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В США выяснили, что воспаление в организме в молодости ухудшает память в возрасте 40 лет
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В США выяснили, что воспаление в организме в молодости ухудшает память в возрасте 40 лет

Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что повышенный уровень воспаления в организме в молодости (18-30 лет) может ухудшить память и скорость обработки информации к 40 годам. Исследование, опубликованное в журнале Neurology, проводилось с участием 2364 взрослых без когнитивных нарушений.

В течение 18 лет участники регулярно сдавали кровь для анализа на С-реактивный белок, маркер воспаления. Результаты показали, что высокий уровень воспаления значительно увеличивает риск ухудшения когнитивных функций по достижении 40-50 лет.

Ученые также предполагают, что отсутствие физической активности, избыточный вес, хронические заболевания, стресс и курение могут способствовать воспалению, рекомендуя здоровый образ жизни как профилактику ухудшения памяти.

Фото: flickr.com/A Vahanvaty (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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