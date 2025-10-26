Смена лидера: Тунис неожиданно стал главным зимним курортом Европы

Когда осень постепенно уступает место длинным холодным ночам, а небо становится серым и дождливым, всё больше людей задумываются о путешествии туда, где по-прежнему светит солнце. С каждым годом спрос на зимние туры растёт, и вместе с ним усиливается конкуренция между странами, стремящимися привлечь туристов, уставших от морозов.

Экономическая ситуация и ограниченные бюджеты на рождественские праздники заставляют многих искать оптимальное сочетание "цены и впечатлений". И именно поэтому в сезоне 2025-2026 годов особое внимание туристических операторов привлекло новое, неожиданное направление — Тунис.

Новая звезда зимнего отдыха

Тунис уверенно возглавил рейтинг самых доступных направлений для отдыха под солнцем по версии туристической компании Thomas Cook. По данным агентства, страна опередила даже такие традиционно популярные курорты, как Марокко и Испания.

Что делает Тунис таким привлекательным? Прежде всего — удачное сочетание теплого климата, развитой инфраструктуры и демократичных цен. Здесь можно насладиться атмосферой Средиземноморья, не переплачивая за проживание и перелёт. В отличие от Марокко, где поток туристов стабильно высокий, тунисские курорты сохраняют более спокойную атмосферу, что особенно ценят семьи и путешественники, ищущие тишину.

Таблица "Сравнение зимних направлений"

Страна Средняя температура зимой Примерная стоимость тура (7 дней) Особенности Тунис +20 градусов от 80 000 ₽ Тёплое море, песчаные пляжи, низкие цены Испания +18 градусов от 95 000 ₽ Много экскурсий, оживлённые курорты Мальта +17 градусов от 100 000 ₽ Культурные маршруты, уютная атмосфера Италия +15 градусов от 110 000 ₽ Города искусства, гастротуризм Марокко +21 градусов от 105 000 ₽ Восточная экзотика, пустыня Сахара

Что изменилось в привычках путешественников

Последние отчёты Thomas Cook показывают интересную тенденцию: туристы стали бронировать более длительные поездки. Если раньше путешествия на солнце длились неделю, то теперь всё чаще выбирают туры продолжительностью 15-20 дней. По сравнению с прошлым годом количество таких бронирований выросло на 120%.

Причины очевидны — удалённая работа и желание перезимовать в тепле. Всё больше людей предпочитают "зимовку у моря" вместо короткого отпуска. При этом Тунис оказывается на первом месте по соотношению стоимости проживания и комфорта.

Советы шаг за шагом: как выбрать выгодный зимний тур

Определите приоритеты. Если главная цель — солнце и пляж, выбирайте Тунис или Канарские острова. Для культурного отдыха подойдут Италия и Мальта. Бронируйте заранее. Лучшие предложения появляются осенью — за 2-3 месяца до поездки. Сравните условия страховки и визы. В Тунис и Турцию россияне могут лететь без визы, а в страны ЕС потребуется шенген. Изучите курорты. Например, в Тунисе популярны Хаммамет и Сусс, в Испании — Коста-дель-Соль, в Мальте — Слима и Валетта. Проверяйте погоду. Даже на юге Европы зимой бывают ветра, поэтому не забудьте лёгкую куртку.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбирать тур, ориентируясь только на низкую цену.

Последствие: возможно разочарование — слабая инфраструктура, удалённый пляж, плохой сервис.

Альтернатива: проверяйте отзывы и рейтинг отелей; для Туниса особенно ценятся гостиницы в зонах Хаммамета и Монастира.

Ошибка: игнорировать медицинскую страховку.

Последствие: неожиданные расходы при травмах или простуде.

Альтернатива: оформляйте полис, включающий лечение за рубежом и транспортировку.

Ошибка: брать слишком короткий отпуск.

Последствие: стресс из-за адаптации и нехватки отдыха.

Альтернатива: рассмотреть 10-14-дневные туры — они оптимальны по соотношению цены и пользы.

А что если полететь не в Тунис?

Если Тунис кажется вам слишком спокойным, Испания остаётся универсальным вариантом. Здесь даже зимой много развлечений: уличные ярмарки, гастрономические фестивали, экскурсии по старинным городам.

Мальта подойдёт тем, кто любит уют и историю — крепости Валетты, старинные рыбацкие деревушки и морские прогулки делают остров идеальным для размеренного отдыха. Италия — выбор эстетов и гурманов: зимняя Тоскана и Рим великолепны без летних толп туристов.

Плюсы и минусы популярных направлений

Направление Плюсы Минусы Тунис Недорогие туры, мягкий климат, песчаные пляжи Небольшой выбор ночных развлечений Испания Много маршрутов, высокий уровень сервиса Виза и более высокая стоимость Мальта Безопасность, компактность, культура Небольшие пляжи Италия История, кухня, природа Цены на проживание выше среднего Марокко Экзотика, пустыня, рынки Иногда навязчивый сервис

FAQ

Как выбрать отель для зимнего отдыха?

Ориентируйтесь на расположение и инфраструктуру: в Тунисе многие отели предлагают СПА, крытые бассейны и собственные пляжи.

Сколько стоит неделя в Тунисе зимой?

Цены начинаются примерно от 80 000 ₽ на двоих с перелётом и проживанием в 4-звёздочном отеле.

Что лучше — Тунис или Марокко?

Если хотите спокойного отдыха с мягким климатом — Тунис. Для тех, кто ищет яркие впечатления и восточный колорит — Марокко.

Мифы и правда о зимних турах

Миф: зимой на курортах скучно.

Правда: в Тунисе и Испании туристические центры живут круглый год — работают рестораны, рынки, музеи.

Миф: дешёвые туры означают плохой сервис.

Правда: в межсезонье цены падают из-за снижения спроса, а не качества.

Миф: загорать зимой невозможно.

Правда: в Тунисе и Египте температура воды доходит до +22 градусов, солнце активно, а ветер мягкий.

Интересные факты

В Тунисе снимали сцены фильма "Звёздные войны" — пейзажи пустыни стали декорацией планеты Татуин.

Испания ежегодно принимает около 85 млн туристов, из них почти 10% приезжают зимой.

На Мальте почти 300 солнечных дней в году — один из лучших показателей в Европе.

Исторический контекст

Первые чартерные рейсы в Тунис начали выполняться в 1970-х годах, когда страна стала активно развивать туризм. Уже тогда она позиционировалась как недорогая альтернатива Европе. В XXI веке с ростом числа отелей международного уровня интерес к тунисскому направлению вновь усилился.