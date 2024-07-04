Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что повышенный уровень воспаления в организме в молодости (18-30 лет) может ухудшить память и скорость обработки информации к 40 годам. Исследование, опубликованное в журнале Neurology, проводилось с участием 2364 взрослых без когнитивных нарушений.

В течение 18 лет участники регулярно сдавали кровь для анализа на С-реактивный белок, маркер воспаления. Результаты показали, что высокий уровень воспаления значительно увеличивает риск ухудшения когнитивных функций по достижении 40-50 лет.

Ученые также предполагают, что отсутствие физической активности, избыточный вес, хронические заболевания, стресс и курение могут способствовать воспалению, рекомендуя здоровый образ жизни как профилактику ухудшения памяти.

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