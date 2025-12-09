Макияж, который сдвигает время: одно движение кисти возвращает лицо в прошлое

Возраст — не повод отказываться от макияжа, но именно с годами он требует особой деликатности. Освежающий тон, лёгкий лифтинг и мягкие матовые оттенки способны вернуть лицу выразительность и свежесть. Об этом рассказала визажист-стилист, бьюти-эксперт Александра Матвеева в комментарии изданию MosTimes.

Свет и тон: как работает база макияжа

По словам специалиста, основа возрастного макияжа — ровный и живой тон лица. Матвеева советует избегать тяжёлых, плотных текстур, которые подчеркивают морщины. Вместо них лучше использовать лёгкие кремы с оттенком, выравнивающие кожу и придающие ей здоровое сияние.

Особое внимание визажист рекомендует уделить направлению линий: с возрастом уголки глаз, губ и бровей опускаются, а макияж должен их "поднимать". Правильно расставленные акценты визуально возвращают лицу молодость и энергию.

"Лучше всегда, чтобы было хорошо затонированное лицо, но не тяжелыми, плотными тональными средствами, а крем, который придаёт оттенок и выравнивает цвет лица. В возрастном макияже лучше всегда, чтобы все линии поднимались", — подчеркнула Александра Матвеева.

Оттенки и форма: взгляд без тяжести

Нависающее веко — частая особенность зрелого возраста. В этом случае Матвеева рекомендует использовать мягкие матовые тени - пепельно-розовые или коричневые. Они делают взгляд глубже, не создавая эффекта тяжести.

Брови стоит делать чуть короче, а внешний угол глаза слегка приподнимать, создавая естественный лифтинг.

Интересный приём визажист называет "румяна для свежести": нанести немного средства не на щёки, а на скулы и даже выше — почти до линии бровей. Такое распределение света и цвета помогает "открыть" лицо и добавить ему живости.

Губы и контур: гармония без перегрузки

По мнению эксперта, слишком тёмные или, наоборот, бледные оттенки губной помады способны визуально утяжелить лицо. Найти свой идеальный цвет просто: достаточно слегка прижать подушечку безымянного пальца — получившийся оттенок подскажет естественный тон губ.

Макияж в зрелом возрасте требует индивидуального подхода: форма лица, расположение глаз, наличие второго подбородка — всё это влияет на выбор техники. Контуринг помогает смягчить линии и подчеркнуть достоинства, затемняя нижнюю часть скул, подбородок и шею, создавая эффект лёгкого лифтинга.