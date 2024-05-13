Врач Галина Волкова рассказала, что ультрапереработанная пища и изделия с высоким содержанием сахара способствуют преждевременному старению организма. Такая пища часто содержит консерванты, искусственные ароматизаторы и другие добавки.
Для замедления процесса старения Волкова советует придерживаться сбалансированного рациона с достаточным количеством белков, жиров и углеводов, пить много воды и ежедневно употреблять 400-500 граммов фруктов и овощей, сообщакт РИА Новости.
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