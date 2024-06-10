Исследование Шанхайского Университета Цзяотун, опубликованное в журнале Nature Medicine, показало, что состав микробиома кишечника играет ключевую роль в здоровом старении. Уменьшение количества бактерий Prevotella в кишечнике связано с нижним риском сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых, тогда как сокращение числа Bacteroides может влиять на ухудшение иммунитета и другие физиологические функции из-за активации воспалительных путей.
В исследовании участвовали взрослые от 40 до 93 лет, у которых анализировались образцы кала для оценки состава микробиома и его влияния на здоровье.
Фото: flickr.com/A Vahanvaty (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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