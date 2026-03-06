Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Весы
Весы
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 14:17

Метаболизм берет выходной: тело начинает копить запасы из-за хитрой ловушки комфорта и лени

С возрастом контроль веса усложняется: организм быстрее накапливает жир, что обусловлено не столько замедлением обмена веществ, сколько трансформацией образа жизни и снижением физической активности. Биохимические сдвиги, такие как гормональные колебания, сочетаются с антропологическими паттернами — стремлением к комфорту, где энергозатраты падают по законам физики сохранения энергии. Главный эндокринолог ГК МЕДСИ Илья Барсуков подчеркивает роль привычек в этом процессе. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По словам специалиста, люди среднего возраста реже двигаются, предпочитают транспорт пешим прогулкам, сохраняя при этом прежний рацион или даже увеличивая его. Это приводит к дисбалансу: калорийный приток превышает расход, усиливая риск ожирения. Сопутствующие проблемы, вроде артрита суставов, дополнительно ограничивают подвижность, а у женщин менопауза провоцирует гормональные изменения, благоприятствующие набору массы.

"Возраст примерно 45-60 лет — это период, когда запас молодости организма постепенно исчерпывается. При этом именно в это время еще не поздно активно вмешаться и скорректировать образ жизни. После 40-45 лет многое начинает зависеть уже не столько от врожденных ресурсов организма, сколько от самого человека — его питания, уровня физической активности и повседневных привычек. В среднем возрасте эти факторы начинают играть принципиально важную роль", — заключил Илья Барсуков.

Эксперт подчеркивает: корректировка питания и активности в 45-60 лет позволяет восстановить баланс, опираясь не на генетику, а на осознанные привычки. Такой подход, интегрирующий биохимию и физику энергетики тела, эффективен для предотвращения возрастного набора веса. Раннее вмешательство сохраняет здоровье на антропологически естественном уровне.

Автор Алексей Поляков
Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Древние камни против утренних отеков: весеннее преображение лица начинается с мягких движений вчера в 17:51

После долгой зимы кожа лица часто выглядит уставшей и отечной, но существуют доступные способы восстановить микроциркуляцию и вернуть четкость контурам дома.

Читать полностью » Сухая кожа как следствие прихода весны: как избежать неприятных последствий переохлаждения вчера в 17:03

С весной приходит много солнечного, но и щедрость ветра может испортить ваше лицо. Узнайте, что делать.

Читать полностью » Старость наступает раньше срока: токсичные вещества из утвари лишают кожу упругости и блеска вчера в 16:55

Некоторые привычные предметы на кухне и популярные продукты из супермаркета годами подтачивают защитные силы организма, отражаясь на состоянии кожи и клеток.

Читать полностью » Сочные фрукты ушли в тень, а кожа теряет блеск: как COVID-19 меняет наше восприятие вкуса вчера в 15:15

Проблема с потерей вкуса стала актуальной для многих после COVID-19, но ее последствия затрагивают не только еду.

Читать полностью » Прогнозы звучат пугающе: каждый третий житель страны рискует потерять здоровье через 10 лет вчера в 14:50

Лишний вес отражается на лице гораздо быстрее, чем кажется, провоцируя необратимые изменения в структуре кожи и нарушая ее естественный защитный барьер.

Читать полностью » Зрачок обманут и беззащитен: популярный летний аксессуар незаметно выжигает сетчатку глаза вчера в 14:34

Популярный летний аксессуар может нанести глазам непоправимый вред из-за коварной физиологической ловушки, возникающей при неправильном выборе степени защиты.

Читать полностью » Горький вкус чужих побед: привычка сравнивать достижения превращает жизнь в бесконечную пытку вчера в 13:59

Привычное чувство социального сравнения провоцирует необратимые изменения в психике и вынуждает организм искать спасение в опасных аптечных препаратах.

Читать полностью » Стрелка весов замерла как вкопанная: тело включает режим жёсткой экономии при нагрузках вчера в 13:35

Многие тратят часы в зале, но не видят изменений на весах из-за скрытых механизмов экономии энергии, которые запускает наш организм в ответ на физический стресс.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Наволочка как секретный сейф: один хитрый прием избавляет от поиска наволочек и простыней навсегда
Красота и здоровье
Зеркало больше не пугает: простая смена плотного крема на флюид стирает годы с усталого лица
Спорт и фитнес
Силы тают из-за пустой тарелки: стратегия питания за три часа до старта меняет качество тренировки
Наука
Космический эвакуатор на низком старте: Европа готовит роботов для спасения мертвых спутников
Садоводство
Цитрусовые расцветают весной: как правильно ухаживать за лимоном, чтобы успеть с урожаем
Недвижимость
На кухне стоит спасение для ванной: обычная пачка соли заменяет вызов сантехника и дорогую химию
Туризм
Бари — это не просто обитель святого Николая: как поймать дух южной Италии в каждой прогулке
Питомцы
Гормоны ушли в отпуск — пришел аппетит: почему стерилизованные питомцы полнеют на глазах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet