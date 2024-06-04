Для успешного присоединения Афганистана к ШОС ему необходимо улучшить свою экономику, заявил Замир Кабулов, руководитель второго отдела по Азии Министерства иностранных дел РФ.



На недавней встрече министров иностранных дел стран ШОС в Казахстане обсуждался вопрос о возобновлении работы контактной группы ШОС — Афганистан.

По словам Кабулова, несколько стран, включая Россию и других членов ШОС, выступают за возобновление контактной группы. Однако один из членов организации пока проявляет сомнения. Так как принимаются решения на основе консенсуса, это еще не произошло, подчеркнул он на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".



Кабулов отметил, что в целом Россия поддерживает вступление Афганистана в ШОС. По его мнению, важно не только признание правительства "Талибана", находящегося под санкциями ООН, но и приведение экономики Афганистана в порядок для того, чтобы другие члены организации признали целесообразным его вступление.



ШОС — это международная организация, созданная в 2001 году, в которую входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Афганистан, Белоруссия и Монголия — страны-наблюдатели.



Страны-партнеры включают Азербайджан, Армению, Камбоджу, Непал, ОАЭ, Турцию, Шри-Ланку, Кувейт, Мальдивы, Мьянму, ОАЭ и Бахрейн. В 2023 году Иран стал полноправным членом организации на саммите в Нью-Дели, а Белоруссия подписала меморандум о намерениях стать полноправным членом ШОС.



Ожидается, что Белоруссия примет статус полноправного члена организации на саммите в июле текущего года.

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