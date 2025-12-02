Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
землетрясение
землетрясение
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 19:21

Земля открывает новый шов: Африка уже начала превращаться в два материка

Под Африкой зафиксировано движение земной коры — The Indian Express

Африканский континент стоит на пороге масштабных перемен. Под его поверхностью происходит процесс, который способен разделить материк на две части, образовав новый океан. Исследователи отмечают, что собранные магнитные данные позволили впервые столь детально рассмотреть, как движется и деформируется земная кора под Африкой. Об этом сообщает издание The Indian Express.

Как Африка готовится к новому океану

Учёные фиксируют постепенное расхождение тектонических плит, идущих с северо-востока на юг. Этот процесс напоминает застёжку-молнию, которая медленно, но неуклонно расходится, разрывая континент. Активность сопровождается частыми землетрясениями и извержениями вулканов. Геологи предполагают, что полное разделение материка произойдёт через пять-десять миллионов лет.

После завершения процесса Африка может превратиться в два континента. Западная часть сохранит крупные государства — Египет, Алжир, Нигерию, Гану, Намибию. Восточная же объединит Сомали, Кению, Танзанию, Мозамбик и большую часть Эфиопии.

"Эти результаты дают уникальную возможность взглянуть на то, как наша планета постоянно меняется и перемещается прямо у нас под ногами", — отметил геолог из Кильского университета профессор Питер Стайлс.

Тектоника плит: движущая сила планеты

В основе происходящего лежит теория тектоники плит. Она утверждает, что континенты Земли не стоят на месте, а постоянно смещаются. На протяжении миллиардов лет литосфера — твёрдая оболочка планеты — разрушалась и формировала новые участки океанического дна. Этот процесс известен как спрединг морского дна.

Одним из самых активных регионов, где можно наблюдать эти изменения, является Восточно-Африканский рифт. Протянувшийся почти на 6400 километров, он соединяет Иорданию, Эфиопию, Кению и Мозамбик. Ширина рифта достигает 60 километров, а его границы отмечают зону, где кора ослабевает и растягивается. Со временем трещина, вероятно, пройдёт через озёра Малави и Туркана, разделив регион на новые геологические блоки.

Афар — ключ к будущему Африки

Особое внимание учёные уделяют району Афар, где сходятся Красное море и Аденский залив. Это место называют геологическим "тройным узлом": здесь соединяются три рифтовые системы — Красноморская, Аденская и Эфиопская. По мнению специалистов, именно здесь уже можно наблюдать ранние признаки формирования нового океана.

В 1960-х годах в этом регионе проводились магнитные съёмки. Современные технологии позволили расшифровать старые данные заново и обнаружить новые детали. Изменения магнитного поля, запечатлённые в породах, напоминают годичные кольца деревьев — они сохраняют "историю" движения плит и дают представление о процессе спрединга между Африкой и Аравийским полуостровом миллионы лет назад.

Доказательства медленного, но неизбежного разлома

Исследователи пришли к выводу, что кора под Африкой истончается и тянется, как эластичная ткань. Постепенно она разорвётся, открыв путь к формированию океанического бассейна. Несмотря на грандиозные масштабы, процесс идёт крайне медленно — его скорость составляет всего несколько миллиметров в год.

"Этот процесс займёт миллионы лет, прежде чем завершится", — подчеркнула геохимик из Университета Суонси доктор Эмма Уоттс, объясняя результаты наблюдений.

По её словам, в северной части разлома движение достигает 5-16 миллиметров в год. Для человека это почти незаметно, но для планеты — масштабное событие, сравнимое с формированием Атлантического океана миллионы лет назад.

Как формируются океаны и континенты

Когда две тектонические плиты начинают расходиться, поднимается магма, заполняя пустоты и создавая новую океаническую кору. В начале появляются трещины, затем — впадины, заполненные водой, и, наконец, полноценные океаны. Именно так миллионы лет назад образовались Атлантика и Индийский океан. Африканский рифт может стать следующей лабораторией для наблюдения за этим процессом.

Сравнение: Африка и другие зоны разломов

В истории Земли подобные процессы происходили не раз. Классический пример — разлом Срединно-Атлантического хребта, где Американский и Африканский континенты разошлись, сформировав Атлантический океан. Сходства и различия между этими явлениями помогают геологам лучше понимать тектонические механизмы.

  1. Африка находится на ранней стадии разлома, тогда как Атлантика — зрелый океан.

  2. Скорость расхождения плит в Африке значительно ниже.

  3. Геологическая активность здесь сопровождается вулканизмом и землетрясениями, чего не наблюдается в зрелых океанических системах.

  4. В будущем Африканский рифт может стать новым примером того, как континенты превращаются в острова.

Плюсы и минусы грядущего раскола

Расхождение континента имеет не только научное, но и практическое значение. Геологи и экологи рассматривают его как естественный процесс, открывающий новые возможности и одновременно создающий риски.

Преимущества:

  • Появление новых минеральных ресурсов и энергетических зон.
  • Углубление знаний о структуре Земли и эволюции планетарной коры.
  • Потенциал для геотермальной энергетики.

Недостатки:

  • Угроза для экосистем и населённых регионов Восточной Африки.
  • Увеличение сейсмической активности.
  • Изменение береговой линии и климата.

Несмотря на риски, учёные считают, что человечество имеет достаточно времени для адаптации — процесс растянут на миллионы лет.

Советы для наблюдения и понимания процессов

Для тех, кто интересуется геологией и хочет глубже понять происходящее, специалисты советуют несколько шагов:

  1. Изучать базовые принципы тектоники плит и строение земной коры.

