилактика старения: как сохранить здоровье и замедлить возрастные изменения

Доктор Людмила Лапа, терапевт, прокомментировала заявления о том, что процессы старения начинаются на биологическом уровне с 25 лет. Это мнение активно обсуждается в СМИ и вызывает интерес у многих.

Когда начинается старение?

По словам Людмилы Лапы, важно понимать, что старение — это индивидуальный процесс, который начинается у каждого человека по-разному. В то время как у некоторых людей признаки старения могут проявляться уже в 30 лет, у других они становятся заметными только после 40. По её мнению, старение не всегда наступает в одном и том же возрасте и может начаться даже после 65 лет, если правильно заниматься его профилактикой.

Как замедлить старение?

Основными рекомендациями для замедления старения являются:

  1. Регулярный контроль над детоксикацией организма.

  2. Поддержка иммунной системы, что является важным фактором для защиты от заболеваний, связанных с возрастом.

  3. Правильное питание, которое способствует не только поддержанию нормального веса, но и улучшению общего состояния организма.

  4. Умеренные физические нагрузки, включая ежедневное прохождение хотя бы 2 тысяч шагов.

  5. Тренировка когнитивных функций. Это включает в себя различные виды умственной активности, которые могут помочь поддерживать работу мозга и замедлять возрастные изменения.

Людмила Лапа также отмечает, что процессы старения могут быть ускорены или замедлены в зависимости от наличия вредных привычек, таких как курение и злоупотребление алкоголем, а также от генетических факторов.

Профилактика и здоровье

Для того чтобы старение не настигло слишком рано, важно регулярно следить за здоровьем, избегать вредных привычек и заботиться о своем теле и разуме. Это позволяет значительно повысить качество жизни в пожилом возрасте и продлить активную фазу жизни.

