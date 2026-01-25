Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Найроби, Кения. Здания парламента и парк Ухуру
Найроби, Кения. Здания парламента и парк Ухуру
© commons.wikimedia.org by ninara is licensed under CC BY 2.0
Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 19:54

Кения выдала рекорд по турпотоку — и стало ясно, почему туда рванули

Турпоток в Африку вырос на 10,1% за январь–сентябрь 2025

Африканский туризм в 2025 году прибавил темп и неожиданно быстро вышел в лидеры роста. На континенте сразу несколько направлений показали заметный приток гостей — от североафриканских городов до островов Индийского океана и сафари-регионов. Особенно выделилась Кения: её результаты называют рекордными на фоне общего подъёма. Об этом сообщает публикация, вышедшая 20 января 2026 года.

Африка ускоряется: что показали цифры за 2025 год

С января по сентябрь 2025 года Африка, как отмечается, стала одним из самых динамичных туристических регионов мира: общий рост потока оценивается в 10,1%. Такой результат связывают с сочетанием факторов: улучшением инфраструктуры, расширением авиасообщения и усилением внимания к устойчивому туризму. Для путешественников это означает больше удобных маршрутов и больше вариантов отдыха — от мегаполисов и культурных столиц до природных парков и пляжей.

Кения: устойчивый рост и ставка на сафари

Кения прибавила 4,0% за тот же период и сохранила репутацию "надежного игрока", который год за годом держится в топе африканских направлений. Туристов привлекают национальные парки и культовые сафари-локации, а также побережье с курортами. Отдельно подчёркивается роль экотуризма: сохранение дикой природы и ответственные практики становятся не просто имиджем, а частью конкурентного преимущества, которое помогает стране выдерживать конкуренцию в регионе.

Кто ещё усилил туристическое "доминирование" континента

Картина роста складывается не из одного лидера — сразу несколько стран прибавили заметнее среднего.

  1. Ангола - 29,5%: самый высокий прирост среди перечисленных направлений, на фоне интереса к природе, побережью и культурному опыту.
  2. Южная Африка - 17,0%: ставка на разнообразие впечатлений — от сафари до городского туризма.
  3. Марокко - 14,1%: рост поддерживают культурные маршруты, архитектура и гастрономия.
  4. Эсватини - 12,9%: направление укрепляется за счёт природы, традиций и экотуризма.
  5. Мадагаскар - 9,1%: привлекает уникальной фауной и более "удалённым" форматом путешествий.
  6. Маврикий - 3,7%: стабильный спрос на пляжный отдых и курортную инфраструктуру.

Что это значит для рынка путешествий

В совокупности эти показатели показывают одну тенденцию: Африка становится более заметной на глобальной туристической карте, причём не только как "сафари-континент". Укрепляется спектр предложений — культурные поездки, островной отдых, приключенческие маршруты и экотуризм. Если темп сохранится, конкуренция между направлениями будет усиливаться, а путешественники получат больше разнообразия и более зрелую инфраструктуру на популярных маршрутах.

Автор Елена Кузнецова
Елена Кузнецова — эксперт по сервисному менеджменту (РГУТИС) с 15-летним стажем. Специалист по аудиту отелей и стратегии развития внутреннего туризма.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

