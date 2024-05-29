Кассационный суд отказал Максиму Галкину* в исключении его из реестра иностранных агентов. Судебная коллегия отклонила жалобу шоумена, который посчитал решение Минюста незаконным и необоснованным.
Представитель Галкина*, Екатерина Зубань, утверждала, что ее клиент не занимается политической деятельностью и не получал помощи от Украины или других стран. Галкин* осудил СВО и переехал с семьей в Израиль, после чего Минюст включил его в реестр иностранных агентов, ссылаясь на финансирование из Украины и политическую деятельность. С тех пор Галкин* выступает только за границей, сообщает РИА Новости.
Фото: commons.wikimedia.org/Okras (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
*признан иноагентом в России
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