Карта мира готовится к переписыванию: под Африкой найдено то, что когда-то рвало континенты

Африканский континент медленно, но неотвратимо меняет свою форму. Глубоко под поверхностью происходят процессы, которые уже сегодня фиксируют геологи по всему миру. Эти изменения не видны невооружённым глазом, но именно они формируют будущий облик планеты. Об этом сообщает The Indian Express.

Континент в стадии разлома

Учёные отмечают, что Африка находится в фазе масштабной геологической трансформации. Разделение земной коры начинается на северо-востоке и постепенно распространяется на юг, формируя протяжённую зону разлома. Этот процесс исследователи образно сравнивают с "молнией на куртке", которая расстёгивает континент вдоль линии повышенной вулканической и сейсмической активности.

Современные геологические модели указывают, что при сохранении текущих темпов движение плит приведёт к окончательному разделению через 5-10 миллионов лет. В результате Африка может распасться на два крупных массива суши. В западной части, по прогнозам, окажутся такие государства, как Египет, Алжир, Нигерия, Гана и Намибия, тогда как восточный блок включит Сомали, Кению, Танзанию, Мозамбик и значительную часть Эфиопии. Подобные процессы уже меняли карту мира ранее — примером служит признание Зеландии отдельным континентом, значительная часть которого скрыта под водами Тихого океана.

"Эти открытия позволяют по-новому взглянуть на то, как наша планета постоянно меняется и движется прямо у нас под ногами", — сказал профессор Питер Стайлз, геолог из Кильского университета.

Роль тектоники плит

В основе этих выводов лежит теория тектоники плит, согласно которой континенты никогда не были неподвижными. За миллионы лет литосферные плиты расходились и сталкивались, формируя океаны и горные системы. Один из ключевых механизмов таких изменений — спрединг морского дна, при котором образуется новая океаническая кора.

Центральное место в текущем процессе занимает Восточно-Африканский рифт. Эта гигантская тектоническая структура протянулась примерно на 6400 километров — от Иордании через Восточную Африку до Мозамбика. Средняя ширина рифта составляет от 48 до 64 километров, а сама зона представляет собой участок ослабленной и растягивающейся земной коры. По мере углубления разлом может пройти через крупные озёра региона, включая Малави и Туркана.

Магнитные следы распада

Особое внимание исследователи уделили региону Афар, расположенному на стыке Красного моря и Аденского залива. Здесь сходятся сразу три рифтовые системы, образуя так называемое тройное сочленение. Именно в этом районе фиксируются наиболее ранние и наглядные признаки будущего распада континента.

Анализ магнитных данных, собранных ещё в 1968–1969 годах с борта исследовательских самолётов, позволил по-новому интерпретировать процессы в земной коре. Эти сигналы отражают древние изменения магнитного поля Земли и служат своеобразной "хронологией" расширения морского дна между Африкой и Аравией десятки миллионов лет назад. Схожие магнитные и тепловые аномалии помогают учёным понять, почему Земля теряет тепло неравномерно между полушариями и как тектоническая активность влияет на внутренний баланс планеты.

"Что касается временных рамок, то процесс разделения Африки займёт несколько миллионов лет, прежде чем он завершится", — ранее заявила доктор Эмма Уоттс.

Что это значит для будущего

Магнитные данные считаются весомым доказательством устойчивого рифтогенеза — процесса, при котором земная кора истончается, растягивается и в итоге разрывается, формируя новый океанический бассейн. При этом скорость расхождения плит остаётся крайне низкой и измеряется миллиметрами в год, поэтому никаких резких изменений в обозримом будущем ожидать не приходится.

Недавняя публикация в Журнале африканских наук о Земле подчёркивает научную ценность региона Афар и архивных данных прошлых экспедиций. Учёные уверены, что их дальнейший анализ поможет глубже понять самые ранние этапы распада континентов и зарождения океанов, напоминая о том, что даже самая устойчивая суша находится в постоянном движении.