Килиманджаро больше не мечта: в Восточной Африке есть горы выше ожиданий и без толп

Толпы на Килиманджаро нередко превращают "восхождение мечты" в поход по расписанию. Но в Восточной Африке есть вершины, где людей меньше, а ландшафты выглядят более дикими. Там чаще слышишь ветер и воду, чем чужие разговоры. Об этом пишет Алисия Эриксон.

Почему ищут альтернативы Килиманджаро

Килиманджаро (около 5895 м) ежегодно принимает 30-50 тысяч человек. Такая популярность усиливает нагрузку на природу: растут отходы, а нехватка воды и спрос на инфраструктуру давят на экосистемы. Плюс это недёшево (примерно 2000-6000 долларов) и обычно занимает 5-9 дней, поэтому многие выбирают менее очевидные треки.

Рувензори и гора Кения

Рувензори на границе Уганды и ДРК

"Горы Луны" тянутся вдоль границы, а их высшая точка — пик Маргерита (5 109 м), третья по высоте в Африке. Национальный парк Рувензори принимает около 2000-3000 посетителей в год.

"Бывают моменты, когда можно буквально побыть один на горе", — говорит соучредитель Nandi Adventures Винсент Мугаба.

Маршруты стартуют в деревне Рубони и проходят через земли баконзо, для которых треккинг стал важным источником дохода и поводом защищать природу.

Гора Кения

Гора Кения (5 198 м) — древний вулкан с несколькими вершинами: Пойнт Ленана доступнее для треккеров, а Батиан и Нелион требуют технических навыков. Гиды советуют идти без спешки и дать организму время привыкнуть к высоте.

"Иди в своём темпе", — советует гид Adventure Alternative Фрэнсис Киони.

Танзания, Вирунга и Элгон

Гора Меру, Танзания

Меру (4 565 м) обычно проходят за 3-4 дня: маршрут короче, но очень выразительный, а с вершины открывается редкий ракурс на Килиманджаро. Тропа идёт по национальному парку Аруша, поэтому иногда встречаются крупные животные.

Карисимби, Руанда и ДРК

Карисимби — спящий стратовулкан (4 507 м) и самая высокая точка Вирунга. Подъём занимает два дня и проходит через несколько поясов растительности — от влажного леса до афроальпийских зон. Возможна остановка у могилы Диан Фосси, а также шанс увидеть птиц-эндемиков и приматов, хотя это не гарантируют.

Элгон, Кения и Уганда

Элгон — одна из самых древних вулканических гор региона, а высшая точка Вагагай (4 321 м) находится в Уганде. Маршруты ведут через саванны, леса и бамбук к большой кальдере; по пути встречаются горячие источники в ущелье Суам.