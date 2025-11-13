Слух тает, как лёд на солнце: найден способ вернуть годы без молчания

Возраст приносит не только опыт, но и особые испытания для организма. Одним из них становится постепенное ухудшение слуха — процесс, который долгое время остаётся незаметным. Люди начинают переспрашивать собеседников, повышают громкость телевизора, а звон в ушах становится постоянным фоном. Однако врачи уверяют: сохранить остроту восприятия звуков возможно, если начать профилактику вовремя.

Современные методы восстановления слуха

Снижение слуха с возрастом связано с ослаблением клеток слухового нерва и нарушением их проводимости. Сегодня для профилактики и поддержания слуховой функции применяются физиотерапевтические методы, направленные на стимуляцию активности этих клеток. Один из наиболее перспективных подходов — микротоковая стимуляция, проводимая исключительно в клинических условиях.

"С возрастом полосковые клетки, расположенные в полукружных каналах, постепенно теряют активность. Микротоковая стимуляция помогает поддерживать работу слухового нерва, питает и активизирует клетки, замедляя процесс возрастного снижения слуха", — пояснил руководитель ЛОР-клиники доктора Зайцева, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев. Об этом сообщает издание Pravda.Ru.

По словам специалиста, этот метод не только улучшает питание тканей, но и способствует их регенерации. Процедура проводится курсами и требует индивидуального подбора параметров в зависимости от состояния пациента и степени нарушений слуха.

Слуховая гигиена и образ жизни

Не менее важным направлением профилактики остаётся гигиена слуха - комплекс ежедневных привычек, которые помогают защитить органы слуха от перегрузки. Врач напоминает, что громкая музыка, особенно в наушниках или перед сном, разрушительно действует на слуховой аппарат.

"Не стоит слушать громкую музыку, особенно вечером. Важно вовремя ложиться спать, избегать стресса и не подвергать уши воздействию громких звуков — петард, фейерверков, выстрелов. Даже монотонный шум, пусть и негромкий, но постоянный, может утомлять слуховой аппарат", — отметил Зайцев.

Помимо этого, полноценный сон, правильное питание и отсутствие хронического стресса помогают дольше сохранять чувствительность слуховых рецепторов. При первых признаках ухудшения слуха — звоне, заложенности, трудностях в восприятии речи — медики советуют обратиться к специалисту и пройти обследование. Своевременная диагностика позволяет замедлить развитие возрастных изменений и сохранить качество жизни.