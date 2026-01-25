Кения выдала рекорд по турпотоку — и стало ясно, почему туда рванули

Африканский туризм в 2025 году прибавил темп и неожиданно быстро вышел в лидеры роста. На континенте сразу несколько направлений показали заметный приток гостей — от североафриканских городов до островов Индийского океана и сафари-регионов. Особенно выделилась Кения: её результаты называют рекордными на фоне общего подъёма. Об этом сообщает публикация, вышедшая 20 января 2026 года.

Африка ускоряется: что показали цифры за 2025 год

С января по сентябрь 2025 года Африка, как отмечается, стала одним из самых динамичных туристических регионов мира: общий рост потока оценивается в 10,1%. Такой результат связывают с сочетанием факторов: улучшением инфраструктуры, расширением авиасообщения и усилением внимания к устойчивому туризму. Для путешественников это означает больше удобных маршрутов и больше вариантов отдыха — от мегаполисов и культурных столиц до природных парков и пляжей.

Кения: устойчивый рост и ставка на сафари

Кения прибавила 4,0% за тот же период и сохранила репутацию "надежного игрока", который год за годом держится в топе африканских направлений. Туристов привлекают национальные парки и культовые сафари-локации, а также побережье с курортами. Отдельно подчёркивается роль экотуризма: сохранение дикой природы и ответственные практики становятся не просто имиджем, а частью конкурентного преимущества, которое помогает стране выдерживать конкуренцию в регионе.

Кто ещё усилил туристическое "доминирование" континента

Картина роста складывается не из одного лидера — сразу несколько стран прибавили заметнее среднего.

Ангола - 29,5%: самый высокий прирост среди перечисленных направлений, на фоне интереса к природе, побережью и культурному опыту. Южная Африка - 17,0%: ставка на разнообразие впечатлений — от сафари до городского туризма. Марокко - 14,1%: рост поддерживают культурные маршруты, архитектура и гастрономия. Эсватини - 12,9%: направление укрепляется за счёт природы, традиций и экотуризма. Мадагаскар - 9,1%: привлекает уникальной фауной и более "удалённым" форматом путешествий. Маврикий - 3,7%: стабильный спрос на пляжный отдых и курортную инфраструктуру.

Что это значит для рынка путешествий

В совокупности эти показатели показывают одну тенденцию: Африка становится более заметной на глобальной туристической карте, причём не только как "сафари-континент". Укрепляется спектр предложений — культурные поездки, островной отдых, приключенческие маршруты и экотуризм. Если темп сохранится, конкуренция между направлениями будет усиливаться, а путешественники получат больше разнообразия и более зрелую инфраструктуру на популярных маршрутах.