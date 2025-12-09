Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кисть наносит румяна на щеку
Кисть наносит румяна на щеку
© https://unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Лаврова Опубликована сегодня в 16:30

Макияж, который сдвигает время: одно движение кисти возвращает лицо в прошлое

Новый способ подбора оттенка губной помады показала визажист Матвеева

Возраст — не повод отказываться от макияжа, но именно с годами он требует особой деликатности. Освежающий тон, лёгкий лифтинг и мягкие матовые оттенки способны вернуть лицу выразительность и свежесть. Об этом рассказала визажист-стилист, бьюти-эксперт Александра Матвеева в комментарии изданию MosTimes.

Свет и тон: как работает база макияжа

По словам специалиста, основа возрастного макияжа — ровный и живой тон лица. Матвеева советует избегать тяжёлых, плотных текстур, которые подчеркивают морщины. Вместо них лучше использовать лёгкие кремы с оттенком, выравнивающие кожу и придающие ей здоровое сияние.
Особое внимание визажист рекомендует уделить направлению линий: с возрастом уголки глаз, губ и бровей опускаются, а макияж должен их "поднимать". Правильно расставленные акценты визуально возвращают лицу молодость и энергию.

"Лучше всегда, чтобы было хорошо затонированное лицо, но не тяжелыми, плотными тональными средствами, а крем, который придаёт оттенок и выравнивает цвет лица. В возрастном макияже лучше всегда, чтобы все линии поднимались", — подчеркнула Александра Матвеева.

Оттенки и форма: взгляд без тяжести

Нависающее веко — частая особенность зрелого возраста. В этом случае Матвеева рекомендует использовать мягкие матовые тени - пепельно-розовые или коричневые. Они делают взгляд глубже, не создавая эффекта тяжести.
Брови стоит делать чуть короче, а внешний угол глаза слегка приподнимать, создавая естественный лифтинг.
Интересный приём визажист называет "румяна для свежести": нанести немного средства не на щёки, а на скулы и даже выше — почти до линии бровей. Такое распределение света и цвета помогает "открыть" лицо и добавить ему живости.

Губы и контур: гармония без перегрузки

По мнению эксперта, слишком тёмные или, наоборот, бледные оттенки губной помады способны визуально утяжелить лицо. Найти свой идеальный цвет просто: достаточно слегка прижать подушечку безымянного пальца — получившийся оттенок подскажет естественный тон губ.
Макияж в зрелом возрасте требует индивидуального подхода: форма лица, расположение глаз, наличие второго подбородка — всё это влияет на выбор техники. Контуринг помогает смягчить линии и подчеркнуть достоинства, затемняя нижнюю часть скул, подбородок и шею, создавая эффект лёгкого лифтинга.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кисломолочные продукты дают неоднозначный эффект вечером — эндокринологи сегодня в 16:12
Пила кефир перед сном и мучилась от тяжести — сменила время приёма, результат поразил

Новые исследования по диабету заставили врачей пересмотреть отношение к кефиру перед сном. Почему привычный напиток может подойти не каждому — разбираемся в деталях.

Читать полностью » Отвары ромашки и шалфея сократили воспаление слизистой — врач Чернышова сегодня в 16:07
Мед против простуды: сладкое оружие, которое работает быстрее таблеток

Простуда не всегда требует аптечных средств: врач рассказала Pravda.Ru, как мед, травы и теплое молоко помогают телу справиться с болезнью.

Читать полностью » Эндокринолог советует сочетать тяжёлые блюда с лёгкими — Алексей Жито сегодня в 16:07
Новогодний стол без тяжести: как сохранить вкус праздника и не превратить каникулы в испытание для желудка

Эндокринолог объясняет, какие доступные продукты помогут сделать новогодний стол легче и полезнее, не отказываясь от любимых блюд и праздничного вкуса.

Читать полностью » Белок орехов имеет несбалансированный аминокислотный состав — Вадим Высоцкий сегодня в 16:07
Скрытая мощь под твердой скорлупой: орехи раскрывают тайный запас белка, сопоставимый с мясом

Орехи выделяются высокой питательностью и разнообразными лечебными свойствами, но их влияние на организм зависит от состава и степени переработки.

Читать полностью » Перуанские врачи успешно провели редкое кесарево при брюшной беременности — Доктор Питер сегодня в 16:07
Беременность, которая нарушила все правила природы: малыш развивался рядом с печенью матери — и появился живым

История юной перуанки, сумевшей выносить ребенка в брюшной полости, превратилась в уникальный медицинский случай, поразивший даже опытных специалистов.

Читать полностью » Долгое тушение приводит к потере полезных веществ в продуктах — эндокринолог Балашова сегодня в 15:56
Температура против витаминов: как термообработка делает из продуктов пустышки

Диетолог Наталия Балашова рассказала NewsInfo, как сохранить витамины при приготовлении еды.

Читать полностью » Давление возвращается после терапии — мнение профессора Юрия Конева сегодня в 14:50
Гипертония затаилась, чтобы вернуться — организм ведёт двойную игру

Даже при нормальных показателях давления гипертония не исчезает — профессор Юрий Конев объяснил, почему болезнь требует постоянного контроля.

Читать полностью » Ранний ужин улучшает здоровье кишечника и самочувствие — иммунолог Минелли сегодня в 14:09
Быстро утомлялась и плохо спала: оказалось, всё дело во времени ужина — теперь ем так

Почему ужин в 18:00 может быть полезнее позднего? Узнайте, как время ужина влияет на здоровье кишечника и общий метаболизм, и попробуйте рецепт легкого супа для раннего ужина.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Нельзя игнорировать проблемы с молочными зубами — стоматолог Першина
ДФО
Елочные базары во Владивостоке откроются уже 12 декабря — ДВ — РОСС
ДФО
Эксперт Алина Иванова предсказала судьбоносные повороты по друидской системе — ИА PrimaMedia
ДФО
Корабли ТОФ отработали сопровождение подводной цели — ДВ — РОСС
ДФО
Приморцы дебютировали с 23 наградами на Кубке России — Олег Докучаев
ДФО
В Арсеньеве запустили подъёмники горнолыжного комплекса — ИА PrimaMedia
ЮФО
Ростовская область стала лидером волонтёрства в России — Юрий Слюсарь
Дом
Пищевая сода эффективно удаляет жир с кухонных шкафов — The Spruce
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet