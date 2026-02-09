Объехал всю Африку и назвал лучшие страны: его выбор удивляет даже опытных туристов

Человек, объехавший весь африканский континент, уверен: Африка способна удивить даже самых опытных путешественников. После десятков поездок и сотен маршрутов некоторые страны оставили у него особенно сильные впечатления. Эти места он называет теми, куда хочется возвращаться снова и снова. Об этом сообщает Express.

Путешественник, который увидел всю Африку

Американский ютубер и тревел-блогер Дрю Бински побывал во всех 54 странах Африки и поделился личным рейтингом направлений, которые считает лучшими для знакомства с континентом. За плечами у него визиты во все 197 признанных стран мира — последней стала Саудовская Аравия в 2021 году. После этого Дрю продолжил путешествовать, уделяя особое внимание Африке, куда возвращался неоднократно.

По словам блогера, его выбор может показаться неожиданным тем, кто только планирует поездку на континент. Он подчёркивает, что речь идёт не о привычных туристических маршрутах, а о местах, где сочетаются природа, культура и живое общение с местными жителями. Именно эти впечатления, по его мнению, формируют настоящее понимание Африки.

Танзания — страна, в которую хочется вернуться

Первое место в личном рейтинге Дрю заняла Танзания — восточноафриканская страна с населением более 66 миллионов человек. Блогер приезжал сюда как минимум четыре раза и признаётся, что каждый визит открывает для него что-то новое. Особое впечатление на него произвело знакомство с племенем хадзабе — одной из немногих сохранившихся общин охотников и собирателей.

"Если вы можете посетить только одну страну в Африке, пусть это будет Танзания. Здесь безопасно, улицы чистые, здесь нет мошенничества, все очень добрые, говорят по-английски — вам точно понравится", — отметил тревел-блогер Дрю Бински.

Помимо общения с местными племенами, Дрю побывал в национальном парке Серенгети, где наблюдал миграцию зебр и антилоп гну. Он также посетил кратер Нгоронгоро, входящий в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и поднялся к подножию Килиманджаро. Завершением поездки стал Занзибар, который блогер назвал одним из самых красивых пляжных направлений в мире.

Эфиопия — культура, история и кухня

Второе место Дрю отдал Эфиопии — одной из самых густонаселённых стран Африки, где живут более 128 миллионов человек. Он бывал здесь девять раз и подчёркивает, что Эфиопия выходит далеко за рамки столицы Аддис-Абебы. По его словам, именно регионы позволяют почувствовать уникальное культурное разнообразие страны.

"В Эфиопии лучшая еда в Африке. Там есть лучший кофе в мире. Я могу говорить бесконечно о Эфиопии", — признаётся Дрю Бински.

Среди самых запоминающихся мест он называет древний город Лалибела с высеченными в скале христианскими храмами, исторический Харар, признанный объектом ЮНЕСКО, а также регион Тыграй с церквями, встроенными в горные массивы. Особое впечатление на блогера произвела долина Омо, где проживают племена с самобытными традициями, сохранившимися на протяжении веков.

Намибия — пространство и природа

Третью строчку рейтинга заняла Намибия — малонаселённая страна на юго-западе Африки, где проживает менее трёх миллионов человек. По плотности населения она уступает лишь Монголии, и именно это, по словам Дрю, создаёт ощущение свободы и простора.

"Это одно из немногих мест в мире, где можно найти красивые песчаные дюны, точно пересекающиеся с океаном. Теперь я наконец понимаю, почему все всегда влюбляются в Намибию — это место лучшее, что может быть", — поделился он.

Во время поездки блогер посетил национальный парк Этоша, столицу Виндхук и пустыню Соссусвлей с её знаменитыми дюнами и засохшими деревьями. Также он побывал у племени химба на границе с Анголой, отметив, что знакомство с племенами остаётся для него одной из самых ценных частей африканских путешествий.