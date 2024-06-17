Врач Кирилл Прощаев выделил четыре основных правила для поддержания здоровья в старости: ежегодная вакцинация, создание когнитивного резерва, занятия спортом и своевременная компенсация утраченных функций. Он подчеркнул важность образования и обучения новому на протяжении всей жизни для сохранения когнитивных функций, сообщает Газета.Ру.

Также важно тренироваться в молодости для предотвращения саркопении — потери мышечной массы и функции в пожилом возрасте. Прощаев также порекомендовал следить за здоровьем через регулярные медицинские осмотры и вакцинации, а потерю функций, например слуха, компенсировать с помощью соответствующих устройств, чтобы избежать депрессии и деменции.

Фото: flickr.com/A Vahanvaty (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)