  2. Следить за публикациями научных журналов вроде Journal of African Earth Sciences.

  3. Использовать спутниковые карты и онлайн-инструменты для мониторинга рифтовых зон.

  4. Посещать геологические парки Восточной Африки — там можно увидеть разлом своими глазами.

Такой подход помогает осознать, что даже медленные природные процессы имеют грандиозное влияние на будущее планеты.

Популярные вопросы о расколе Африки

1. Когда Африка окончательно разделится на два континента?
Учёные прогнозируют, что это произойдёт примерно через пять-десять миллионов лет, если процесс будет развиваться с нынешней скоростью.

2. Что произойдёт с людьми и экосистемами региона?
Изменения будут постепенными. Однако возможен рост вулканической активности и землетрясений в районах разлома.

3. Можно ли наблюдать эти процессы сегодня?
Да. Уже сейчас в некоторых районах Эфиопии и Кении видны трещины и впадины, свидетельствующие о движении плит.

Новая глава геологической истории

Недавние исследования возродили интерес к старым магнитным данным, собранным ещё в 1968 году. Учёные убеждены, что эти архивы помогут раскрыть ранние стадии формирования океанов и понять, как изнутри устроена динамика планеты.

"Мы надеемся, что благодаря этой публикации данные магнитной съёмки Афар 1968 года воскресли из незаслуженного забвения", — говорится в заключении исследования.

Постепенно Африка меняется, хотя это почти незаметно человеческому глазу. Но однажды, через миллионы лет, на месте Восточно-Африканского рифта появится новый океан — напоминание о том, что Земля живёт и развивается.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Генетическое исследование подтверждает миграцию людей на Сахул 60 000 лет назад – Science Advances сегодня в 8:08
Генетический след Сахула: два пути, о которых не рассказывал никто — они изменят ваше восприятие истории

Новое генетическое исследование подтверждает, что предки австралийских аборигенов прибыли на континент 60 000 лет назад, проливая свет на древние пути миграции и заселения Сахула.

Читать полностью » Археологи подняли бронзовую пушку и монеты с затонувшего галеона Сан-Хосе – ArchaeologyMag сегодня в 8:08
Подводная охота на артефакты: бронзовая пушка и фарфор, рассказывающие историю галеона

Артефакты с галеона "Сан-Хосе", затонувшего в 1708 году, раскрывают новые подробности трагедии и дают уникальную информацию о морской истории XVIII века, торговых путях и технологии того времени.

Читать полностью » Исследование останков дикой кошки из пещеры Гленкурран подтверждает её присутствие в Ирландии в неолите сегодня в 8:08
Секреты древнего острова: как дикая кошка, оставшаяся в тени истории, вновь захватывает внимание ученых

Новое открытие в Ирландии подтверждает существование диких кошек на острове 5500 лет назад, переписывая историю фауны страны и давая важные археологические доказательства.

Читать полностью » Новые данные подтверждают: долгосрочные засухи стали причиной упадка цивилизации долины Инда сегодня в 8:08
В поисках исчезнувших городов: как климатические катастрофы разрушили цивилизацию, которая могла бы изменить мир

Новые исследования подтверждают, что длительные засухи стали ключевым фактором упадка одной из древнейших цивилизаций мира — цивилизации долины Инда.

Читать полностью » Поселение Межирич: археологи нашли доказательства использования костей мамонтов для строительства жилищ сегодня в 8:08
Когда мамонты стали строительным материалом: как кости животных помогали людям выжить в ледниковый период

Археологическое исследование в Межириче подтвердило, что охотники ледникового периода строили жилища из костей мамонтов. Новая хронология раскрывает точные даты постройки этих уникальных сооружений.

Читать полностью » Длительные засухи стали причиной упадка Индской цивилизации — CEE сегодня в 7:23
Империя, равная Египту, растворилась во времени: климатическая ловушка годами стягивала её петлю

Многолетние засухи могли стать ключевым фактором постепенного упадка Индской цивилизации, изменив маршруты поселений и подорвав устойчивость древнего общества.

Читать полностью » В России создают передвижной комплекс для наблюдения за космическими объектами – Анатолий Каляев сегодня в 5:41
Телескоп в багажнике: как российская мобильная система изменит исследование атмосферы по всей стране

В России планируют создать передвижную версию комплекса для наблюдения за космосом, которая будет учитывать изменения атмосферы в разных регионах страны.

Читать полностью » Вручение первых премий в области медицинской науки пройдет 2 декабря – пресс-служба сегодня в 5:41
Лауреаты в области медицины и науки: как эти премии создадут новую волну инновационных открытий

Михаил Мишустин вручит дипломы лауреатам премий правительства в области науки и медицины. В этом году впервые присуждается премия в медицине.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
RMS Beauty обновила формулу luminizer — визажист Роуз Мари Свифт
Дом
Сифон задерживает волосы и формирует пробку в изгибе — сантехники
Садоводство
Падение влажности снижает тургор листьев сансевиерии — цветоводы
Питомцы
Уличные кошки переносят паразитов на шерсти — ветеринары
Спорт и фитнес
Подсчёт калорий повышает осознанность в питании — отмечают диетологи
Туризм
Мекка и Медина будут открыты для российских туристов без визовых формальностей — MIR24.TV
Технологии
Прослушка смартфонов стала незаметной для пользователей — эксперт Артимович
Красота и здоровье
Учёные выявили нехватку омега-3 в диетах — Nutrition Research Reviews
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet