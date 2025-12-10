Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 23:01

Море перестаёт кормить: волны хранят секрет, из-за которого гибнут тысячи пингвинов

Пингвины потеряли 62 тысячи особей из-за нехватки сардин — Science Post

Более 62 000 пингвинов погибли у берегов Южной Африки всего за восемь лет — трагедия, которая стала символом экологического кризиса. Учёные предупреждают: если ситуация не изменится, африканские пингвины исчезнут из дикой природы уже к 2035 году. Об этом сообщает Science Post.

Исчезновение, которого никто не ожидал

Между 2004 и 2011 годами две крупнейшие колонии африканских пингвинов — на островах Роббен и Дассен у Кейптауна — практически опустели. Шестьдесят две тысячи птиц погибли от голода. Сегодня во всём мире осталось менее 10 000 гнездящихся пар — это на 80 % меньше, чем три десятилетия назад.

Международный союз охраны природы в 2024 году присвоил виду статус "находящийся под угрозой исчезновения" — последнюю ступень перед полным вымиранием.

"Голод стал для пингвинов тем, чем изменение климата является для человечества: медленным, но неотвратимым кризисом", — отмечает биолог Ричард Шерли, соавтор исследования, опубликованного в журнале Ostrich.

Исчезнувшие сардины — смертный приговор

Главная причина катастрофы — крах запасов сардин, ключевого источника пищи пингвинов. Их численность упала до 25 % от прежней. Учёные называют это следствием сочетания промышленного перелова и потепления океанов. Изменение температур и солёности воды дестабилизировало экосистемы, а рыболовство добило остатки стай.

Лишённые еды, пингвины теряли силу, не могли прокормить птенцов и погибали тысячами.

"Это не локальная проблема. Мы наблюдаем цепную реакцию в океанах", — отмечают исследователи из Университета Эксетера.

Подобные процессы наблюдались и у других морских животных: популяция горбатых китов выросла до 80 тысяч особей, когда строгие квоты позволили восстановить кормовую базу. Этот пример доказывает, что при правильных мерах возможно обратное движение — от вымирания к восстановлению.

Последствия для океана

Падение численности пингвинов — не просто трагедия для одного вида. Эти птицы — важное звено в пищевой цепи. Они регулируют популяции рыб и мелких беспозвоночных. Когда баланс нарушается, это отражается на всей морской экосистеме.

Морские львы, бакланы и дельфины вынуждены менять маршруты; коралловые рифы страдают из-за переизбытка планктона. Так океан теряет устойчивость.

Учёные подчеркивают, что подобные катастрофы — следствие глобального изменения климата и отсутствия эффективного контроля за выловом.

Поздние, но реальные меры

Южноафриканские власти всё-таки отреагировали. В районах шести колоний введён 10-летний запрет на коммерческое рыболовство. Это должно позволить пополнить запасы сардин и дать пингвинам шанс выжить.

Дополнительно внедряются меры по улучшению условий размножения — установка искусственных гнёзд и создание новых колоний. Однако эксперты предупреждают: если темпы падения численности сохранятся, у вида останется не более десяти лет.

Туризм: двойное лезвие

Парадоксально, но пингвины, ставшие символом Кейптауна и привлекающие тысячи туристов, страдают и от популярности. Скопление людей на пляжах, шум и мусор нарушают покой колоний и мешают размножению.

Экологи предлагают развивать контролируемый экотуризм — с ограничением числа посетителей, безопасными маршрутами и обязательным сопровождением гидов. Только так можно сохранить баланс между интересом людей и безопасностью птиц.

Экосистема на грани

Утрата пингвинов ослабляет прибрежные экосистемы. Птицы распространяют питательные вещества, влияя на продуктивность планктона и водорослей. Сокращение их численности ведёт к изменению состава почвы, сокращению кормовой базы для других видов и даже к деградации прибрежных лесов.

Похожая ситуация наблюдается и на суше: сокращение разнообразия птиц ослабляет восстановление лесов. Это подтверждает, что утрата даже одного звена — будь то морского или наземного — ведёт к эффекту домино во всей экосистеме.

Популярные вопросы о кейптаунских пингвинах

1. Почему именно сардины так важны?

Они содержат оптимальное соотношение жиров и белков, обеспечивая птенцов энергией для роста.

2. Можно ли искусственно кормить пингвинов?

Нет, искусственное питание нарушает естественные поведенческие механизмы и приводит к зависимости от человека.

3. Почему туристы опасны для колоний?

Из-за шума, вспышек камер и приближения к гнёздам птицы испытывают стресс и бросают кладки.

4. Сколько времени нужно для восстановления вида?

Даже при идеальных условиях — не менее 20-30 лет, если уровень смертности перестанет расти.

История кейптаунских пингвинов — это не просто трагедия одного вида, а напоминание о хрупкости всего живого мира. Маленькие птицы с черно-белым оперением стали зеркалом глобальных процессов: истощения океанов, разрушения экосистем и человеческой безответственности. Спасти их — значит защитить баланс природы, от которого зависит и наше собственное выживание.

