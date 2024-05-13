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Врач Волкова: ультрапереработанная пища приводит к старению организма
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:51

Врач Волкова: ультрапереработанная пища приводит к старению организма

Врач Галина Волкова рассказала, что ультрапереработанная пища и изделия с высоким содержанием сахара способствуют преждевременному старению организма. Такая пища часто содержит консерванты, искусственные ароматизаторы и другие добавки.

Для замедления процесса старения Волкова советует придерживаться сбалансированного рациона с достаточным количеством белков, жиров и углеводов, пить много воды и ежедневно употреблять 400-500 граммов фруктов и овощей, сообщакт РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org/Editor at Large (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license)

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