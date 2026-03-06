Метаболизм берет выходной: тело начинает копить запасы из-за хитрой ловушки комфорта и лени

С возрастом контроль веса усложняется: организм быстрее накапливает жир, что обусловлено не столько замедлением обмена веществ, сколько трансформацией образа жизни и снижением физической активности. Биохимические сдвиги, такие как гормональные колебания, сочетаются с антропологическими паттернами — стремлением к комфорту, где энергозатраты падают по законам физики сохранения энергии. Главный эндокринолог ГК МЕДСИ Илья Барсуков подчеркивает роль привычек в этом процессе. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По словам специалиста, люди среднего возраста реже двигаются, предпочитают транспорт пешим прогулкам, сохраняя при этом прежний рацион или даже увеличивая его. Это приводит к дисбалансу: калорийный приток превышает расход, усиливая риск ожирения. Сопутствующие проблемы, вроде артрита суставов, дополнительно ограничивают подвижность, а у женщин менопауза провоцирует гормональные изменения, благоприятствующие набору массы.

"Возраст примерно 45-60 лет — это период, когда запас молодости организма постепенно исчерпывается. При этом именно в это время еще не поздно активно вмешаться и скорректировать образ жизни. После 40-45 лет многое начинает зависеть уже не столько от врожденных ресурсов организма, сколько от самого человека — его питания, уровня физической активности и повседневных привычек. В среднем возрасте эти факторы начинают играть принципиально важную роль", — заключил Илья Барсуков.

Эксперт подчеркивает: корректировка питания и активности в 45-60 лет позволяет восстановить баланс, опираясь не на генетику, а на осознанные привычки. Такой подход, интегрирующий биохимию и физику энергетики тела, эффективен для предотвращения возрастного набора веса. Раннее вмешательство сохраняет здоровье на антропологически естественном уровне.